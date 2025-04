Jsou nízkopodlažní, klimatizované a pojmenované. České Budějovice mají nové trolejbusy Škoda 33Tr

Za volant nového trolejbusu usedl vedoucí vozového parku Dopravního podniku města České Budějovice Jindřich Pícha. „Je to nastavené dobře, člověk si připadá jak v osobáku,“ chválí při předváděcí jízdě. Už tento týden budou moderní trolejbusy brázdit ulice města.

Dopravní podnik převzal prvních čtrnáct vozů Škoda 33Tr z objednaných pětatřiceti. „Je to opravdu ryze českých výrobek, i spousta komponentů je od českých firem, o to víc mě těší, že se to povedlo. Teď budeme zařazovat tyto trolejbusy do provozu a vyřadíme zbylé vozy 15Tr, tím bude celý trolejbusový park stoprocentně nízkopodlažní, to znamená bezbariérový,“ uvádí ředitel Slavoj Dolejš.

Nové trolejbusy jsou klimatizované a díky elektrickým bateriím mohou jezdit i tam, kde nejsou natažené troleje. Na některých trasách díky tomu nahradí autobusy na dieselový pohon.

„Budeme místo autobusové trakce obsluhovat trolejbusy linku číslo 15, kde budeme využívat baterie k překonání Dlouhé louky bez trolejového vedení. Baterie by měly mít dojezd 12 kilometrů,“ popisuje Jindřich Pícha.

První vůz dostal jméno Ondrášek. Připomíná syna jednoho z řidičů, který podlehl závažné nemoci. „První pojmenovaný trolejbus Ondrášek byl impulzem k tomu, že jsme pojmenovali i ostatní. Snažili jsme se vzpomenout významné osobnosti, které se zasloužily o to, aby se v Českých Budějovicích lépe žilo, bylo o nás slyšet, nebo díky nim město vůbec vzniklo,“ vysvětluje Slavoj Dolejš.

Nové trolejbusy nahradí v ulicích Českých Budějovic staré modely z devadesátých let. Celkem jich do roku 2026 vyjede 35. Dopravní podnik za ně zaplatí téměř 700 milionů korun, větší část investice pokryje dotace Evropské unie.