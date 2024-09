Síkelovo portfolio není dost silné, vadí ANO. „Může řešit surovinovou nezávislost,“ zdůrazňuje ODS

Mezinárodní partnerství je pro Česko velice atraktivní portfolio a nejsilnější, které kdy Česká republika měla, prohlásil budoucí eurokomisař Jozef Síkela (STAN) krátce poté, co rozdělení oblastí oznámila šéfka Evropské komise. „Není nejhorší, ale nemá vliv dovnitř Evropské unie,“ kritizuje europoslanec ANO Jaroslav Bžoch. Podle místopředsedkyně ODS Evy Decroix pod portfolio spadají i klíčové oblasti pro budoucnost Unie. Praha 22:43 17. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jozef Síkela | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Pane Bžochu, místopředseda vašeho hnutí ANO Karel Havlíček už řekl, že post eurokomisaře pro mezinárodní partnerství je neradostným vysvědčením pro premiéra Petra Fialu (ODS) a že tento post je podle něj neviditelný. Souhlasíte?

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jak silné je portfolio Jozefa Síkely (STAN)? Debatují Eva Decroix (ODS) a Jaroslav Bžoch (ANO)

Jaroslav Bžoch (ANO): Je to trochu nešťastné. Očekávali jsme – podle indicií a informací, které jsme dostávali – že to portfolio bude mnohem důležitější. Že to bude například často zmiňovaná energetika, nebo mezinárodní obchod. Tedy nějaké portfolio, které bude na výši.

Mezinárodní partnerství není nejhorší portfolio, ale na druhou stranu také není tak vlivové, aby mělo zásadní dopad na chod Evropské unie. Takže je to zklamání.

Paní Decroix, byla mezinárodní spolupráce na seznamu možných silných portfolií, na které si vláda při nominaci Jozefa Síkela pomýšlela?

Eva Decroix (ODS): Já jsem u vyjednávání samozřejmě nebyla, takže nechci spekulovat o tom, jak probíhala. Můžu vycházet pouze z toho, co ministr Síkela veřejně sdělil. A ano, těch portfolií bylo několik a toto bylo v rámci vyjednávání taktéž ve hře. A evidentně bylo, když to tak nakonec dopadlo.

Rozumím reakci opozice, už jenom proto, že je to opozice. Lze asi obtížně očekávat, že bude tleskat výsledku vyjednávání vlády Petra Fialy (ODS). Byla bych ale opatrnější v tom negativním hodnocení.

Když se podíváme na to, co řešíme ať na národní, nebo evropské úrovni, co velmi rezonuje v posledních měsících, tak to je, upřímně, postupně klesající vliv a ekonomická síla Evropy jako kontinentu a Evropské unie jakožto organizace. A toto portfolio může pomoci zásadním způsobem v mnoha jiných oblastech.

Na to se chci zeptat pana Bžocha. Nemohlo by se to portfolio eurokomisaře pro mezinárodní spolupráci stát pod vedením Jozefa Síkely silnějším?

Bžoch: Ono se silnějším stát ani nemůže. Když se podíváme na to, co řídí generální ředitelství a jaké má cíle, tak se jedná hlavně o rozvojovou pomoc a třetí země. To není silné portfolio směrem dovnitř Evropské unie.

Pokud si někdo myslí, že se to změní v silnou obchodní oblast, tak bohužel nezmění.

Projekty, které tam jsou, rozpočet, který tam je – to se pořád bavíme o infrastruktuře, která se bude budovat v rozvojových zemích. A my můžeme mít očekávání, že se nám to někdy v budoucnu vrátí. Ale pořád se jedná o rozvojovou pomoc. Není to nic obchodního směrem do Evropské unie.

Když jsem dnes zaznamenal rozhovor s místopředsedou hnutí STAN Lukášem Vlčkem, který říkal, že pan Síkela bude dojednávat obchodní dohody například se Spojenými státy, tak to vůbec nebude. To si musíme uvědomit.

Pan Síkela z toho může udělat cenné portfolio, pokud se mu podaří nějaké projekty, do kterých budou výrazně zapojeny firmy z Evropské unie a které se nám vrátí. Ale jsem přesvědčen, že do dneška 99 posluchačů nikdy neslyšelo o tom, že nějaké takové portfolio vůbec je.

Paní Decroix, jak se může toto Síkelovo portfolio týkat Česka? Co by si v něm Česká republika mohla najít?

Decroix: Třeba surovinovou a energetickou nezávislost. Tohle portfolio bude pracovat se zeměmi mimo Evropskou unii, ať už je budeme nazývat rozvojové.

Když si představíme tyto regiony, tak to jsou Afrika a Indopacifik. A ty mohou být velmi významné třeba s ohledem na dodávání některých surovin, na kterých jsme dnes plně závislí na Číně nebo na Rusku.

Samozřejmě bude záležet na šikovnosti daného eurokomisaře, ale rozhodně by bylo mrzuté vnímat toto portfolio jako nějaké, které pomáhá pouze směrem ven. Můžeme zmínit i jiná témata, která velmi rezonovala.

Třeba otázka migrace. Pokud bude toto portfolio dobře vedeno, tak může pomoci třeba s tím, aby byly některé země mimo Evropskou unii stabilní. A může tak zásadním způsobem pomoci právě s řešením migrace v těch zemích, kde může vznikat.