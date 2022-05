Desítky tisíc lidí mají problém s příjmem televizního vysílání, telekomunikační úřad to podle Síkely neřeší

Český telekomunikační úřad neřeší podle ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely (za STAN) problémy spojené se zhoršením terestrického příjmu televizního vysílání po přechodu na standard DVB-T2. Síkela to řekl po pátečním jednání s předsedkyní Českého telekomunikačního úřadu Hanou Továrkovou. Podle Továrkové způsob, jakým Síkela jednání vedl, nepovede k pozitivním změnám. Praha 12:39 6. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jozef Síkela | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ministr prohlásil, že čeká změnu přístupu regulátora. Český telekomunikační úřad má do konce května navrhnout plán konkrétních opatření včetně termínů realizace. „Od Českého telekomunikačního úřadu očekávám změnu přístupu. Úřad by měl napříště k problematice přistupovat aktivně a vstřícně,“ uvedl.

Na zhoršení příjmu televizního signálu po přechodu na DVB-T2 v roce 2020 si podle Síkely stěžovaly desítky starostů i vedení České televize, u jejíchž programů je výpadek signálu nejmarkantnější.

Vedení Českého telekomunikačního úřadu podle Továrkové Síkelu o schůzku dlouhodobě žádalo, aby se ministr mohl seznámit s důležitými problémy.

„Byli jsme připraveni pana ministra podrobněji seznámit s naší agendou a některými aktuálními otázkami a problémy, které trápí český telekomunikační trh, včetně návrhů jejich řešení. Nečekali jsme, že schůzka bude trvat několik minut, během kterých nebudeme vůbec puštěni ke slovu,“ uvedla Továrková v tiskové zprávě.

O řešení problémů s televizním signálem se nezmínila. „Nedomníváme se, že by takové jednání vedlo k možným pozitivním změnám na českém telekomunikačním trhu, například ve smyslu žádoucího zlevnění mobilních dat,“ uvedla.

Síkela také Továrkovou upozornil, že Český telekomunikační úřad nemá politický mandát k oznámení toho, jak bude stát postupovat v otázce terestrického vysílání po roce 2030.

Továrková dříve zmínila, že by bezplatné terestrické vysílání mohlo skončit a stát by mohl frekvence uvolnit pro rychlé mobilní sítě. Lidé by měli přejít na příjem televize přes internet, satelit nebo kabelové sítě.

Přechod na digitální televizní standard DVB-T2 umožnil uvolnění pásma 700 MHz pro rychlé mobilní sítě 5G, které následně mobilní operátoři vydražili v aukci.