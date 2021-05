Jourová: Evropská unie se chce vyhnout konfrontaci s Ruskem, ale to se rozhodlo chovat jako protivník

Začátkem příštího týdne se má uskutečnit summit lídrů Evropské unie. Eurokomisařka Věra Jourová očekává, že by na něm mohla být přijata rázná reakce vůči Rusku kvůli výbuchu muničního skladu ve Vrběticích. „Čekám to. Už jsem několikrát řekla, že jsem byla zklamaná dosavadním přístupem zemí Evropské unie, aby ostřeji zareagovaly na vrbětickou kauzu, ale i na celý kontext ruských aktivit na evropském území, které zasluhují reakci,“ zdůrazňuje. Praha 18:45 22. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Věra Jourová | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Tvrdší postup podle ní budou spolu s Českem požadovat především Polsko a Lotyšsko, větší solidaritu pak dlouhodobě proklamuje i Rumunsko, Řecko, Slovensko nebo Bulharsko.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor

„Bude to zajímavá debata, která možná opět potvrdí, že vnímání rizik z ruské strany je zatím ještě různé,“ konstatuje Jourová.

Západoevropské státy prý reagují vlažněji dlouhodobě, roli hraje ale i zpochybňování existence jediné vyšetřovací verze ze strany některých ústavních činitelů a politiků, což podle eurokomisařky oslabuje diplomatické snahy vlády a ministerstva zahraničí.

„Legitimní požadavky EU vůči Rusku jsou: ukončení hybridních a kybernetických akcí, respekt k lidským právům a plnění minských dohod.“ Věra Jourová

Spíše než o dalším koordinovaném vyhošťování ruských diplomatů se prý bude jednat o nových ekonomických sankcích.

„Znovu se zopakují legitimní požadavky Evropské unie vůči ruské straně: ukončení hybridních a kybernetických akcí, respekt k lidským právům, zejména ve vztahu k Alexeji Navalnému, a plnění minských dohod,“ předvídá Jourová.

„Myslím, že tento požadavek bude jednohlasně vysloven lídry členských států. A myslím, že také zazní, že Evropská unie se chce vyhnout konfrontaci se svým blízkým sousedem. Ale ten se, jak je vidět, rozhodl chovat jako protivník a nezbývá než na to reagovat,“ doplňuje.

Covid pasy od 1. července

Země Evropské unie budou moci začít v létě vydávat covidové pasy. Očkovaným a testovaným, stejně jako těm, kteří nemoc covid-19 prodělali, umožní cestovat do zahraničí. „Může to lidem úžasně pomoci, aby byli ušetřeni neblahých překvapení během jejich letního cestování. Nejen jako turistů, ale i pracovníků,“ uvádí eurokomisařka Věra Jourová.

„Covid pas, očkování i imunita jsou zdarma, i když to zní cynicky. Testy se zatím platí, v různých zemích jinak.“ Věra Jourová

Po maratonu jednání se totiž podařilo schválit dohodu v rámci trialogu, kterého se účastní zástupci evropského parlamentu, rady a komise. „Věřím, že se podaří schvalování dotáhnout tak, abychom mohli celý systému spustit k 1. červenci. Některé státy to možná budou moci dříve, Česko už má systém otestován,“ vysvětluje.

Spory se vedly o testování, někteří europoslanci a zástupci členských zemí požadovali, aby podmínky byly ve všech zemích stejné a testy byly zdarma dostupné všem, kdo nebudou očkovaní.

„Covid pas, očkování i imunita jsou zdarma, i když to zní cynicky, když si uvědomíme, že je to prodělání covidu. Testy se zatím platí, v různých zemích jinak. Parlament chtěl, aby byly zdarma. Členské státy tomu oponovaly, mnohé poukazovaly na ekonomickou situaci a trvaly na tom, aby tam byla nějaká možná zarážka pro případ zhoršení covidové situace,“ přibližuje Jourová.

Podle dosaženého kompromisu tak státy budou moci například zavést karanténu, ovšem jen v naprosto nezbytných, urgentních situacích. Na testy pak státům přispěje Evropská unie, dostatek cenově dostupných testů má zajistit společný nákup.

„Jsem ráda, že testy budou zdarma, nebo za nízkou cenu. Mám před očima rodiny s dětmi, které se budou chtít vydat na dovolenou, a pro některé by to byla skutečná zátěž. A bylo by to svým způsobem nespravedlivé, protože děti neočkujeme,“ podotýká.

Nebrání ostřejší reakci unie například zájem na dostavbě plynovodu Nord Stream 2? Poslechněte si v záznamu Interview Plus.