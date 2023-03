Kauza Podkonického. ‚V celé řadě exekucí složil někdo korunu, aby nebyly zastaveny,‘ říká Hůle

Exekutor Juraj Podkonický čelí kárné žalobě, kterou na něj podal ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS). Případ se týká obcházení zákonných pravidel o zastavování bagatelních exekucí. „Na celou řadu exekucí byla složena jedna koruna a dodatečně se zjistilo, že ji složil zástupce věřitelů,“ vysvětluje Radiožurnálu expert na exekuce Daniel Hůle z organizace Člověk v tísni, která mimořádnou kontrolu v Podkonického úřadu iniciovala. Rozhovor Praha 20:23 13. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Novela exekučního řádu vloni exekutorům uložila povinnost zastavit exekuce na částky do 1500 korun (ilustrační foto) | Foto: Český rozhlas

Novela exekučního řádu vloni exekutorům uložila povinnost zastavit exekuce na částky do 1500 korun, u kterých se v posledních třech letech nepodařilo vymoci žádné peníze a u kterých věřitel zároveň nesložil zálohu 500 korun. Vy jste ale v létě upozornil, že exekutor Juraj Podkonický zřejmě toto pravidlo obchází. Jakým způsobem?

My jsme neříkali, jestli to obchází pan exekutor Podkonický. Ta podmínka byla, že na té exekuci nebylo tři roky před 1. lednem 2022 nic vymoženo. To, na co my jsme narazili, je, že 28. prosince byla složena na celou řadu exekucí jedna koruna. Dodatečně se zjistilo, že tu korunu složil zástupce věřitele.

Takže my nevíme, jestli byla chyba na straně věřitele, který se to snažil tímto způsobem obejít, nebo na straně exekutora. My jsme na to upozornili a ministerstvo potom provedlo kontrolu.

Mezitím jsme s panem exekutorem Podkonickým intenzivně jednali a z jeho strany došlo k vypořádání prakticky všech případů. Řádově se jednalo o několik tisíc exekucí, kde bylo dodatečně všechno zastaveno. Ty částky byly poměrně vysoké.

„Soudní exekutor jakékoliv plnění buď od dlužníka, nebo případně od třetích osob nemůže odmítnout. Ministerstvo zastává zřejmě jiný právní názor, než je tomu u soudního exekutora. Nezávislý kárný senát Nejvyššího správního soudu rozhodne. Obsáhleji se k tomu budu vyjadřovat až po vydání kladného rozhodnutí.“ Vyjádření Juraje Podkonického pro Radiožurnál

Takže já vlastně nevím, co pak bylo závěrem kontroly na straně ministerstva. Vzhledem k tomu, že byla podána kárná žaloba, tak tam to pochybení pravděpodobně sledovali. Ale jak říkám, nevím, jestli to bylo zaviněno věřitelem anebo i exekutorem.

Sám exekutor Juraj Podkonický v rozhovoru pro Radiožurnál v pondělí jakékoliv pochybení odmítl. Z toho, co vy jste, pane Hůle, říkal před chvílí, chápu dobře, že nechcete soudit, jestli Juraj Podkonický něco porušil.

Můžete alespoň reagovat na to, jestli toto vyjádření, kdy pan Podkonický říká, že exekutor zkrátka, když tam nějaká koruna přijde, neměl na vybranou, než pokračovat v exekuci, je z vašeho pohledu v pořádku?

Právě proto jsme s panem Podkonickým vstoupili v jednání, protože nám přišlo, že ve chvíli, kdy v řadě případů složil zástupce toho oprávněného, jak se ukázalo, jednu korunu, tak to mělo být tomu exekutorovi podezřelé.

Exekutor Podkonický čelí kárné žalobě kvůli nezastavování exekucí. Podal ji ministr spravedlnosti Číst článek

Nutno říct, že pan exekutor Podkonický na podzim, to znamená někdy v rozmezí září až října, tyto exekuce začal opravdu zastavovat. Takže z našeho pohledu tu situaci zhojil.

Na druhou stranu víme o celé řadě případů. Máme podezření, že se to dělo u celé řady jiných exekutorů. Tam na tom má totiž zájem primárně ten oprávněný, aby nebyla zastavena exekuce, a nechtělo se mu skládat 500 korun v tisíci případů, protože to je pro něj moc drahé.

Takže právě proto byla zvolena taková šikanózní cesta, že složí jednu korunu, aby se tvářil, že něco bylo vymoženo. To je na tom to absurdní, protože nikdo nikdy nepůjde složit jednu korunu, zvlášť když to není ani dlužník, ale věřitel. To je ten princip, který je špatně.

Otázka práva

Vy říkáte, že je to absurdní. Není na druhé straně problém v tom, jak je to nastavené? Není z pohledu věřitele tento postup logický, když za korunu, kterou pošle na úhradu dluhu, může mít stejný efekt, jako by měl jinak za 500 korun zálohy?

Je to otázka toho, jak přistupujeme k právu. Pokud k právu budeme přistupovat tak, že cokoliv, co tam není přesně napsáno, je povoleno, nikdy nebudeme schopni napsat právní normu tak, aby opravdu zafungovala a aby ji vykukové nebyli schopní obcházet.

Tady se mělo samozřejmě za to, že pokud nebylo nic vymoženo, myslí se tím „od toho dlužníka“ a „něco rozumného“. Proto tam byla ta záloha 500 korun – když není nic vymoženo, tak se exekuce nezastaví jenom v případě, že oprávněný složí 500 korun.

Sociolog Prokop: Dluhy nelze jen tak odpustit, řešením je přístupnější oddlužení Číst článek

Tím zcela jistě zákonodárce nemyslel, že věřitel může fiktivně jít a složit korunu. Ta situace je úplně absurdní v tom, že máte věřitele a máte dlužníka. A tady přišel zástupce věřitele, který složil ve prospěch jím vymáhané pohledávky jednu korunu.

Který věřitel platí v exekuci za dlužníka? To je samozřejmě nesmysl. Jediným cílem samozřejmě bylo, aby exekuce nesplnila podmínky marnosti.

Na druhé straně není absurdní sama podstata příběhu, že pokud někdo dluh nesplácí tři roky, tak se ho zbaví, zatímco pokud někdo dobrovolně v mezích svých možností splácí, exekuce běží dál?

To je jisté politické rozhodnutí, které napravuje křivdu z minulosti, kdy díky některým politikům došlo k extrémnímu zvýhodnění vymáhání těchto bagatelních pohledávek do 1500 korun, které zaplevelily systém v řádu mnoha set tisíců řízení a zatížili ho, protože z vymáhané, dejme tomu, tisícikoruny nakonec bylo v tom procesu nakonec přes 20 000.

Proto to bylo lákavé jak pro advokáty, tak pro exekutory a pro oprávněné. Zvlášť, když se navzájem nějak dohodli.