‚Jsem rád, že zvítězila pravda.‘ Mynář uspěl u kasačního soudu v kauze dotace na svůj penzion

Nejvyšší správní soud podržel Vratislava Mynáře v případu téměř šestimilionové dotace na jeho penzion v Osvětimanech. Zatímco dotační úřad a provoinstanční správní soud konstatovaly, že Mynářova firma neměla nikdy dotaci získat, kasační soud nesouhlasí. Podle něj Mynářova firma v žádosti nic netajila, pouze informace „neuvedla v celistvé podobě". „Jsem rád, že zvítězila pravda," zhodnotil exkancléř verdikt pro iROZHLAS.cz. Dokumenty Osvětimany/Brno 18:21 2. září 2024

Na začátku dubna 2023 se firma Clever Management vlastněná bývalý kancléřem Vratislavem Mynářem rozhodla náhle vrátit šestimilionovou dotaci na dostavbu penzionu Malovaný v Osvětimanech na Uherskohradišťsku. Jak už dříve informoval server iROZHLAS.cz, Mynář se tak snažil získat abolici exprezidenta Miloše Zemana a zabránit tak svému případnému trestnímu stíhání.

Ještě měsíc před tím ale Mynář podal – společně s ministerstvem financí – kasační stížnost proti verdiktu správního soudu, který konstatoval, že jeho firma porušila dotační podmínky a získala tak dotaci neoprávněně.

Podle prvoinstančního verdiktu měl Mynář v žádosti o dotaci úřadům zatajit, že stavba už dříve veřejnou podporu získala. A to 13 milionů korun od ministerstva školství (MŠMT) na ubytovny pro sportovce ze Spolku Chřibák, ve kterém byl Mynář hospodářem.

Jak ale nově konstatoval Nejvyšší správní soud, firma v žádosti ve skutečnosti návaznost na předchozí projekt spolku Chřibák nezatajila. „Naopak tuto návaznost přiznala také v kolonce, v níž měl být dle správce daně a krajského soudu uvedeny informace o veřejné podpoře pro jiné příbuzné projekty,“ konstatoval v rozsudku, o němž informovala Česká televize, soudce Radovan Havelec, který přesto upozornil, že firma postupovala „zčásti netransparentně“, když o získané dotaci MŠMT „pregnantně neinformovala“.

Podle soudce Havelce to ale ani udělat nemusela, stačilo, že předchozí projekt zmínila. I proto konstatoval, že nedošlo ke zneužití práva a není tedy přiměřené ani žádat vrácení dotace.

Penzion Vratislava Mynáře v Osvětimanech

‚Říkám to celou dobu‘

Bývalý kancléř, kterého se podařilo serveru iROZHLAS.cz zastihnout, nechtěl verdikt kasačního soudu blíže komentovat. „Jediné, co vám k tomu mohu říct je, že jsem rád, že to, co říkám celou dobu, potvrdil i Nejvyšší správní soud. Jsem rád, že zvítězila pravda,“ řekl krátce reportérovi.

S otázkou, jaký může mít verdikt vliv na rozhodování soudu v trestní větvi této kauzy, Mynář pouze odkázal na svého advokáta Lukáše Trojana. „Já těmto věcem nerozumím. Obraťte se na mého právního zástupce,“ reagoval.

V trestní větvi kauzy státní zástupce Martin Malůš, který obžalobu na Mynáře a jeho firmu Clever Management v dubnu ke Krajskému soudu v Brně podal, navrhuje exkancléři v případě odsouzení tří až čtyřletou podmínku a peněžitý trest ve výši deseti milionů korun. Podle trestní kvalifikace by ale exkancléř mohl strávit dokonce dva až osm let za mřížemi.

Mynář od začátku jakoukoli chybu a vinu odmítá. Soud vnímá jako příležitost bránit se veřejně v trestním řízení, které proti němu policie vedla. „Věřím, že v řízení před soudem, které je ze zákona veřejné, budu mít konečně k dispozici prostor pro svoji obhajobu před účelovým obviněním,“ uvedl již dříve Mynář.

Text pokračuje pod rozsudkem. Přečtěte si jeho celé znění:

Boj o dotaci

Že mohly být peníze na rekonstrukci Mynářova penzionu v Osvětimanech získány neoprávněně, upozornili v dubnu 2019 Reportéři ČT. Podezření novinářů tehdy potvrdil i dotační úřad, který po provedené kontrole konstatoval, že dotace nebyla vyplacena v souladu s pravidly a Mynář, respektive jím vlastněná firma Clever Management, která byla příjemcem peněz, ji musí vrátit.

