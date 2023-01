ONLINE: ,Nerudová má sociální cítění,‘ řekl Středula, který rezignoval na kandidaturu

Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula oznámil, že se vzdává kandidatury na prezidenta, do volby tak půjde osm kandidátů. Rozhodnutí zveřejnil v nedělním diskusním pořadu České televize, pět dní před prvním kolem voleb hlavy státu. Podpořil kandidaturu bývalé rektorky Mendelovy Univerzity Danuše Nerudové. Sledujeme online Praha 23:08 8. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Středula patřil mezi devítkou kandidátů k slabším, podporu měl u voličů podle průzkumů v jednotkách procent | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Poděkoval svým sympatizantům a slíbil, že bude dál hájit důstojnost pracujících lidí. Uvedl, že nechce, aby hlasování o nové hlavě státu vyhrál expremiér Andrej Babiš (ANO), nebo bývalý vysoce postavený voják Petr Pavel, oba spojovaní s komunistickým režimem. „Jsem přesvědčen, že Danuše Nerudová má sociální cítění,“ řekl.

Pětapadesátiletý Středula své odstoupení ohlásil v závěrečném slovu kandidátů, kterých se v takzvané superdebatě sešlo osm. Nerudová, která patří mezi tři favority, už na jeho rozhodnutí nereagovala. Později na twitteru uvedla, že si jeho kroku i podpory váží. „Dokážu si představit, že to po téměř roční kampani nebylo nic jednoduchého. Pane Středulo, beru to jako velký závazek a udělám maximum pro to, aby u mě i vaši voliči našli při volbě prezidenta zastoupení,“ napsala.

Velmi si vážím kroku @JStredula a děkuji za něj. Dokážu si představit, že to po téměř roční kampani nebylo nic jednoduchého. Pane Středulo, beru to jako velký závazek a udělám maximum pro to, aby u mě i vaši voliči našli při volbě prezidenta zastoupení. pic.twitter.com/y4G4fBSZRK — Danuše Nerudová (@danusenerudova) January 8, 2023

Středula patřil mezi devítkou kandidátů k slabším, podporu měl u voličů podle průzkumů v jednotkách procent. Předseda ČMKOS kandidaturu oznámil počátkem loňského května.

Před odevzdáním přihlášky do voleb v pražské budově ministerstva vnitra 8. listopadu řekl, že bude kandidovat na prezidenta s podporou 11 senátorů a že nasbíral také více než 60 tisíc podpisů občanů. Uvedl tehdy, že kandiduje, aby si lidé mohli vybrat kandidáta, který nemá žádnou komunistickou minulost týkající se spolupráce s minulým režimem, ale také člověka, který má sociální cítění.

Josef Středula odstupuje z prezidentské volby a rozhodl se podpořit Danuši Nerudovou. pic.twitter.com/LC3moVg6Yf — Jaroslav Kmenta (@JaroslavKmenta) January 8, 2023

O možnosti vzdát se kandidatury hovoří podobně jako v případě jiných voleb i zákon o volbě prezidenta republiky. Podle něj se uchazeč o funkci prezidenta může do 24 hodin před zahájením volby své kandidatury vzdát, a to v písemné podobě nebo prostřednictvím datové schránky. Doručit to musí ministerstvu vnitra. Toto prohlášení nelze vzít zpět.

Z pohledu voliče je postup opět podobný jako v případě jiných voleb. Ministerstvo vnitra zajistí zveřejnění informace o vzdání se kandidatury ve všech volebních místnostech a zveřejní ji i na internetových stránkách určených pro volby prezidenta. Pokud někdo přesto vhodí do urny hlasovací lístek odstoupivšího kandidáta, jedná se o neplatný hlas.