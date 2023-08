Jurečka podpoří novelu o nepřípustném trestání dětí jen v případě, že bude ‚přijatelná pro všechny‘

Lidovecký ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka podpoří novelu zákona o nepřijatelnosti fyzického trestání dětí pouze v případě, že na něm bude shoda v rámci celé vládní pětikoalice. „Pokud se podaří nalézt řešení, které bude přijatelné pro všechny, samozřejmě jej poté nebudu mít problém podpořit,“ vzkázal Jurečka serveru iROZHLAS.cz přes mluvčí resortu Evu Davidovou. Praha 10:24 22. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Marian Jurečka, ministr práce a sociálních věcí | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: Český rozhlas

Novela občanského zákoníku, kterou politici představili letos na Den dětí, nese jasné sdělení: fyzické trestání dětí by mělo být nově nepřípustné. „Nejprve je nutné stanovit přesné znění novely, které vznikne na základě dohody stran vládní pětikoalice,“ varuje Jurečka z KDU-ČSL, že shoda ve vládní koalici není předem daná.

Výroky Jurečky Jurečka minulý rok v rozhovoru pro Aktualně.cz prohlásil, že v oblasti domácího násilí má Česko dostatečně propracovaný systém. „Není namístě hledat definici, která by znamenala, že rodič nemůže dát svému dítěti ve výjimečné situaci pohlavek,“ řekl.

Právě ministr práce a sociálních věcí v loňském roce rozvířil debatu o tělesných trestech poznámkou, že novou definici, která by výjimečné pohlavkování potomků označila za nepřípustné, český právní systém nepotřebuje.

‚Nejde o zákaz trestů‘

Náměstek ministerstva spravedlnosti Karel Dvořák (STAN) už dříve Radiožurnálu řekl, že děti mají právo, aby byly svými rodiči vychovávány v prostředí, které je „prosto tělesných trestů i duševních útrap“. Zároveň ale zdůraznil, že nejde o zákaz trestání dětí.

„My nechceme napsat, že je (trestání dětí) zakázané. Je nepřijatelné. Děti mají právo vyrůstat v prostředí bez násilí. To je to, co říkáme. Není žádným záměrem kriminalizovat rodiče,“ popsal tehdy Dvořák záměr resortu spravedlnosti, které má novelu na starosti.

Na přípravě novely se podílí poslankyně ODS Eva Dexroix. A například šéf Pirátů Ivan Bartoš po loňském otevření debaty o fyzickém trestání dětí pro iDnes.cz řekl, že fyzické tresty v pořádku nejsou, zákon by však neměnil.

„Piráti vždy prosazují na prvním místě osvětu a dostupnou pomoc a podporu. Je potřeba začít právě tím, než bychom přistoupili na změnu zákona,“ uvedl tehdy.

Jedni z posledních

Konkrétnější podobu zákona by mělo ministerstvo představit ve čtvrtek. Novelu má resort spravedlnosti zatím připravenou ve dvou variantách, s konkrétnější a obecnější definicí práv dítěte a povinností rodičů. Její projednávání by mělo začít ještě teď v létě.

Česko je jedno z posledních zemí Evropské unie, která takový předpis nemá. „Řada zemí už tuto úpravu přijala v minulosti. A to včetně našich sousedů ve středu Evropy, ať už je to Polsko, Německo, Rakousko, nebo Maďarsko,“ doplnil náměstek ministerstva spravedlnosti Karel Dvořák.