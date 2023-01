Středula: Není to žádná hra. Babiš a Pavel jsou pro mne opravdu morálně neakceptovatelní

Pole zájemců o funkci českého prezidenta po nedění superdebatě na ČT prořídlo. Kandidát Josef Středula, předseda největší odborové centrály, na závěr debaty oznámil, že stahuje svoji kandidaturu, protože chce podpořit kandidáta s nekomunistickou minulostí. Podle něj je jedinou takovou kandidátkou s reálnými šancemi na zvolení Danuše Nerudová. V rozhovoru Radiožurnálu řekl, že Andrej Babiš a Petr Pavel jsou pro něj neakceptovatelní. Praha 14:07 9. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Josef Středula na prezidentské debatě České televize | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Andrej Babiš (ANO) je podle rozhodnutí Městského soudu v Praze v tuto chvíli nevinen. Nelitujete toho, že jste odstoupil, když se teď vlastně podle odborníků možná nově rozdávají karty a Andrej Babiš dostal vysoké karty?

Pane redaktore, pokud si vzpomínám, tak na Slovensku byl pojmenován, že je a byl agentem StB. A to z něj nikdo nesejmul. Já nehovořím o jeho kauzách, protože ctím nezávislost soudu.

Já jsem hodnotil a budu hodnotit – a tak budu přistupovat volbám –, že pro mě jsou Andrej Babiš stejně jako Petr Pavel s jejich temnou komunistickou minulostí neakceptovatelnými na pozici prezidenta České republiky. A žádný soud to nezpochybnil, ani jednu, ani druhou věc. Takže v tomto případě můj pohled, můj personální postoj, je naprosto neměnný a není důvod ho jakoukoli jinou kauzou snižovat ani prohlubovat.

Když jste mluvil o komunistické minulosti Andreje Babiše a Petra Pavla, je to podle vás něco, co by mělo českému voliči skutečně vadit? Přece jsme donedávna měli komunistickou stranu v Parlamentu a ani paní Nerudová není v pohledu na komunistickou minulost politiků a lidí, které prezident jmenuje, tak striktní.

Já mám svůj postoj. Když jsem stál v roce 1989 v Ostravě na náměstí, tak jsem stál proti lidem, jako je Andrej Babiš, agent StB, nebo vojenský rozvědčík pracující proti kapitalistické cizině Petr Pavel. A já si na tom trvám celých těch třicet let. Pro mě je to tak vážný prohřešek a tak vážný morální škraloup u těchto lidí, že si prostě nepřeji, aby se, byť teoreticky v této chvíli, jeden z nich stal prezidentem České republiky. To je pro mě nevídané.

Vzpomínám svého času na to, když byl vypískán Miroslav Štěpán v ČKD dělníky. A jak by se chovali tito dělníci, kdyby tehdy někdo řekl, že za 32 let tito lidi, proti kterým tam stáli a riskovali, že budou možná stát v čele. Pro mě je to opravdu morálně neakceptovatelné. Byla by to taková ostuda nejenom u nás, ale i zahraničí.

Ale je to můj postoj. Stejně jako jsem se podobně vyjádřil na možnost nominace jednoho z kandidátů na pozici guvernéra ČNB. Já jsem v tomto konzistentní.

Zájem České republiky

Co vlastně bylo tím hlavním momentem, kdy jste si řekl, končím s kandidaturou? A jak dlouho ve vás toto rozhodnutí zrálo?

Věřím, že u každého, kdo se do jakéhokoliv volebního klání pouští, musí vždy, pokud chce být zodpovědný, myslet stejně na kandidaturu úspěšnou, i na ten protipól. A v určité chvíli člověk taky musí upřednostnit zájmy jiných. A v tomto případě pro mě byl zájem České republiky vyšším zájmem než zájem Josefa Středuly.

Někteří na to budou pohlížet různou měrou, někdo pozitivně, někdo negativně. Ale já jsem já, mám svůj rozum, svou hlavu a pro mě bylo důležité postavit se těm dvěma kandidátům, protože pro mě, Josefa Středulu, to není akceptovatelné.

A konzultoval jste to nebo informoval jste třeba tým Danuše Nerudové?

První, s kým jsem to konzultoval, byla moje žena, potom to byl můj tým. A Danuši Nerudové jsem bezprostředně před tou debatou řekl, že se v pondělí vyjádřím zásadním způsobem. Neoznámil jsem, co je předmětem.

Mnozí politici současní i dřívější váš postup oceňují, ale někteří z nich, třeba europoslanec Jiří Pospíšil z TOP 09, druhým dechem dodávají, že toto gesto reálně nepomůže Danuši Nerudové, ale spíš Andreji Babišovi. Vy si to nemyslíte?

Já si to nemyslím. S některými jsem po tom včerejším vystoupení mluvil a myslím si, že chápou tento můj postoj. Protože kdo mě zná, tak ví, že to není žádná hra. A pokud někdo podporoval Josefa Středulu, tak věřím tomu, že chápe i důvody, které k tomu jsou. A ty důvody jsou pro mě vážné a oni to respektují.

Jak se sami rozhodnou, to opravdu nevím. Mají plné právo k volbám jít, mají plné právo k volbám nejít. Já bych byl rád, aby k volbám šli a svůj hlas dali. A komu ho dají, to je jejich plná zodpovědnost.

A jak budete postupovat dál? Nezvažoval jste například i to, že Danuši Nerudovou podpoříte osobně ve finále kampaně, abyste vaše příznivce ještě více přesvědčil? Protože politologové a odborníci na průzkumy veřejného mínění říkají, že vaši voliči se spíš překrývají s voliči Andreje Babiše než s voliči Danuše Nerudové.

To záleží zejména na Danuši Nerudové, co udělá. Jestli přesvědčí ty, kteří původně chtěli volit mě, tak je to dobrá zpráva.

Vy se nebudete zapojovat dál osobně?

Myslím, že v tomto týdnu se určitě do ničeho zapojovat nebudu. Že včerejší vyjádření bylo natolik jednoznačné, že nevím, jakým jiným způsobem bych to mohl učinit. Ale když si srovnám všechny tři kandidáty, kteří jsou momentálně, respektive už delší dobu na špičce pelotonu, tak pro mě z těch tří je Danuše Nerudová věc racionální volby.