ONLINE: Lhal jste, musíte mě nenávidět, zaútočil Rath na soudce. Ten mu pohrozil vykázáním ze síně

Rath se hned z kraje opakovaného hlavního líčení přihlásil o slovo s tím, že má důležitý návrh. "Než začneme, chtěl bych namítnout vaši podjatost," řekl soudci. Pacovský mu ale oznámil, že prostor pro návrhy teprve přijde. A chtěl rekapitulovat dosavadní průběh soudního jednání o kauze.

1988 dnů po krabici od vína začal soud s Rathem nanovo. Projděte si klíčová čísla korupční aféry Číst článek

Rath si však nesedl a pokračoval, dokonce zvýšil hlas. "Upozorňuji vás, že se vystavujete riziku pořádkové pokuty nebo vykázání ze soudní síně," varoval ho Pacovský. "Dobře, podvolím se vašemu hrubému nátlaku, jen to dokresluje vaši podjatost," reagoval Rath a usadil se.

Za několik minut však exhejtman dostal prostor. Řekl, že soudce Pacovský k němu má osobní vztah. "Čekal jsem, že se vyloučíte, nedovedu si představit flagrantnější porušení vztahu soudce - obžalovaný. Velice mě mrzí, že jste se nevyloučil, že se tady z toho musí dělat veřejný cirkus," postěžoval si Rath před soudem.

43538

Pacovský je podle Ratha podjatý kvůli strýci, advokátovi Michalu Pacovskému. Ten Ratha v předchozím průběhu hlavního líčení na okamžik zastupoval. Rath krátce před vynesením rozsudku ohlásil, že odebral moc svým dosavadním obhájcům Romanu Jeliínkovi a Adamovi Černému a že ho zastupuje právě soudcův strýc.

Advokát Pacovský ale obratem soudu oznámil, že Ratha nezastupuje. Rath a jeho obhájci ho prý oklamali. Myslel si, že má Ratha zastupovat v jiné kauze. Podle expolitika však v tomto lže. "Jak mě může soudit soudce, jehož rodinný příslušník o mně a mých obhájcích prohlašuje, že jsme ho oklamali?" táže se Rath.

Rathovu žalobu kvůli vlečení v poutech znovu projedná soud. Náhradu 60 000 zamítl Číst článek

Na Michala Pacovského podal žalobu u advokátní komory i žalobu u soudu. Před krajským soudem citoval z řady listin pocházejících z obou řízení.

Expolitik však šel ještě dál, ze lži obvinil přímo soudce Roberta Pacovského. "Námitku vznášet můžete, ale pokud se budete ke komukoliv v této soudní síni vyjadřovat urážlivě, musel bych vás vyloučit," upozornil ho podruhé Pacovský. Jinak poslouchal klidně, občas si dělal poznámky.

Rath: Soudce lhal

"Podle mého soudu pan soudce lhal v tom, že nevěděl, že jeho strýc převzal právní zastoupení, protože při výpovědi před soudem si jeho asistentka vzpomněla na telefonát z advokátní kanceláře Pacovský. Bohužel nebyla zbavena mlčenlivosti, a tak neodpověděla, zda o tom soudce Pacovského informovala. Mně přijde krajně nepravděpodobné, že jeho blízká spolupracovnice by mu hned neřekla, že jeho strýc převzal obhajobu," řekl Rath na dotaz serveru iROZHLAS.cz.

David Rath však rodinu Pacovských obvinil z komplotu i v jiných případech. Michal Pacovský vypověděl, že kauza Rath narušila jeho vztahy se synovcem, jenž exhejtmana soudí. Od startu hlavního líčení se oba nestýkali.

Podle Ratha to nemusí být náhoda, obrátil se kvůli tomu na Nejvyšším státní zastupitelství. "Žádam vás o prověření, zda Michal, Jan a Robert Pacovští nedopustili trestného činu. Z výslechů jsem nabyl dojmu, že nabídka Michala Pacovského na moji obhajobu mohla být vedena snahou využít úzkých rodinných rodinných vazeb Michala Pacovského na Roberta Pacovského z možným cílem získat z nich prospěch. Otázkou zůstává, zda tak činili s vědomím Roberta Pacovského," citoval Rath ze svého podání.

Musíte mě nenávidět

Exhejtman je kvůli tomu přesvědčen, že soudce Pacovský má k němu kvůli narušení vztahů velmi negativní vztah. "Vy mě musíte nenávidět, to byste nebyl člověk, vždyť to zasáhlo do chodu vaší rodiny," vpálil soudci.

Jednání bude pokračovat i odpoledne, kdy chce Rath mluvit o soudním sporu, který s Pacovským vede kvůli ochraně osobnosti.