Překvapivě tehdy bývalému kancléři pomohlo ministerstvo financí, když v odvolacím řízení příkaz dotačního úřadu zrušilo a konstatovalo, že nechyboval Mynář, ale úředníci, kteří si jeho žádost o dotaci dostatečně neověřili.

Do případu se ale vložil nejvyšší státní zástupce Igor Stříž, který na resortní rozhodnutí podal správní žalobu k ostravskému krajskému soudu. A ten znovu konstatoval, že Mynářova firma získala dotaci „v rozporu se zásadou poctivosti“. Peníze proto měla „ve veřejném zájmu“ vrátit.

Zatím poslední verdikt v případu vynesl již zmíněný Nejvyšší správní soud, který opět uvedl, že pochybení nebylo tak závažné a Mynářova firma dotaci vracet nemusí. Jednání v trestní větvi kauzy je naplánováno před brněnským krajským soudem v polovině října.

Časová osa listopad 2009: firma Clever Management žádá o dotaci

firma Clever Management žádá o dotaci červen 2011: ROP Střední Morava udělil firmě dotaci 5 994 108 korun

ROP Střední Morava udělil firmě dotaci 5 994 108 korun duben 2019: dotační úřad zahájil veřejnosprávní kontrolu

dotační úřad zahájil veřejnosprávní kontrolu jaro 2019: organizace Transparency International kvůli údajnému podvodu s dotacemi podává trestní oznámení

organizace Transparency International kvůli údajnému podvodu s dotacemi podává trestní oznámení březen 2020: Radiožurnál informuje, že by firma měla – na základě výsledků kontroly dotačního úřadu – dotaci vrátit

Radiožurnál informuje, že by firma měla – na základě výsledků kontroly dotačního úřadu – dotaci vrátit únor 2021: policie zahájila trestní stíhání Mynáře a firmy Clever Management

policie zahájila trestní stíhání Mynáře a firmy Clever Management březen 2021: státní zástupce zastavil stíhání Mynářovy firmy Clever Management

státní zástupce zastavil stíhání Mynářovy firmy Clever Management červen 2021: státní zástupce zamítl stížnost Mynáře proti obvinění, jeho trestní stíhání pokračuje

státní zástupce zamítl stížnost Mynáře proti obvinění, jeho trestní stíhání pokračuje červen 2021: ministerstvo financí rozhodlo, že firma Clever Management nemusí vracet dotaci

ministerstvo financí rozhodlo, že firma Clever Management nemusí vracet dotaci prosinec 2021: nejvyšší státní zástupce Igor Stříž podal správní žalobu ke Krajskému soudu v Ostravě

nejvyšší státní zástupce Igor Stříž podal správní žalobu ke Krajskému soudu v Ostravě leden 2023: firma Clever Management žádá o součinnost ministerstvo pro místní rozvoj ve věci vrácení dotace, klade si však podmínky

firma Clever Management žádá o součinnost ministerstvo pro místní rozvoj ve věci vrácení dotace, klade si však podmínky únor 2023: Krajský soud v Ostravě zrušil rozhodnutí ministerstva financí a opět nařídil Mynářově firmě dotaci vrátit

Krajský soud v Ostravě zrušil rozhodnutí ministerstva financí a opět nařídil Mynářově firmě dotaci vrátit konec února 2023: opětovná žádost o součinnost

opětovná žádost o součinnost 7. března 2023: vyhotovena abolice, která měla firmu Clever Management a Vratislava Mynáře vyvinit z trestního stíhání ve věci dotačního podvodu

vyhotovena abolice, která měla firmu Clever Management a Vratislava Mynáře vyvinit z trestního stíhání ve věci dotačního podvodu začátek března 2023: podána kasační stížnost proti verdiktu Krajského soudu v Ostravě, který firmě Clever Management nařídil dotaci vrátit, případ tak přebírá Nejvyšší správní soud

podána kasační stížnost proti verdiktu Krajského soudu v Ostravě, který firmě Clever Management nařídil dotaci vrátit, případ tak přebírá Nejvyšší správní soud 3. dubna 2023: Mynářova firma Clever Management vrací téměř šestimilionovou dotaci bez dodatečných podmínek

Mynářova firma Clever Management vrací téměř šestimilionovou dotaci bez dodatečných podmínek duben 2024: v případu možného poškození finančních zájmů Evropské unie padla obžaloba vůči Vratislavu Mynářovi