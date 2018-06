Stáli za protibabišovským účtem Julius Šuman lidé z tajné služby? ‚Vyšetřuje se to,‘ potvrdil Blažek

Zahraniční rozvědka vyšetřuje podezření, že její agenti stáli za twitterovým účtem Skupina Šuman, který měl před volbami zdiskreditovat nynějšího premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO). Informaci potvrdil předseda sněmovní komise pro kontrolu činnosti ÚZSI Pavel Blažek z ODS. V Úřadu pro zahraniční styky a informace (ÚZSI) přitom probíhá i vyšetřování hospodaření. Ministr vnitra v demisi kvůli němu odvolal šéfa rozvědky Jiřího Šaška. Původní zpráva Praha 6:01 7. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pavel Blažek, politik, sněmovní vyšetřovací komise | Foto: Filip Jandourek

„Vyšetřují se jednak majetkové věci a pak se vyšetřuje to, že ÚZSI mohla být zneužita proti Babišovi. To je pravda. V médiích se psalo o majetkových věcech, ale šetří se obojí,“ potvrdil Blažek informaci serveru iROZHLAS.cz.

Oba případy jsou podle Blažka v „jednom balíku“ a vede je inspekce ÚZSI pod dozorem Vrchního státního zastupitelství v Praze. To již dříve věc odmítlo komentovat.

„Pokud by bylo vedeno trestní řízení, které by se týkalo činnosti některé ze zpravodajských služeb ČR, tak z povahy věci, kdy činnost zpravodajských služeb podléhá dle povahy konkrétní činnosti příslušnému stupni utajení vyhrazené-přísně tajné, tak by i případné trestní řízení bylo vedeno v příslušném stupni utajení, a tedy i informace o něm by podléhaly tomuto stupni utajení,“ napsal ředitel odboru závažné hospodářské a finanční kriminality Marek Bodlák.

V souvislosti s dotazem týkajícím se účtu Skupiny Šuman Bodlák pouze odkázal na původní vyjádření. Sama rozvědka otázky ponechala úplně bez odpovědi.

Výbušné nahrávky

Na profilu pojmenovaném po Juliu Šumanovi, řídícím důstojníkovi agenta StB Bureše, se před loňskými volbami objevovaly materiály namířené proti Babišovi. Největší pozdvižení vyvolaly nahrávky, na nichž Babiš s tehdejším redaktorem Mladé fronty Dnes Markem Přibilem řeší publikování článků namířených proti rivalům šéfa hnutí ANO.

Deník Babišovi patřil, později ho stejně jako další majetek převedl do svěřenského fondu.

Julius Šuman - grafika symbolizující anonymní účet na Twitteru skupiny Šuman | Foto: repro Twitter | Zdroj: Twitter

Na jedné z nahrávek Babiš také hovoří o firmě FAU, která skončila po zásahu finanční správy v konkurzu. „Ty naši klekli na tu FAU Přerov, takže ta je v insolvenci, obstavené účty, vagony,“ popisoval někdejší ministr financí. Šéf hnutí ANO již v minulosti rozvědku s nahrávkami spojoval.

‚Byl by to Watergate‘

Pokud by se skutečně ukázalo, že za konspiračním účtem stáli lidé z ÚZSI, podle Blažka by to byla „katastrofa“. „Šlo by o obrovské zneužití služby, která podle zákona na našem území nemá žádnou kompetenci. Použít ho ke vnitropolitickému boji na našem území je nejen nezákonné, to by byl Watergate (Skandál vypukl ve Spojených státech poté, co do sídla Demokratické strany v komplexu Watergate ve Washingtonu v roce 1972 násilně vnikli pracovníci aparátu republikánského prezidenta Richarda Nixona, pozn. red.). Bral bych to jako jedno z největších zneužití moci od roku 89,“ konstatoval Blažek.

Ministr vnitra Lubomír Metnar a premiér Andrej Babiš | Zdroj: ministerstvo vnitra

Informaci, v jaké fázi se vyšetřování nachází, ale Blažek podle svých slov nemá. Rozhodně však podle něj neskončilo. „Tak strašně rychle to být ukončené nemůže, běží to od března. Tak rozsáhlá věc nemůže být tak rychle hotová,“ míní.

Kvůli vyšetřování hospodaření tajné služby v letech 2015 až 2017 ministr v demisi Lubomír Metnar z ANO v květnu dočasně zprostil výkonu služby jejího ředitele Jiřího Šaška.

Trestní řízení kvůli hospodaření

„Z prověřování hospodaření vyplynuly skutečnosti, které nasvědčují opakovanému porušování vnitřních předpisů při provádění, evidování, účtování zpravodajské činnosti a nedostatky při řízení zpravodajské činnosti,“ vysvětlil ministr svoje rozhodnutí.

Státní zástupce podle něj zahájil kvůli pochybnostem o hospodaření civilní rozvědky trestní řízení. Případ je podle Metnara tak vážný, že musel jednat i přes to, že je v demisi.

Úřad pro zahraniční styky a informace Úřad pro zahraniční styky a informace je civilní rozvědka, zpravodajská služba, která zabezpečuje informace ze zahraničí důležité pro bezpečnost a ochranu zahraničněpolitických a ekonomických zájmů České republiky.

Ředitele úřadu se souhlasem vlády jmenuje a odvolává ministr vnitra. Od vzniku samostatné republiky působilo v čele civilní rozvědky sedm ředitelů - Oldřich Černý (1993-1998), Petr Zeman (1998-2001), František Bublan (2001-2004), Karel Randák (2004-2006), Jiří Lang (2006-2007), Ivo Schwarz (2007-2014) a Jiří Šašek.

Rozpočet civilní rozvědky je součástí rozpočtové kapitoly ministerstva vnitra.

Rozvědka dlouho neměla vlastní kontrolní parlamentní orgán, na rozdíl od ostatních tajných služeb. Příslušnou stálou komisi založila sněmovna až letos v lednu na základě novely zákona o zpravodajských službách.

Česko má celkem k dispozici trojici zpravodajských služeb, kromě ÚSZI jde o Vojenské zpravodajství a Bezpečnostní informační službu.