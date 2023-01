Středulovi voliči se podle analýz překrývají spíše s elektorátem Babiše než Nerudové, říká politolog

Odborový předák Josef Středula, který se vzdal své kandidatury na prezidenta České republiky v rámci předvolební superdebaty České televize, vyjádřil podporu Danuši Nerudové. Podle politologa a komentátora Lukáše Jelínka je ale pravděpodobné, že i přes Středulovu preferenci spousta z jeho voličů upřednostní spíše Andreje Babiše nebo Jaroslava Baštu, kteří reprezentují opozici. Praha 0:23 9. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Josef Středula během debaty prezidentských kandidátů určené pro studenty | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Proč Josef Středula rezignoval na svou kandidaturu právě teď?

Preference Josefa Středuly zůstávaly relativně nízké, každopádně zůstávaly za jeho očekáváními. Už od počátku bylo navíc vidět, že nemá příliš mnoho prostředků na vedení volební kampaně. Chápu to tedy tak, že vyhodnotil svoji reálnou situaci a rozhodl se podpořit kandidáta, respektive kandidátku, ke které má on osobně nejblíže.

Středula odstoupil z kandidatury v přímém přenosu během superdebaty. Podpořil Nerudovou Číst článek

Jak podle vás jeho rozhodnutí může ovlivnit první kolo voleb?

Na jedné straně preferenci Josefa Středuly rozumím, protože on sám měl sklon se prezentovat jako politik budoucnosti, měl poměrně výraznou podporu lidí na levici a patrně si vyhodnotil, že tito lidé by nejspíš upřednostnili Danuši Nerudovou, která se rovněž orientuje především na nastupující generace.

Na druhou stranu mimo jiné z analýz veřejného mínění v předchozích týdnech vyplynulo, že k překryvu elektorátu Josefa Středuly s elektorátem Danuše Nerudové nedochází tak často jako v případě elektorátu Andreje Babiše. I přesto, že tedy Josef Středula doporučil volit Danuši Nerudovou, velká část jeho příznivců podpoří raději Andreje Babiše, případně dalšího opozičního kandidáta Jaroslava Baštu. V současné krizové době bude mít spousta voličů spíš potřebu rozhodovat se podle stavu své peněženky a podle souboje na vládně-opozičním poli, a tam asi pro řadu z nich může být atraktivnějším kandidátem právě Andrej Babiš.

Prezidentský souhrn 6: Nerozhodnutá je pětina voličů, 6 z 9 kandidátů tají, koho si vezmou na Hrad Číst článek

Co znamená odstoupení Josefa Středuly pro Petra Pavla?

Preference Josefa Středuly nebyly vysoké, takže i kdyby jeho voliči přešli na stranu Danuše Nerudové, nemusí to Petra Pavla nijak zásadně ovlivnit, zvlášť, když se v posledních průzkumech dostal před Nerudovou. Na druhou stranu můžou voliči zaznamenat snahu „houfovat“ se za kandidátem, který se ostatním jeví jako přijatelnější z řad favoritů, a to pochopitelně může nějakým způsobem dopadnout i na elektorát Petra Pavla. Ani tohle by ale nemělo být nic zásadního.

Může krok Josefa Středuly inspirovat ještě někoho z kandidátů?

Teoreticky se to samozřejmě stát může, pravděpodobně k tomu ale nedojde. Když už se někdo rozhodl zapojit do prezidentské volby, dal do toho svoji energii, peníze i čas, bude chtít boj spíše dotáhnout do konce. Vyjádření podpory nebo nepodpory jiným kandidátům bude asi častější až mezi prvním a druhým kolem, kdy se vykrystalizuje dvojice finalistů.