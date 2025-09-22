‚Jsme z toho zdrcení.‘ Pojišťovny nově zamítají lázně postiženým dětem s vysokým stupněm inkontinence
Český rozhlas Ostrava shromáždil svědectí několika rodičů postižených dětí, kterým pojišťovny zamítly lázně. Přitom dosud jim návrhy schvalovaly a jejich potomci tam dostávali potřebnou rehabilitační péči. Jde třeba o děti s dětskou mozkovou obrnou. Do praxe se totiž promítla nová vyhláška, podle které do lázní nesmí děti s vysokým stupněm inkontinence. Situaci museli řešit třeba v lázních Klimkovice.
„Přišlo nám odmítnutí, jsme z toho zdrcení, blbě jsme kvůli tomu i spali. Je to náročné, když syn ty Lázně potřebuje, má tam dostatečnou péči, má tam i fyzioterapeutku, kterou známe. Ona každá změna vlastně je pro něj taková stresující,“ svěřuje se Jana, která pečuje o těžce postiženého syna.
Malí klienti najdou péči tam, kde s lázněmi fungují i odborné ústavy. Jenže jejich kapacita se rychle plní
Po dlouhých chodbách se se synem na vozíku prochází Petra Hirmanová. „My jsme žádali normálně lázně jako vždy. Pak mi volali, že nám lázně neschválí,“ říká.
Tato matka ale už potřebné procedury se synem absolvuje, žádala totiž o pobyt v lázních Klimkovice, které mají i odborný léčebný ústav a tam postižené děti s inkontinencí můžou. „Akorát nejsou jódový vody a jsou tam asi tři procedury navíc,“ dodává Hirmanová.
Jenže návrhů výrazně přibývá, říká Radka Ivanová ze Sanatorií Klimkovice. „Protože děti, co jezdí na komplexní lázeňskou péči, si najednou nechaly vystavit odborný léčebný ústav. A tím nám trošičku nastal problém, protože máme omezenou kapacitu počtu těchto klientů,“ vysvětluje.
Odmítnuté lázeňské pobyty řeší i v poradně pro pohyblivost. „Ti rodiče nevědí, jestli mohou něco dělat, jestli jejich dítě má šanci se odléčit a hledali radu,“ potvrzuje Lenka Jiřičná.
Mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob upřesnil, že za vším je změna vyhlášky, kterou rezort konzultoval se Svazem léčebných lázní. „Pokud by se ale v budoucnu ukázalo, že současné nastavení vyžaduje další změnu, lze vyhlášku novelizovat,“ popisuje. Někteří rodiče už kontaktovali i veřejného ochránce práv.