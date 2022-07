Síkela: Pokud dojde k zastavení dodávek plynu do Evropy, budeme muset vyzvat lidi, aby se uskromnili

Rusko od pondělí pozastavuje přepravu plynu do Evropy plynovodem Nord Stream 1 kvůli údržbě potrubí. Jaké krizové scénáře má ministerstvo průmyslu připravené, pokud se kohouty neotevřou, jak se obává Německo? „Abychom udrželi průmysl v chodu, což potřebujeme, zejména jeho klíčové části, tak samozřejmě bychom museli vyzvat i obyvatelstvo, aby se do určité míry uskromnilo,“ řekl Radiožurnálu ministr Jozef Síkela. Praha 11:05 11. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jozef Síkela | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jaký by byl další postup, kdyby ruský plyn do Evropy už za 10 dní znovu nezačal proudit? Jak rychle by se začal vypínat průmysl?

Samozřejmě by se nezačal vypínat hned, protože máme dostatek plynu v zásobnících, kde je k dnešnímu dni téměř 75 procent maximální kapacity. Zároveň jsme zajistili i možnost dovozu zkapalněného zemního plynu tím, že jsme si pronajali téměř třetinu ročních potřeb naší země v plovoucím terminálu v Nizozemsku, který začne fungovat zřejmě už od září nebo od 1. října.

Uvažujete o tom, že byste museli omezit také domácnosti?

Pokud by došlo k zastavení dodávek plynu do Evropy, tedy kdyby se ukázalo, že odstávka nebyla technická, ale že je to zase jeden z dalších útoků agresora Putina v nevyhlášené energetické válce, kterou proti Evropě vede, tak by nás určitě nečekal příjemný podzim ani zima, protože bychom museli spotřebu plynu dramaticky regulovat. A abychom udrželi průmysl v chodu, což potřebujeme, zejména jeho klíčové části, tak samozřejmě bychom museli vyzvat i obyvatelstvo, aby se do určité míry uskromnilo.

Zkapalněný plyn už letos

Zmínil jste plovoucí zásobníky na zkapalněný zemní plyn. Německo plánuje hned několik těchto terminálů, jaká je reálná šance, že by z těch německých mohlo profitovat i Česko?

Dovolil bych si vás opravit, nejsou to zásobníky, ale terminály. To znamená, že jde o zařízení na to, že zkapalněný, na sto osmdesát stupňů zmražený zemní plyn přivezete, napojíte ho na terminál, kde je uveden do plynného skupenství a je trubkami poslán někam dál. Ta zařízení nejsou určena ke skladování, ale ke zpracování. Pokud se jedná o terminály, které připravuje Německo, tak to jsou pevné terminály, z nichž většina bude hotová až za dva roky, někdy v roce 2025.

Samozřejmě s Německem jednáme o pronájmu kapacit, případně i o kapitálové účasti v těchto terminálech. Ale právě proto, že budou hotové až za dva tři roky, tak jsme si pronajali v dokončovaném plovoucím terminálu v Nizozemsku kapacitu tří miliard kubíků tak, abychom mohli zkapalněný zemní plyn dovážet už v letošním roce.

Ve čtvrtek by měla sněmovna schvalovat takzvaný úsporný tarif, ve kterém na pomoc firmám a domácnostem vláda vyhradí 66 miliard korun, právě kvůli rostoucím cenám energií. Jak bude přesná podoba úsporného tarifu vypadat?

Přesná podoba bude stanovena až konečnou vyhláškou vlády. Není úkolem ministerstva průmyslu a obchodu stanovovat sociální a fiskální rozměr konečného opatření. To, co jsem připravil já se svým týmem, je v podstatě legislativní nástroj, je to takový nákladní vozík, který je velmi flexibilní, protože na něj můžete naložit příslušnou míru pomoci.

My jsme řekli, že v rámci úsporného tarifu budeme alokovat zhruba dvacet sedm miliard a konečná podoba, pokud by tedy nedošlo k nějaké další změně, a já předpokládám, že nedojde, tak bude taková, že každá domácnost podle druhu spotřeby, ať už je to plyn, nebo elektřina, tak podle příslušného tarifu dostane finanční kompenzaci nebo úsporu či podporu.

Bude to fixní částka a na každé domácnosti bude, jak bude nakládat s energiemi. Tedy jestli jí ta částka pokryje více spotřeby, když bude šetřit, anebo méně spotřeby, když šetřit nebude. To je základní teze. Předběžný nástřel podpor v rámci jednotlivých tarifů v tisku i na stránkách ministerstva průmyslu a obchodu proběhl v dostatečné míře a znamená to, že ve velmi pozitivním případě si nějaká domácnost může sáhnout až na dvacet tisíc korun.