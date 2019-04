Petříček mluvil po telefonu s Guaidóem. Odsoudil Madurovy kroky a přislíbil humanitární pomoc

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) v úterý v telefonátu s šéfem venezuelské opozice Juanem Guaidóem slíbil, že Česko poskytne Venezuele humanitární pomoc. Kritizoval také přítomnost ruských vojáků ve Venezuele, kteří jsou v zemi se souhlasem autoritářského prezidenta Nicoláse Madura. Ministerstvo doplnilo, že česká humanitární pomoc Venezuele dosáhne deseti milionů korun. Česko uznalo Guaidóa v únoru za prozatímního prezidenta Venezuely. Praha 21:26 17. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) v úterý v telefonátu s šéfem venezuelské opozice Juanem Guaidóem (ilustrační snímek) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Telefonoval jsem s prozatímním venezuelským prezidentem Guaidóem, abych ho podpořil. Potvrdil jsem naše rozhodnutí poskytnout humanitární pomoc a odsuzuji nelegální kroky Madurovy administrativy. Doufám, že ruští vojenští poradci budou staženi a že se uskuteční svobodné volby,“ napsal Petříček.

Tomáš Petříček

@TPetricek Dnes jsem telefonoval prozatímnímu prezidentovi Venezuely Juanu Guaidóvi, abych ho podpořil. Potvrdil jsem poskytnutí naší humanitární pomoci a odsoudil nelegální kroky Madurovy administrativy. Doufám, že dojde ke stažení ruských vojenských poradců a uspořádání svobodných voleb. 165 925

Mluvčí ministerstva zahraničí Michal Bucháček uvedl, že česká humanitární pomoc Venezuele bude ve výši 10 milionů korun. Polovina této částky je určena venezuelským uprchlíkům v sousedních zemích, jako je Peru či Kolumbie.

Přímo do Venezuely

Pět milionů korun má směřovat přímo do Venezuely, a to tak, aby nemohla být zneužita Madurovým režimem. „O konkrétní formě pomoci ani o způsobu jejího poskytnutí doposud nebylo rozhodnuto právě s ohledem na současnou situaci ve Venezuele a postoj Madurova režimu, který humanitární pomoc doposud odmítá vpustit do země,“ doplnil Bucháček.

Venezuela se potýká s vážným nedostatkem potravin, léků i zdravotnického vybavení. Veřejné nemocnice často nemohou léčit, protože chybějí antibiotika, obvazy či dýchací přístroje.

Zoufalí pacienti, hlad a rozvoj šarlatánství. ,Venezuela absurditou připomíná Kafkův Proces,‘ říká filmař Číst článek

Maduro od února odmítá vpustit do země pomoc iniciovanou Spojenými státy a okolními latinskoamerickými zeměmi na žádost venezuelské opozice.

První dodávka

Jeho režim se ale minulý týden dohodl s Mezinárodním výborem Červeného kříže, že bude spolupracovat s agenturami OSN, aby se do země dostala humanitární pomoc. První dodávka pomoci obsahující hlavně léky dorazila do Caracasu v úterý.

Guaidó se v lednu prohlásil dočasným prezidentem a jako hlavu státu jej uznalo přes 50 zemí. Jsou mezi nimi Spojené státy, část zemí Latinské Ameriky a také značná část evropských zemí včetně Česka.