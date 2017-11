'Jsou to nešťastní a pitomí lidé,' kritizoval Zeman autory nenávistných komentářů na internetu

Prezident Miloš Zeman se ve čtvrtek pro televizi Barrandov vyjádřil k nenávistným komentářům, které se tento týden objevily na Facebooku pod fotkou teplických prvňáků. Autory podobných vzkazů na internetu označil za „hloupé a pitomé lidi“. Sám prý má s podobnými projevy nenávisti vůči své osobě zkušenosti. Praha 21:50 16. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Miloš Zeman | Foto: Reuters

„Já nenávistné prostředí sociálních sítí znám na vlastní kůži. Podívejte se, co se píše pod jakýmkoli článkem, který o mně vychází. Já si myslím, že jsou to nešťastní, ale zejména pitomí lidé,” uvedl v televizi prezident Miloš Zeman. „Připomínají mi ty, kteří se rozhalují v parku, tady se rozhalují na sociálních sítích,“ dodal.

„Dokáží pouze nadávat, nedokáži vypotit ani jeden jediný argument. To je nad úroveň jejich rozumu,” řekl prezident dále na adresu lidí, kteří na internet umisťují nenávistné vzkazy.

Češi podle něj rasisté nejsou, což dokazuje například jejich vztah k vietnamské menšině. Pokud si prý někteří neváží části romské populace v Česku, je to proto, že tato část nechce pracovat a chce žít ze sociálních dávek.

Zdanění restitucí

Zeman se na TV Barrandov vyjádřil i k tématu zdanění restitucí majetku odebraného za komunismu. Podle něj by se o něm mělo vážně diskutovat. Předseda hnutí ANO Andrej Babiš nedávno řekl, že chce zdanit peněžitou část církevních restitucí, což je podmínka komunistů pro podporu vlády ANO.

„Je to věc, o níž by se mělo vážně diskutovat, hledat právní analýzy, zda to je, nebo není možné," řekl Zeman. Měly by se však podle něj rozlišit fyzické a finanční restituce.

Minulý týden uvedl v deníku Lidové noviny předseda ANO Babiš, že chce zdanit peněžitou část církevních restitucí. Podle deníku je to jedna z podmínek KSČM pro podporu menšinové vlády ANO. Zdanění podporuje i hnutí Tomia Okamury Svoboda a přímá demokracie, které se v říjnových volbách také dostalo do sněmovny.

Podle lidovců by bylo zdanění církevních restitucí nemravné a protiústavní a ukazuje, že Babiš se neštítí spojit s kýmkoliv. Proti tomuto kroku se na sociálních sítích vyjádřil i předseda TOP 09 Miroslav Kalousek. Místopředseda ČSSD Jan Birke řekl, že toto velmi silné téma, které v uplynulém volebním období opustila ČSSD kvůli udržení koaliční spolupráce s KDU-ČSL, může stmelit spojenectví ANO, komunistů a SPD.

Zákon o církevních restitucích, který vstoupil v platnost začátkem roku 2013, počítá s tím, že církve dostanou od státu nemovitý majetek v hodnotě zhruba 75 miliard korun. Za nemovitosti, které se podle zákona nevydávají, mají církve během 30 let získat 59 miliard, navyšovaných o inflaci. Náhrady jsou vypláceny již od roku 2013. Zdanění, pokud by bylo odsouhlaseno, by se ale podle deníku netýkalo již vyplacených peněz.