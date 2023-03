Život je pestrý, nemám ambice zavádět paušální zvýšení hranice pro odchod do důchodu, říká Jurečka

Ve středu se ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU-ČSL setká se zástupci opozičního hnutí SPD. Jednat budou o chystaných změnách v důchodech. Konkrétně se zaměří na nový výpočet jejich valorizace a podmínky pro odchod do předčasné penze. Jurečka potvrdil Radiožurnálu, že se bude snažit o maximální shodu s opozičními partnery. Cílem je vytvořit udržitelnou reformu, přijatelnou pro všechny strany. Praha 10:36 22. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Marian Jurečka: ‚Chystané změny v důchodech by se měly týkat dnešních čtyřicátníků a mladších lidí‘ | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Po včerejším jednání s koaličními partnery o důchodové reformě jste řekl, že vám dali za úkol vypočítat dopady některých opatření. Můžete říct, kterých konkrétně? A znamená to tedy, že předkládáte návrhy, jejichž dopady ještě neznáte?

Základní principy máme už v zásadě připraveny, ale při debatě o některých z nich jsme došli na další možné varianty, které koaliční partneři považují za zajímavé k dopracování. Takže u několika z těchto variant ještě dopočítáváme některé jejich dopady.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Pro ty, kteří jsou dneska v penzi, se pravidla nijak zásadně měnit nebudou, změny v rámci důchodové reformy se budou týkat dnešních čtyřicátníků a mladších, kvůli nim reformu děláme, konstatuje Marian Jurečka

Mám teď před sebou jednání jak s kolegy z koalice, tak s kolegy z opozice. Máme určitou finální představu, jak by měly důchody vypadat, potřebujeme ale zároveň tyto návrhy prokonzultovat také s opozičními partnery, včetně partnerů sociálních. Slyšet, jaké mají priority a jak by některé věci řešili oni.

Chceme dosáhnout shody, aby potom tyto změny v důchodech měly co největší podporu. Aby byly dobré a udržitelné a aby se neměnily s každou vládou.

Podle informací České televize počítá návrh vašeho ministerstva s tím, že by důchody podle nově stanovené valorizace rostly o třetinu růstu reálných mezd namísto o polovinu. Shodli jste se i na tomto v koalici?

Úprava valorizace a podmínek pro předčasný důchod nebylo to, co jsme včera na úrovni vládní koalice diskutovali, protože toto jsem diskutoval se svými koaličními kolegy už před deseti dny.

V zimním období se oteplování projevuje nejvíc. Čekají nás další teplé zimy, míní meteoroložka Číst článek

Mnoho informací, které se dostanou do veřejného prostoru, bohužel v tomto případě ze strany České televize, nepředstavují hodnoty, na kterých bychom pracovali nebo na kterých bychom chtěli stavět budoucí změny. Nechci komentovat to, co občas utíká do médií a co vytváří určité emoce. Bohužel tyto informace často nejsou pravdivé.

Teď je opravdu důležité vyslechnout si na interních jednáních zástupce opozice i sociálních partnerů, jak to vidí oni. Já nechci dopředu nic vzkazovat přes média, protože tato jednání jsou poměrně citlivá, nejsou jednoduchá. Bude hlavně záležet na jejich výsledku. Klíčové je, aby se některá ze stran jednání nerozhodla zablokovat svůj otevřený přístup.

Zatím ze strany opozičních partnerů cítím, že se chtějí spolupodílet a jsou si vědomi zodpovědnosti tohoto rozhodování na desítky let dopředu. Doufám, že nám konstruktivní přístup vydrží. Nechci ho nabourávat tím, že tady dopředu budu něco potvrzovat nebo vysílat nějaké balonky a říkat, že je něco finálně dohodnuto nebo že jsou tady nějaká konkrétní čísla. Není tomu tak.

Obří projekce, hudba i kadidlo. Paříž otvírá výstavu českého malíře Muchy Číst článek

Budoucnost důchodů

Ke středeční schůzce: opozičním stranám ANO a SPD se nelíbí, že chce vláda – podle nich – šetřit na důchodcích. Můžete tedy opozici slíbit, že se nebude navyšovat věk odchodu do důchodu? Jak moc jste připraven vyjít opozici vstříc a svůj návrh případně upravit?

Já na rovinu říkám, že nemám ambice zavádět paušální zvýšení hranice pro odchod do důchodu. Jasně jsem řekl, že život je opravdu pestrý a musíme na to nahlížet tak, že někdo začal pracovat v 18, 19 letech, někdo ve 25. Někdo dělá fyzicky více náročné profese, někdo pracuje čistě jen hlavou. Chci, aby toto všechno bylo v systému důkladně odlišeno.

Mým cílem není nikomu snižovat důchody. Jenom si musíme říct, jak ten systém umíme přenastavit tak, aby do budoucna byl udržitelný a aby garantoval lidem férové, důstojné důchody i za dvacet třicet let. Pokud toto stejně vnímají i kolegové z opozice, myslím si, že shodu můžeme najít.

České zákony o kastraci trans osob jsou evropskou anomálií. Ministerstva jsou připravená jednat Číst článek

Na co se mají penzisté tedy připravit?

Pro lidi, kteří jsou dnes v penzi, se pravidla nijak zásadně měnit nebudou. Budou mít stále velmi slušnou životní úroveň s důchody, které jsou dneska na průměrné výši 19 400 korun. Přitom nejčastější výše důchodu v této zemi je 21 000 korun.

Změny, které se budou realizovat v rámci důchodové reformy, by se měly týkat mé generace – dnešních čtyřicátníků, třicátníků a mladších lidí. Kvůli nim především důchodovou reformu děláme.