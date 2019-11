Šlachta chce v civilu napsat knihu, návrat k policii neplánuje. ‚Je jiná než ta, ve které jsem fungoval, řekl

Jeden z nejznámějších detektivů v Česku Robert Šlachta odchází do civilu. Po 26 letech u policie a třech letech u celníků je sobota jeho poslední den ve služebním poměru.

„Momentálně myslím na to, že jsem společně s redaktorem Josefem Klímou začal psát knihu, která shrnuje těch dvacet devět let,“ vysvětlil Šlachta pro Radiožurnál, co v nejbližších měsících v plánu.

Už dříve zmínil, že jeho odchod nesouvisí s žádnými kauzami ani s jeho prací na současné pozici na Generálním ředitelství cel.

Pátrací sekci celníků mezitím povede současný zástupce ředitele sekce Martin Pazourek. Praha 15:32 30. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Robert Šlachta | Foto: Michal Šula | Zdroj: MAFRA / Profimedia

Proč jste se rozhodl odejít a chcete se k policii ještě někdy vrátit?

Skoro po dvaceti devíti letech služby jsem přišel na to, že poté čím jsem si prošel, po zkušenostech, které jsem posbíral, a ani na současné pozici nemůžu přispět k tomu, abych byl schopný něco ovlivňovat. Proto jsem zvolil tento způsob odchodu do civilu. V současné době budu přemýšlet, jak bych mohl prospět a kde bych se mohl teď pracovně najít.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Celý rozhovor pro Radiožurnál s detektivem Robertem Šlachtou

V současné době se k policii určitě vrátit nechci. A ani jsme nebyli osloveni. A ve vedení ministerstva vnitra a policejního prezidia jsou naprosto jiní lidé a to způsobem vedení i prioritami, které mají. Šlachta a podobní lidé by se tam teď těžko hledali.

Proč byste se tam těžko hledal?

To je hodně věcí. Zahrnuje to jejich přístup k podřízeným, jejich priority jsou naprosto jinde… Pro mě je spíš méně generálů, ale více práce. Vnímám toho hodně. Je to jiná policie, než ve které jsem fungoval já.

A kam se tedy nyní vaše myšlenky ubírají?

Momentálně myslím na to, že jsem společně s redaktorem Josefem Klímou začal psát knihu, která shrnuje těch dvacet devět let. Některé internetové deníky, novináři a politici totiž tu naši činnost, kterou jsem prošel, v téhle době popisují zkratkovitě. V ní bych chtěl popsat všechno o tom, co se dělo před, jak jsme to vnímali, jak jsem to vnímal já, jaký byly tlaky… Nebudou tam utajované informace, bude to spíš o tom, jak jsme to prožívali a kam jsme se dostali.

‚Vlastní stranu nechystám‘

Šéf pražské mordparty Mareš odchází do civilu, u policie byl tři dekády Číst článek

Máte politické ambice?

V současné době neodmítám vstup do politiky, do charity nebo vzdělávání, ale vlastní stranu nechystám. Teď si ale opravdu dávám prostor na to, abych všechno mohl zhodnotit.

Baví mě, když mě lidé poznávají nebo mi píšou a můžu jim vysvětlovat náš způsob práce, kam jsme se dostali a co jsme dělali. Chci vysvětlovat lidem, kam jsme to vedli. Po dopsání knížky se rozhodnu, co bude dál.

Říkalo se o vás, že jste mužem současného premiéra Andreje Babiše (ANO). Jste nebo byl jste Babišův muž?

Kdybych byl Babišův muž, tak bych byl teď někde jinde a neodcházel bych. Byl jsem Langerův muž, Pecinův muž… Pan premiér mistrně mediálně využil doby, kdy se reorganizovalo ÚOOZ (Útvar pro odhalování organizovaného zločinu pozn. red.)a od té doby mi ta nálepka zůstala. V žádném případě tedy nejsem jeho muž.

Plánujete s ním nějakou formu spolupráce?

Rozhodně ne. A ani jsem podobnou nabídku nedostal, a kdybych ji dostal, tak bych ji určitě nevzal.