Jurečka zůstává jediným kandidátem na předsedu KDU-ČSL. Na sjezdu mluvil o Ukrajině i volbách

V Ostravě začal dvoudenní sjezd KDU-ČSL, na kterém delegáti rozhodnou o složení vedení strany na příští dva roky. Promluvil na něm mimo jiné předseda strany Marian Jurečka, který má o víkendu svůj mandát obhajovat. V současnosti je však jediným nominovaným kandidátem. Na sjezdu vystoupil i premiér Petr Fiala (ODS). Ten práci vlády, ve které je i KDU-ČSL, pochválil, zároveň ale upozornil, že ji čeká mnoho výzev. Ostrava 14:30 23. dubna 2022

Na sjezdu mimo jiné promluvil i předseda strany a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka, který bude na sjezdu obhajovat svůj mandát. KDU-ČSL by podle něj měla pracovat tak, aby koaliční vláda obhájila mandát v příštích volbách a mohla realizovat své záměry koncepčně po dobu přinejmenším osmi let.

V projevu shrnul cestu lidovců do volební koalice s ODS a TOP 09 a později vládního subjektu, který tato koalice pod hlavičkou Spolu vytvořila loni se Starosty a Piráty.

Jurečka vyjádřil politování nad tím, že se pro cestu do loňských sněmovních voleb nepovedlo vytvořit čtyřkoalici, tedy uskupení, ve kterém by figurovali i Starostové. Spolupráce v koalici s ODS a TOP 09 podle něj dokázala oslovit voliče v širším spektru, než by se to povedlo jednotlivým stranám, přičemž každý z těchto subjektů posílila, nikoli oslabila.

Lidovci musejí podle Jurečky považovat zisk 23 mandátů ve sněmovních volbách jako nástroj pro to, aby mohli řešit problémy občanů, hledat rozumná řešení nejen pro tuto chvíli, ale i pro budoucnost. „Je na nás, abychom za čtyři roky mohli pokračovat,“ konstatoval. Dodal, že pro dlouhodobé a systematické změny potřebuje vláda nejméně osm let.

Dopady války

Ve svém projevu se mimo jiné zabýval válkou na Ukrajině. „Všichni víme, že dokud Vladimir Putin bude v Kremlu, není ohrožena jenom Ukrajina a další státy Pobaltí, ale jsme ohroženi i my. Ve všech dalších souvisejících dopadech v oblasti energií, ekonomiky je destabilizován a ohrožen celý svět,“ řekl.

„Když někdo ubližuje bezbrannému, páchá bezpráví, ubližuje dětem, ženám, starým lidem, tak prostě nemůžeme stát bokem. Musíme si vyhrnout rukávy a dát někomu takovému přes držku," dodal.

Souvisejícími dopady je destabilizován celý svět, míní. Rusko napadlo Ukrajinu 24. února, Česko od té doby udělilo uprchlíkům z Ukrajiny 305 890 speciálních víz.

Zvládnout uprchlickou vlnu se podle Jurečky podařilo i díky občanům a firmám. Česko umí být ve výjimečných situacích velmi solidární, což dokazuje také solidarita po povodních v letech 1997 a 2002 nebo po loňském tornádu na jižní Moravě, uvedl.

Ocenil, že nikdo z pěti stran vládní koalice ani na vteřinu nepochyboval o tom, jakou má Česko pozici vůči Rusku a jakou pomoc má nabídnout Ukrajině, ať už přímo ukrajinské vládě a lidu, nebo příchozím uprchlíkům.

Jurečka také vyzval lidovce, aby aktivně čelili dezinformacím na sociálních sítích či při debatách. Je podle něj nutné zabránit tomu, aby se téma pomoci válečným uprchlíkům zvrhlo v politický souboj.

Jurečka je v současnosti jediným kandidátem na předsedu KDU-ČSL. Žádný další návrh delegáti na sjezdu v Ostravě v termínu nepodali. Straníci zvolí vedení po obědové přestávce.

Projev Fialy

Během sjezdu promluvil i premiér Petr Fiala (ODS). Mimo jiné řekl, že vláda funguje jako dobrý tým, zdůraznil ale, že ji čeká mnoho výzev. Zmínil energetiku, uprchlickou vlnu či inflaci.

„Musíme změnit energetiku tak, abychom nebyli závislí na libovůli Kremlu, aby firmy a domácnosti měly dostatek energií za přijatelnou cenu, musíme důstojně zvládnout uprchlickou vlnu a pomoci občanům, kteří nebudou schopni sami zvládnout inflaci a nastupující drahotu,“ poznamenal.

Pro ODS i KDU-ČSL je podle Fialy klíčové zejména to, aby rodiny s dětmi fungovaly co nejlépe a aby na ně ekonomické těžkosti doléhaly co nejméně.

Uvedl také, že ODS, lidovci a TOP 09 v řadě senátních obvodů budou na podzim kandidovat pod hlavičkou koalice Spolu, která loni vyhrála parlamentní volby. Kabinet tvoří společně s Piráty a STAN.

Fiala přiznal, že při prvních debatách o možné koaliční spolupráci ani sám nečekal, že spolupráce tří subjektů bude tak silná. „Přijel jsem sem dnes i proto, abych vám za tu spolupráci a podporu společného projektu poděkoval,“ řekl premiér.

Šéfovi lidovců Marianu Jurečkovi, který na sjezdu post obhajuje, poděkoval za pracovitost, nasazení a za to, že drží slovo. Věří, že spolupráce bude pokračovat nadále stejně intenzivně, a to i přesto, že se blíží senátní volby, kde budou v některých obvodech, obcích a městech nominanti zmíněných stran kandidovat proti sobě.