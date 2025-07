Jsme na tom demograficky tak špatně, že migranty potřebujeme, upozorňuje Rozumek

Polsko zavádí kontroly na hranicích s Německem a Litvou. Podle premiéra Donalda Tuska totiž Německo do Polska vracelo i osoby, které měly na jeho území zůstat. „Německo v podstatě dělá to, co velká část zemí EU, tedy posílá uprchlíky a migranty do zemí, ze kterých přišli. A to i žadatele o azyl, což je sice v souladu s německým právem, ale v rozporu s mezinárodním,“ upozorňuje Martin Rozumek, ředitel Organizace pro pomoc uprchlíkům. Interview Plus Praha 0:10 3. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martin Rozumek | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas

Tranzitní země jako Polsko, Rakousko nebo Česká republika prý příliš nebrání pohybu lidí do Německa. K legalizaci pobytu uprchlíka přitom dochází až v rámci azylového řízení, které ale Němci nechtějí vést s poukazem na to, že tito lidé přicházejí z bezpečné země.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Martin Rozumek, ředitel Organizace pro pomoc uprchlíkům

V Polsku se dokonce objevily zprávy o samozvaných milicích, které provádějí nezákonné kontroly na hranicích.

„Je to jev, který se objevuje poměrně často. Zejména starší muži se zbrojním průkazem se takto snaží realizovat. Během syrské krize se to objevovalo i v Česku a dalších zemích, jsou to ale spíš případy pro psychiatra,“ hodnotí Rozumek.

Stát zde musí uplatnit svůj mocenský monopol, zároveň má právo kontrolovat, kdo na jeho území vstupuje. „S výjimkou uprchlíků, kteří ten nárok na vstup mají. Pokud přichází dav migrantů, tak může oprávněně zastavit ty, kteří o azyl nežádají. Ty, kdo ano, by ale měl vpustit a s nimi by mělo proběhnout azylové řízení,“ vysvětluje.

Německo dosud vrátilo asi 160 žadatelů o azyl, ale ani jednoho do Polska či Česka. Vrácených lidí, kteří podle policie vůbec nepožádali o azyl, pak za loňský rok bylo 30 tisíc a nezdá se, že by se to letos mělo výrazněji měnit.

Migrace je nutná

V případě Česka se podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) jedná asi o 60 lidí týdně, přičemž ze dvou třetin jde o Ukrajince s legálním pobytem u nás.

„Vůbec nejde o nelegální migraci. Ukrajinští uprchlíci požívají výhod dočasné ochrany a mohou se svobodně pohybovat po Unii. Absolutně nechápu, z jakého titulu je Němci vrací, je to jasně protiprávní postup,“ podivuje se.

Obranná linie, zákopy i plot proti nelegální migraci. Jak Pobaltí a Finsko chrání východní křídlo NATO Číst článek

V současnosti podle Rozumka přichází do Evropy stále méně uprchlíků, počty jsou například mnohem nižší než před dvěma lety a zcela nesrovnatelné s migrační krizí před rokem 2016.

„Naše i polská společnost na tom jsou demograficky tak špatně, že stejně migranty přijímat musíme a budeme. Prostě si to vyžádá realita. Donaldu Tuskovi rozumím z hlediska aktuální veřejné debaty v Polsku, ale do budoucna je to špatný krok,“ dodává k opatření polské vlády, v jejímž čele Tusk stojí.

Poukazuje přitom na to, že v Česku žije na milion cizinců, kteří nemají volební právo a stávají se snadným terčem pro politiky. Za úplný nesmysl pak považuje dezinformace, že východ Evropy zaplaví migranti ze západních zemí.

„Jsem si téměř jistý, že to jde z Ruska. Že by najednou zatoužili po životě v Česku nebo na polském venkově, to je naprostý nesmysl. Bohužel politici to velmi často přiživují,“ konstatuje.

Poslechněte si celý rozhovor v Interview Plus.