‚Jsou na hlavu nebo co?‘ Obyvatele Dolní Lutyně překvapil plán vlády na stavbu gigafactory v polích

„Tu se to neříkalo vůbec, já jsem se to dozvěděl z rozhlasu právě. Dneska ráno na Radiožurnálu,“ říká Leo z Věřňovic. Se sousedem Mirkem se zastavili na kraji jednoho z pozemků pro zamýšlenou baterkárnu a opření o kola diskutují, jestli to obci bude ku prospěchu nebo ku škodě.

„Já si myslím, že spíš ku škodě,“ zahajuje Leo a Mirek přitakává. „Protože na zelené louce něco stavět, to je to nejjednodušší. A na orné půdě ještě... Plánovalo se to tam na šachtách a z toho nějak sešlo. Tak to bude na orné půdě a hotovo!“ dodává naštvaně.

Pánové se shodují, že slibovaná pracovní místa místní lidi neocení. Čekají, že v továrně budou pracovat spíš cizinci z Polska nebo z Ukrajiny.

O kousek dál se pase stádo srnek a Leo na ně ukazuje jako na důkaz, jaký je tu klid. „To už by ten klid skončil. Zaprvé už to narušila dálnice, za druhé tu bude ten koridor a pak by tu měla být ještě nová fabrika. Z klidu do rušného velkoměsta, šup to tam normálně, a je to...“ vysvětluje.

Koridorem Leo myslí plánovanou trať vysokorychlostní železnice, která se u Věřňovic bude napojovat do Polska. Konkrétně by měla vést podél pozemku pro baterkárnu a vesnici sevřít společně s dálnicí D1 na opačné straně.

Jak zjistil server iROZHLAS.cz a Radiožurnál, pro investici byly vybrány pozemky mezi Dolní Lutyní a obcí Věřňovice hned u polské hranice a chráněné oblasti. Před lety je zvažovala pro výstavbu svého závodu také automobilka Hyundai. Narážela ale na nedalekou chráněnou oblast a problémy s pravidelným rozléváním nedaléké řeky Olše.

Vláda už aktuálně jedná s konkrétním investorem, ten se ale nakonec může rozhodnout například pro Polsko. Vybraná oblast by v takovém případě čekala na dalšího zájemce.

Na hluk, který se nese od dálnice k příhraniční obci, upozorňuje Josef. Vyšel si s manželkou směrem k nedaleké chráněné oblasti. Slunce svítí, ptáci zpívají, ale pod tím vším zní vytrvalý hukot aut.

„My si nemůžeme ani sednout v klidu venku na zahradě, to pořád takhle hučí,“ upozorňuje Josef. Na dotaz, jestli ví, že by kousek odtud na poli mohla vyrůst obří fabrika, vyvalí oči. „Jsou na hlavu nebo co? Tu máme tak špatné ovzduší. Nejhorší vzduch v Evropě. Co tu máme dobrého? Nic. A ještě nějakou fabriku tu chtějí stavět?! Podívejte se, jak tu je krásně! Zelené pole, lesy, všechno zničí,“ rozčiluje se Josef, kterého musí uklidňovat manželka. Jsou přece na zdravotní procházce.

O venkovské pohodě mluví i Hana. Do Dolní Lutyně se přestěhovala nedávno právě kvůli přírodě. O plánované továrně slyší poprvé. „Tak nevím, my tady máme to Polsko a různé smrady nám tu táhnou, tak tady raději novou továrnu nechci. Lepší je ten klid,“ podotýká.

O dvě generace mladší Blanka je na rodičovské dovolené s malým synem. Většina jejích vrstevníků přes den v Dolní Lutyni není, za prací musí dojíždět. „Oni všichni jezdí spíš do Bohumína, Orlové, Ostravy, Karviné. Tady je málo lidí, kteří tady přímo pracují a bydlí. Možná, že ta průmyslová zóna bude dobrá, že jo,“ uvažuje Blanka.

Nejvíce pracovních míst v obci vytváří zemědělství. Kousek od zvažované průmyslové zóny pěstují na farmě rajčata. Před farmou parkují desítky osobních aut. Sem naopak lidi z okolí za prací dojíždí.

U obecního úřadu stojí Zdeněk, který se stejně jako zbylí obyvatelé Věřňovic záměru vlády diví a ubezpečuje se, že nejde o návrat v čase. Pamatuje si, když se před 16 lety stejný pozemek zvažoval pro stavbu automobilky Hyundai. „Vím, že tehdy se to řešilo. Co na to tehdy lidi říkali, nevím. To už je dávno,“ loví v paměti.

Odchází zamyšleně, je zaskočený a názor si teprve udělá. Na obecním úřadu ale zatím panuje klid. Vedení obce ví, že než se baterkárna postaví, uplyne v řece Olši ještě hodně vody. A proběhnou mnohá jednání, včetně těch s obcemi a jejich obyvateli. „Napište taky o něčem pěkném. Třeba, že máme nového zubaře,“ volá do chodby na rozloučenou starostova asistentka.