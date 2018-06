‚Nejtěžší klacek‘ budeme mít vybavený do roku 2025, řekl o přezbrojení 7. mechanizované brigády Kopecký

Přezbrojení 7. mechanizované brigády by mělo být dokončeno do konce roku 2025. Znamenat bude nejen nakoupení nových pásových bojových vozidel pěchoty za asi 50 miliard korun, ale i zajištění techniky pro návazné podpůrné jednotky, tedy třeba logistiky, chemiky či dělostřelce. Česká republika tak splní svůj závazek vůči NATO a bude mít k dispozici moderní těžkou brigádu. ČTK to v rozhovoru řekl nový velitel pozemních sil Josef Kopecký. Praha 11:07 22. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nový velitel pozemních sil brigádní generál Josef Kopecký | Foto: Roman Vondrouš | Zdroj: ČTK

Nové funkce se Kopecký ujal na začátku června. Za hlavní prioritu, které by se chtěl věnovat, označil přípravu a prohlubování znalostí štábů na všech úrovních. Spojenecká spolupráce v rámci NATO totiž předpokládá vytváření uskupení z různých členských zemí. Štáby a vojáci v nich poté musí umět vzájemně spolupracovat, což umožňují předem dané postupy a procesy.

„Je to jedna z věcí, na kterou kladu velký důraz,“ řekl Kopecký. Pokud by NATO v budoucnosti potřebovalo vyslat třeba na misi divizi, česká 4. brigáda rychlého nasazení by byla začleněna k německé divizi a 7. mechanizovaná k divizi polské. „Neznamená to, že by jim byly podřízené, je to jejich vyčlenění pro případ, že budou aktivovány nebo budou někde potřeba,“ podotkl Kopecký.

Jako druhou prioritu vidí přezbrojení pozemních sil, a to především 7. mechanizované brigády, tedy brigády těžkého typu. Takzvaně plných operačních schopností by měla dosáhnout do konce roku 2025. „Splníme tak závazky v NATO, ke kterým jsme se historicky zavázali. Budeme mít perfektně vybavenou a vycvičenou těžkou brigádu, v našem slangu jí říkáme nejtěžší klacek,“ řekl.

Aby mohla být plně funkční, musí dostat nové vybavení i jednotky bojové podpory, tedy třeba dělostřelci, chemici či ženisti. Pořizovat se tak budou děla odpovídající ráži používané spojenci v NATO, chemická vozidla nebo pontonová mostní souprava.

Desítky let stará technika

Nutné bude nejen koupit novou techniku, ale i naučit vojáky s ní pracovat. Do poslední chvíle budou při tom používat techniku, která je několik desetiletí stará. Kopecký vyzdvihl, že nové stroje budou vybaveny moderní spojovací technikou, která umožní i propojení se zahraničními partnery, což v současné době možné není. Do roku 2020 by také všichni vojáci měli mít k dispozici neprůstřelné vesty, helmy a další potřebnou výstroj, k dispozici také bude nová verze útočných pušek Bren.

Důležitou změnou ve struktuře armády bude vybudování třetího manévrového prvku. Oproti původně zvažované třetí brigádě vznikne nový výsadkový pluk, a to rozšířením současného 43. výsadkového praporu. Armáda by tak mohla mít o zhruba 600 výsadkářů více. „Je to cesta, jak rychle a efektivně získat jednotku, která je schopná zabezpečit úkoly, které máme,“ poznamenal.

Již několik let armáda doplňuje chybějící vojáky, kteří v minulosti odešli. Každoročně jich do armády nově nastoupí kolem 2000, několik set naopak odchází. U pozemních sil v současné době podle Kopeckého chybí asi 15 procent personálu. Věří, že se podaří nové rekruty nabrat, armádu považuje za atraktivního zaměstnavatele. Podotkl, že se do armády začali vracet vojáci, kteří předtím kvůli jejímu stavu odešli.

Při výcviku již podle Kopeckého, který do června velel výcvikové akademii ve Vyškově, již není cílem jen vojáky naučit základní vojenské činnosti, tedy třeba střelbu či taktiku. „Ale je to, řekl bych, přeformátování, protože ta dnešní mládež z doby 21. století není ochotna ani schopna se podřizovat a být zodpovědná,“ podotkl. Jednu třetinu výcviku tak podle něj trvá „udělat z děcek chlapy“.

Kvůli vysokému tempu přijímání nových vojáků i následným kurzům, kterými musí vojáci procházet, je podle Kopeckého kapacita akademie ve Vyškově na hraně svých možností. Proto do dvou let budou postaveny nové ubytovny. Vojáci budou bydlet v nízkých budovách v místnostech po 30. Výcvik tak bude moct probíhat na jednom místě.