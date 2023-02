Měnit pravidla hry v průběhu je nefér. Jsme proti snížení valorizace důchodů, říká poslanec Juchelka

Vláda podpořila snížení červnové valorizace důchodů, poslanci ANO ale s návrhem nesouhlasí. Jak budou probíhat jednání v Poslanecké sněmovně, během kterých se už nyní očekávají obstrukce? Proč zástupci hnutí kritizují vládní boj s inflací? Obrátí se v případě schválení návrhu na Ústavní soud? Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu byl Aleš Juchelka, místopředseda poslaneckého klubu hnutí ANO a stínového ministra práce a sociálních věcí. Praha 0:10 21. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hostem pořadu Dvacet minut Radiožurnálu byl poslanec hnutí ANO Aleš Juchelka | Foto: Eva Kořínková | Zdroj: Český rozhlas

Vláda v pondělí schválila návrh, aby červnová valorizace důchodů byla nižší o průměrně tisíc korun měsíčně, než kolik odpovídá současnému zákonu. Vy jste ho kritizoval už minulý týden. Předpokládám, že jste v posledních dnech názor nezměnil a zůstáváte proti.

Zůstávám pořád proti. Už předminulý týden vzniklo legitimní očekávání u všech důchodců, když byla zveřejněna čísla inflace - tedy že přeskočila už sedmnáct procent a meziměsíčně byla o šest procent vyšší - že se budou zvyšovat mimořádnou valorizací důchody.

Národní rozpočtová rada už v minulém roce doporučovala vládě, ať dá na mimořádné valorizace do rozpočtu 20 miliard korun. Nedala tam ani korunu, říká místopředseda poslaneckého klubu hnutí ANO a stínový ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka

Mám pocit velké neférovosti po tom, co minulý týden ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) a premiér Petr Fiala (ODS) na tiskové konferenci řekli, že to bude jinak, protože mimořádná valorizace slibovala zhruba 1770 korun. V tuto chvíli dostanou všichni důchodci o tisíc korun méně. Měnit pravidla uprostřed závodu je neférové vůči všem, kterým to legitimní očekávání vzniklo.

Sám jste řekl, že důchodci jsou jediná skupina obyvatelstva, která má inflaci pokrytou. Navýšení důchodů bylo dokonce v poslední době o něco větší, než kolik byla inflace. Ministr Jurečka říká, že daleko víc jsou současnou situací postiženy jiné skupiny lidí, třeba rodiny s dětmi, že je na místě solidarita. Není vlastně spravedlivé, pokud v tuto chvíli stát navýší důchody méně?

Nerad proti sobě dávám určité skupiny lidí. Starobní důchodci, kteří něco berou rodinám s dětmi nebo samoživitelkám, tak to vůbec není.

„Využijeme všech možných prostředků pro to, aby tato vládní novela přijata nebyla. Říkejme tomu třeba obstrukce.“ Aleš Juchelka (místopředseda poslaneckého klubu hnutí ANO a stínový ministr práce a sociálních věcí)

Samozřejmě to tak není. Na druhou stranu jsme v situaci, kdy je státní rozpočet v deficitu. To znamená, že čím víc se navýší důchody, v o to větším deficitu bude, a ty dluhy zkrátka někdo bude muset splatit. Logicky to budou mladší lidé...

V deficitu důchodový účet není. V roce 2022 jsme vybrali na příjmech na důchodovém pojištění 621 miliard korun, výdaje byly 574 miliard korun na všechny důchody. To, že vznikly mimořádné valorizace a to, že vláda nebojuje s inflací jako takovou, což nám slibovala před volbami, je její záležitost. Ale jsem proti tomu, aby to platili starobní důchodci ze svých důchodů, aby lepili díry ve státním rozpočtu kvůli fatálním chybám této vlády, když vidíme, že už druhým rokem je státní rozpočet velmi plovoucí a neustále se připravují další novely.

Když se podíváme, kolik státy vydávají na důchody v podílu k HDP, tak jsme spíše v té druhé polovině. Vydáváme 7,7 procent a například Německo vydává na starobní důchody 10,2 procent HDP. Ale v tuto chvíli se nebavíme o penzijní reformě, ta nějakým způsobem přijít musí, bavíme se o mimořádné valorizaci a já s ní tak, jak ji dnes předložila vláda a tak, jak putuje do Poslanecké sněmovny, nesouhlasím a mám ji za nespravedlivou. Myslím si, že příjmy státního rozpočtu prostě a jednoduše tato vláda podcenila.

Diskuze a obstrukce

Předseda vašeho hnutí Andrej Babiš i nový šéf stínové vlády Karel Havlíček avizovali, že při jednání o změně navýšení důchodů ve sněmovně, které by mělo přijít příští úterý, čeká vládní koalici peklo. Jak si to peklo máme představit?

Budeme samozřejmě diskutovat tak, jak to bude možné, protože nechceme, aby tato vládní novela byla přijata. Využijeme samozřejmě všech možných prostředků pro to, aby tato vládní novela přijata nebyla. Říkejme tomu třeba obstrukce.

Jak dlouho si myslíte, že ten návrh dokážete blokovat?

To vůbec nedokážu říct. Myslím, že jsme tam od složení této vlády nocovali asi dvakrát nebo třikrát. Uvidíme, jak to půjde.

Jaká je představa hnutí ANO o penzijní reformě? Kolik seniorů se v současnosti ocitá pod hranicí příjmové chudoby? Je rostoucí poměr průměrného důchodu k průměrnému platu udržitelný? Poslechněte si celý rozhovor.