‚Velké lekce o životě a o divadle v několika minutách.‘ Umělecký svět vzdává hold Josefu Somrovi

Na divadelního a filmového herce Josefa Somra, který v neděli zemřel ve věku 88 let, lidé z herecké branže vzpomínají s úctou a respektem. Bývalý ředitel Divadla Viola Robert Tamchyna připomněl, že Somrovo herectví obsáhlo malé jeviště Činoherního klubu i velké Národní divadlo, podle ředitele Jana Buriana Josef Somr vytvářel podobu moderního českého divadla, filmu i herectví. Praha 15:21 16. října 2022

Svoji divadelní kariéru Somr ukončil právě na jevišti pražské Violy. Tamchyna na rozhovory s ním vzpomíná jako na „velké lekce o životě a o divadle v několika minutách“. Ocenil jeho jedinečný pohled, gesta, skvělou dikci, soustředění i umění naslouchat režisérovi a partnerům.

„Nezapomenu na chvíli, když se loučil. Seděli jsme sami v kavárně, on se usmíval a neustále se omlouval: Nezlobte se, ale mám toho zdravotně hodně za sebou a možná ještě více před sebou. Nechci, aby diváci museli odcházet domů, protože mi není nejlíp.“

„Umění odejít. Věděl jsem, že ho nepřemluvím, oba jsme ale věděli, že ve Viole zůstane. A zůstal navždycky,“ řekl Tamchyna.

„Na pana Somra budu vzpomínat jako na mimořádně přátelského kolegu s obrovským vnitřním studem, pokorou vůči divadlu i umění a jako na člověka, k němuž jsem vzhlížel jako začínající divadelník a jehož práce jsem si nepřestal vážit po celou dobu jeho kariéry,“ řekl Radiožurnálu generální ředitel Národního divadla Jan Burian.

„Byl mimořádně pokorný a přátelský člověk, skvělý kolega. Byl citlivý, nebál se studu, měl přirozenou schopnost vidět postavy groteskně i s překvapivým smutkem,“ dodal.

Velké oblibě se Josef Somr těšil u diváků, ale i u svých hereckých kolegů.

Jan Kačer ho bral jako svého otce. „Všechno, co otcovství zahrnuje – moudrost, spolehlivost, pocit bezpečí, čestnosti – to vše jsem měl u Josefa Somra. A všechny tyhle vlastnosti, které vyzařoval, aniž by to dával okázale najevo, dokázal vtělit do svého herectví. Ale byl především velký člověk.“

Kromě Ostře sledovaných vlaků nebo ve Tří veteránů hrál Josef Somr taky v pohádce Anděl páně, v seriálu Byl jednou jeden dům nebo v Kleinově pětidílné sérii o básnících.

Právě role výpravčího Hubičky je často první, na kterou si lidé v souvislosti se Somrovým jménem vzpomenou. Hlavní roli v tomto oscarovém snímku přitom neztvárnil on, ale Václav Neckář.

„Samozřejmě jsme se při natáčení v Loděnicích dobře seznámili, několikrát jsem se byl na něj podívat při jeho nočním natáčení. Poté jsem sledoval jeho hereckou dráhu v televizi, byl to skvělý herec a bezvadný člověk. Budu na něho vzpomínat jako na jednoho z velkých českých herců,“ uvedl Neckář.

Několikrát s hercem spolupracoval i režisér Karel Smyczek, kterému Somr hrál už v absolventském filmu. Následně ho prý obsadil kdykoliv to šlo, jen aby ho mohl zase vidět, a to jak jako herce, tak i neokázalého člověka.

„On byl takový až plachý, nijak se nevnucoval. Vypadal, jako že je bručoun, to ale nebyl, jen nechtěl být rozptylován. Povídání s ním bylo vždy překrásné. Nepotřeboval nikomu dokazovat, že je dobrý,“ řekl režisér.

A přestože nepotřeboval, filmový svět ho přesto ocenil. Josef Somr získal například Cenu Thálie, Českého lva, a v roce 2005 ho tehdejší prezident Václav Klaus ocenil za celoživotní práci medailí Za zásluhy.

