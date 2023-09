Jurečka předpokládá, že předloží návrh důchodové reformy začátkem října, nyní ho dokončuje

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) předpokládá, že návrh důchodové reformy předloží začátkem října. Nyní se návrh dokončuje. Zároveň věří, že vláda uspěje u Ústavního soudu v případě již schválených změn v důchodovém systému, které napadlo opoziční hnutí ANO. Řekl to v Otázkách Václava Moravce v České televizi. Praha 14:24 10. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jurečka také řekl, že chce v příštím roce a půl díky postupnému zavádění digitalizace snížit počet zaměstnanců svého resortu o deset procent | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ministr věří v úspěch i u další schválené změny důchodového systému, kterou chce ANO rovněž napadnout. Stínový premiér vlády ANO Karel Havlíček v ČT řekl, že zatím neví, kdy tento návrh ANO podá.

Hnutí ANO se již dříve obrátilo na Ústavní soud v případě schváleného návrhu na omezení letošní červnové valorizace důchodů. Hnutí se chce na Ústavní soud obrátit i v případě novější novely schválené v létě, která upravuje mimo jiné předčasné odchody do důchodu. Havlíček připomněl, že v případě první stížnosti k soudu to trvalo dva až tři měsíce. Prohlásil, že pokud by Ústavní soud vyhověl návrhům hnutí ANO v obou případech, pak by to znamenalo konec současné vlády a předčasné volby.

Jurečka s tím ale nesouhlasil a označil to za „mantru“ ANO. „Já nepředpokládám, že taková situace nastane. My jsme připraveni u Ústavního soudu velmi kvalitně obhájit naše kroky,“ řekl Jurečka. „Já předpokládám, že u Ústavního soudu uspějeme,“ dodal. Jurečka naopak Havlíčkovi řekl, že bývalá vláda Andreje Babiše (ANO) neudělala v důchodech nic.

Bývalý premiér a také bývalý ministr práce Vladimír Špidla (SOCDEM) uvedl, že návrh k Ústavnímu soudu na zrušení změn zákona je namístě. Některé věci se podle něj daly udělat lépe a řada námitek podle něj není planých. Špidla odmítl, že by důchody byly neufinancovatelné. S odvoláním na Národní rozpočtovou radu uvedl, že v roce 2050 bude nutné dávat na důchod 12 procent hrubého domácího produktu, což je podle něj možné.

Jurečka také řekl, že chce v příštím roce a půl díky postupnému zavádění digitalizace snížit počet zaměstnanců svého resortu o deset procent, tedy o 2500 lidí. To mu má ušetřit peníze na platy i na provoz.