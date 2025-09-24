‚Jsme otevřeni názorům.‘ Hradec Králové zvažuje koupi pavilonu z Expa, opozice kritizuje vysokou cenu
Přesun českého pavilonu z letošní světové výstavy Expo v japonské Ósace do Hradce Králové je zatím stále nejistý. O koupi by mohli hradečtí zastupitelé jednat na zasedání na konci září nebo začátkem listopadu. Do té doby chce vedení města jednat se zástupci Českých center o konkrétních podmínkách. Rozhodující je především cena a také budoucí využití stavby.
„Pro mě je důležité vědět, zda je bezprostředně nutné 30. září skutečně nějaký materiál projednávat, nebo zda je možné využít ještě několika týdnů k jednání o možné dotační podpoře nebo soukromé podpoře z privátních financí a nechat to na 4. listopadu. Do konce týdne bych měla vědět, jakým způsobem budeme dál postupovat,“ vysvětluje pro Český rozhlas Hradec Králové primátorka Pavlína Springerová (Hradecký demokratický klub).
Z debaty před přednáškovým sálem Muzea východních Čech vyplynulo, že zásadní otázkou je cena pavilonu a náklady na jeho instalaci v Česku a také jeho budoucí využití.
Náklady spojené s projektem kritizovala i opozice na zasedání zastupitelstva v srpnu, kde se možnost koupě pavilonu diskutovala. Primátorka v úterý označila cenu za klíčový parametr. Orgány města zatím o ničem nerozhodly.
Náklady na pořízení a přenesení pavilonu do Hradce Králové vyčíslil komisař české účasti na Expu Ondřej Soška na 206 až 278 milionů korun, z toho samotný pavilon by stál přibližně 130 až 150 milionů korun. Možnost darování pavilonu městu vyloučil.
‚Problém to neřeší‘
Pavilon by podle Sošky také mohl zůstat v Japonsku. Zájem o stavbu, která má odolat zemětřesením i tajfunům, podle něj projevili tamní tři zájemci. Pavilon, který již navštívilo přes milion lidí, podle Sošky patří mezi špičky Expa, má vynikající akustiku a hosté z něj jsou nadšeni. Kdyby pavilon nikdo nekoupil, šlo by jej rozprodat jako stavební materiál, což by mohlo vynést kolem 40 milionů korun.
Podle primátorky by pavilon významně podpořil cestovní ruch v Hradci Králové, posílil kulturní identitu města a přinesl do města unikátní prostory využitelné institucemi z celé České republiky. Koupě se však podle ní nemůže udát „na sílu“. „Jsme otevřeni názorům,“ řekla diskutujícím.
Záměr koupě podrobil kritice ředitel hradecké krajské Galerie moderního umění František Zachoval. Pavilon podle něj nemá parametry světové architektury. „Je patrné, že Hradec Králové v oblasti současné architektury zřetelně zaostává. Odkoupení problematického pavilonu z Expa však problém neřeší,“ uvedl Zachoval v dopise zastupitelům.
Využití pavilonu například pro účely galerie je podle něj nevhodné. Historik architektury Jakub Potůček odhadovanou cenu pavilonu označil za nepřijatelnou. Poznamenal, že město Liberec se chystá ikonickou stavbu vysílače Ještěd koupit od Českých radiokomunikací za 181 milionů korun.
V pavilonu ze dřeva a skla s užitnou plochou 2300 metrů čtverečních by se podle Sošky mohly konat koncerty, konference či festivaly. Stavba by mohla do Hradce Králové přilákat i japonské firmy. Stát by mohla v Šimkových sadech nedaleko historického centra města. Expo, kterého se účastní 158 zemí, začalo v dubnu a potrvá do 13. října.