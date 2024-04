‚Jsou krásné i náročné dny.‘ Komunitní bydlení pro dospělé autisty u Brna má za sebou rok fungování

Je to rok, co v malé vesnici u Brna funguje speciální komunitní bydlení pro dospělé autisty. Pětice mladých dospělých se nastěhovala do opraveného rodinného domu v Mokré-Horákově. Sociální službu jim poskytuje nezisková organizace Tady to mám rád. Projekt je v Česku ojedinělý, na jižní Moravě unikátní. A po roce se ukazuje, že i funkční. Pomáhá lidem s poruchou autistického spektra důstojně žít. Mokrá-Horákov 15:18 27. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bydlení pro autisty v Mokré-Horákově | Foto: Tomáš Kremr | Zdroj: Český rozhlas

Je všední den ráno, Martina Lintnerová stojí v pokoji mladého Marka. Sestavuje mu denní rozvrh. V ruce drží desky, z nich vybírá hesla a pomocí suchého zipu je lepí na plstěnou nástěnku. „U Marka se snažíme posilovat jeho schopnost vybírat si ze dvou věcí. Máme tady čtení, nebo si dáš tablet?“ ptá se Marka.

Speciální komunitní bydlení pro dospělé autisty zřídila nezisková organizace Tady to mám rád. Je jediné na jižní Moravě a jedno z mála v celém Česku.

Marek si sám vybírá. Na nástěnku umístí i fotku pracovnice, která se mu dnes bude věnovat. „Najdi Áďu Boudovou a řekni, že můžete jít dělat to kafe,“ dostává za úkol.

Adélu Boudovou je ve společné kuchyni. Pomůže s uvařením kávy a nakrojí drobenkou buchtu, kterou Marek upekl. „Mám na starost, aby bylo všechno zajištěno – aby dostali ráno léky, nasnídali se, nasvačili, hygiena byla zajištěna. A taky program,“ vysvětluje.

Na všech skříních i na lednici jsou nalepené názvy surovin nebo jejich obrázky. Pomocí nich obyvatelé domu komunikují. Usnadňují jim také orientaci v domě.

„Je důležité, aby se věci vracely na své místo. Je to potom i jistota pro naše uživatele, protože ví, kde ty věci jsou,“ říká Lintnerová.

Zvyknout si na soužití

V obývacím pokoji sedí na gaučích další dvě obyvatelky domu – Madla a Terezka. Z televize hraje ve smyčce ústřední písnička z filmu Titanic. Dřív by melodie někoho z obyvatel rozrušila, teď už si podle Martiny Lintnerové pětice ubytovaných zvykla.

„Jsou krásné dny a jsou náročné dny. Na začátku stačilo, že dole zahrál právě Titanic a nahoře někdo začal křičet a brečet. To už se teď neděje, postupně si zvykají na ty zvuky druhých a na společné soužití. Postupně se to zlepšuje,“ chválí.

S autisty je v domě stále někdo z několika sociálních pracovníků, a to i přes noc, kdy by potřebovali s čímkoliv pomoct.

A nepřetržitě je v domě ještě Pepa, což je přezdívka pro chytrý systém řízení domácnosti, který hlásí, kde se v domě otevřely dveře či okno.

„Když jde někdo v patře na toaletu, tak se to ozve dole v reproduktoru,“ popisuje Lintnerová. „Kolegům to usnadňuje práci, protože ví, co se kde děje.“

Každé 36. dítě

V domově bude bydlet šest lidí s autismem. Výběr současných pěti obyvatel byl dlouhý, aby si na sebe všichni dokázali zvyknout. Ani hledání šestého spolubydlícího nebude jednoduché – i kvůli velkému počtu zájemců.

V Česku podle odhadů specializované vládní odborné skupiny žijí tisíce lidí s poruchou autistického spektra. Komunitní služby pro kvalitní život dospělých dokážou pomoci jen jednotkám z nich.

„Nemáme přesné údaje, ale to číslo zhruba takové bude,“ souhlasí Markéta Jandeková z odborné skupiny pro lidi s poruchou autistického spektra, kterou zřídil vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením.

„Udává se, že každé 36. dítě, které se narodí, je někde na autistickém spektru. I do budoucna budeme mít co dělat, abychom se připravili a počítali s tím, že tady takoví lidé s různými potřebami budou,“ upozorňuje.

Domov v Mokré-Horákově je ojedinělý. „Další začínají vznikat a inspirují se právě tímto domem. Ten má výhodu, že zpracovává impulzy z Irska a ze Španělska. Neobjevují objevené, zapracovali postřehy z těchto dvou zemí, kde jsou v osamostatňování lidí s poruchou autistického spektra dál,“ vyzdvihuje Jandeková a dodává:

„Projekt u Brna je výjimečný v tom, že může ukazovat cestu, jak ctít lidi s handicapem a že máme brát ohled na to, že všichni chceme žít co nejvíce plnohodnotný život.“

Podobný projekt vznikl v Ostravě, kde domov pro dospělé s autismem otevřela organizace Mikasa.