Jsou kontroly na hranicích nutným krokem? Poslechněte si druhou část osmé debaty Česko 2025

Hosty debaty Česko 2025 o migraci byli:

Radek Koten, poslanec, SPD

Robert Králíček, poslanec, ANO

Karel Krejza, poslanec, SPOLU

Petr Letocha, poslanec, STAN

Jana Turoňová, zastupitelka Jihočeského kraje za koalici STAČILO!

Renata Vesecká, advokátka, bývalá nejvyšší státní zástupkyně za Motoristy

Vladimír Votápek, analytik mezinárodních vztahů, Piráti

Do debaty Radiožurnál a Český rozhlas Plus pozval experty politických stran a uskupení, která mají v současných průzkumech největší šanci dostat se ve volbách do Poslanecké sněmovny.