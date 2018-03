Bojoval proti komunismu, probouzel v lidech zbožnost. Biskup Hlouch může být blahořečen, rozhodl Vatikán

Vatikán souhlasí se zahájením blahořečení někdejšího českobudějovického biskupa Josefa Hloucha. Blahořečení je jedním ze stupňů procesu, který směřuje k prohlášení člověka za svatého. Hlouchovo svatořečení by mohlo trvat 18 let, řekli současný biskup Vlastimil Kročil a mluvčí českobudějovického biskupství Miroslav Bína. Hlouch se ve funkci postavil proti komunistické totalitě, a řadu let byl proto komunisty perzekvován. České Budějovice 8:41 29. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Českobudějovický biskup Josef Hlouch | Foto: František Kolouch/ Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

„Ze strany Svatého stolce nic nebrání tomu, aby proces beatifikace a kanonizace jmenovaného Služebníka Božího Josefa Hloucha mohl být dokončen," napsal současnému českobudějovickému biskupovi Vlastimilu Kročilovi kardinál Angelo Amato, prefekt Kongregace pro svatořečení.

Kročil požádal na podzim roku 2015 Českou biskupskou konferenci, aby schválila zahájení diecézní fáze takzvaného beatifikačního procesu, tedy blahořečení. Po jejím souhlasu podal v listopadu 2017 žádost Vatikánu, který ji po třech měsících schválil. Hlouch je první, u něhož se vede ve zdejší diecézi proces svatořečení.

Proces má vždy dvě fáze - první v diecézi a druhou v Římě. Zahájení procesu blahořečení oznámí kněží ve farnostech a vyzvou lidi znalé Hlouchova života, aby dosvědčili, jestli je blahoslavení oprávněné. Diecézní komise vyslechne svědky, a materiál pak pošle do Říma.

Pamětníci na Hloucha dodnes vzpomínají

Kročil věří, že Hlouch bude svatořečen. „Osobnost Josefa Hloucha je významná tím, že dokázal probouzet v lidech lidovou zbožnost. Ona byla nositelkou víry i dalším generacím. Dodnes je mnoho pamětníků, kteří vzpomínají na nejrůznější liturgická setkání s tímto biskupem. A od nich přišla i výzva, zda bychom nezahájili beatifikační proces," řekl biskup.

Hlouch je podle něj znám svou mimořádnou a neutuchající láskou k bližním, odpuštěním pronásledovatelům a pevnou vírou, kterou osvědčil i v letech nesvobody, internace a krutého teroru. Kročilovou ambicí je, aby se svatořečení uskutečnilo do konce jeho biskupského mandátu, tedy do 18 let.

Kdo byl biskup Josef Hlouch?

Devátý českobudějovický biskup Josef Hlouch se narodil 26. března 1902 v Lipníku u Třebíče. Na kněze byl vysvěcen roku 1926 v Olomouci. Byl profesorem na bohoslovecké fakultě v Olomouci a českobudějovickým biskupem byl jmenován 25. června 1947. Úřad zastával až do své smrti v roce 1972, ale po řadu let byl kvůli odporu vůči komunistické totalitě v nucené izolaci.

Hlouch se po komunistickém převratu v roce 1948 dostal s totalitní mocí několikrát do konfliktu kvůli proticírkevnímu postoji režimu a snaze komunistů o odstřižení tuzemských katolíků od Vatikánu.

Od května 1950 byl Hlouch internován ve své rezidenci a od března 1952 mimo diecézi, do které se mohl vrátit až 9. června 1968, kdy se opět ujal svého úřadu.

„V letech 1969 až 1971 provedl generální opravu katedrály svatého Mikuláše," řekl Bína. Hlouch zemřel 10. června 1972 v Českých Budějovicích, pohřben je na budějovickém hřbitově u sv. Otýlie.

V procesu směřujícímu k prohlášení člověka za svatého je v katolické církvi kandidát prohlášen postupně za Služebníka Božího, Ctihodného a Blahoslaveného, a poté nakonec za svatého. Církev usiluje o svatořečení více českých osobností. Například beatifikační proces kardinála Josefa Berana začal již v roce 1998 a svatořečen by měl být i kněz Josef Toufar, umučený komunistickou StB.