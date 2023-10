Daňové zvýhodnění rodin s více dětmi? ,Chceme ho do konce volebního období, jde o prioritu,‘ říká Jurečka

Daňové zvýhodnění rodin se třemi a více dětmi, ale také víc míst ve školkách, dostupnost bydlení, migrace, bezpečnost nebo životní prostředí a reakce na klimatickou změnu. To jsou témata, na která se chce nově soustředit podle svého předsedy Mariana Jurečky KDU-ČSL. „Náklady na výchovu dítěte po vysokou školu jsou až čtyři miliony korun, to je opravdu důležitá investice, ve které rodiče potřebujeme více podpořit,“ říká Jurečka pro Radiožurnál. Rozhovor Praha 19:00 22. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Když to vezmeme postupně, začneme podporou rodin se třemi a více dětmi. Vy jste v sobotu mluvil o daňových prázdninách. Ty byste chtěli zavést ještě v tomto volebním období?

Chtěl bych, abychom to realizovali ještě do konce volebního období. Ostatně je to priorita, kterou máme ve společném programovém prohlášení vlády.

Demografie se začíná zase dostávat do negativního trendu a naše společnost vymírá. Rodiny, které mají více dětí, tvoří deset procent společnosti, ale vychovávají jednu třetinu dětí.

Vícečetné rodiny jsou pro nás důležité i z tohoto velmi, řekněme praktického, úhlu pohledu.

Na druhou stranu náklady na výchovu dítěte po vysokou školu jsou až čtyři miliony korun. To je opravdu velmi důležitá investice, ve které rodiče potřebujeme více podpořit.

Ptám se na to, jestli to chcete stihnout do voleb i proto, že premiér Petr Fiala v pondělních Dvaceti minutách Radiožurnálu řekl, že vaše společná vláda už v tomto volebním období nebude měnit daně z příjmu. Vy tato slova neberete tak vážně a myslíte si, že změnu ještě můžete prosadit?

Nebudeme měnit věci, které se týkají základního nastavení sazeb fyzických a právnických osob.

V programovém prohlášení vlády ale i po revizi, kterou jsme dělali letos na jaře, zůstalo právě to, že chceme pokračovat ve zvýhodňování rodin s dětmi formou daňových slev a daňových bonusů.

Zůstala tam i část, která hovoří pravě o podpoře tří a vícečetných rodin formou daňové slevy. To je velmi důležité mimo jiné proto, že tím podporujeme pracující rodiče, kteří dávají příklad svým dětem a především se chtějí o sebe starat sami.

Víme ale, že náklady na výchovu a vzdělávání dětí nejsou malé, takže i pro tuto formu podpory chceme něco udělat. A je to spíše menší nebo drobná daňová změna. To není změna, která by znamenala reformu daňového systému, to vůbec ne.

Náklady na vzdělání

A počítali jste, komu a jak výrazně to pomůže při současném modelu, kdy už máme daňové slevy na děti? Nevedlo by to k tomu, že by to podpořilo vlastně především vysokopříjmové rodiny?

Ne. Znám rodiny, které mají pět, šest nebo sedm dětí, rodiče pracují a vždy pracovali. U těchto rodin systém daňových slev a bonusů ne vždy dokáže plně řešit situaci nákladů na výchovu a vzdělání dětí.

Mimo jiné i proto máme toto opatření, které by neznamenalo významné výpadky pro státní rozpočet, ale naopak by ještě efektivněji podporovalo rodiny, kde rodiče pracují a zároveň dětí mají více.

Toto jsou priority @kducsl. Od zlepšení dostupnosti bydlení či předškolní péče o děti, přes zajištění bezpečnosti až po péči o krajinu a energetickou transformaci. O tom všem je lidovecká politika. pic.twitter.com/r3RXqYDA9p — Marian Jurečka (@MJureka) October 21, 2023

Na konferenci KDU-ČSL zazněl třeba také příslib, že bude dost míst ve školkách a že budete podporovat částečné úvazky. Také mě zaujalo to, že chcete zajistit řádným nájemníkům trvalý nájem. Doslova na konferenci zaznělo, že kdo platí a má nájemní smlouvu, tak musí mít jistotu, že si bydlení udrží. Znamená to, že chcete nějakým způsobem omezit možnost majitelů domů a bytů rozhodnout se, komu a na jak dlouho byt nebo dům pronajmout?

Chceme dát větší jistotou poctivým a férovým nájemníkům. Především u mladých lidí, kteří mají děti, je tato nejistota udržení si bydlení a střechy nad hlavou...

Omlouvám se, že vám do toho skáču. Tomu asi každý rozumíme, ale na jedné straně je nájemce, na druhé straně je majitel toho domu nebo bytu. Znamená to, že tedy chcete omezit možnosti majitelů?

Chceme, aby v okamžiku, kdy nájemník například po roce platí včas nájem, dodržuje všechny dohodnuté věci v rámci smlouvy, aby měl možnost získat smlouvu na dobu neurčitou. Ta samozřejmě má nějaké výpovědní důvody a výpovědní lhůtu.

Jde o to aby se každý rok mladá rodina nemusela obávat, že prostě přijde konec roku a někdo jim řekne: „Tak a teď už běžte pryč, i když jste se chovali řádně.“

Neznamená to, že se zavře možnost pro vlastníka dát výpověď, pokud budou důvody a pokud to bude součástí smlouvy s výpovědní dobou. Neznamená to ovšem, že rodina bude žít v každoročním stresu, jestli od prvního ledna budou mít střechu nad hlavou, nebo ne.

Protiváha ODS?

V sobotu jste hodně akcentovali udržitelnost a ekologii. Chcete se tím v rámci koalice dostat do určitého protikladu k ODS, jejíž někteří představitelé třeba ke Green Dealu nebo ke klimatickým opatřením prezentují rezervovanější postoje?

Vnímám, že jsou tu u některých rezervovanější postoje. Přijde mi, že je to takové navazování na dobu, kdy tady bývalý prezident Klaus říkal, že vlastně žádná klimatická změna není.

Vnímám, že i v ODS se pohled na tyto věci mění. Mnoho z nich si uvědomuje, včetně pana premiéra, naléhavost toho, že klimatická změna tady je.

Ale co je důležité, pohled KDU-ČSL nebude a nikdy nebyl zaslepeně aktivistický. Chceme se na věci dívat velmi věcně, hledat věcná, smysluplná a praktická řešení.

Ta nebudou znamenat, že podsekneme naši ekonomiku, že si domácnosti nebudou schopny zateplit své domy a využívat obnovitelné zdroje. Tak na to v KDU-ČSL rozhodně nepůjdeme.

Naopak děláme kroky k tomu, aby si lidé s nižšími příjmy dokázali zateplit, dokázali si pořídí fotovoltaiku a tepelná čerpadla. Tyto kroky, které je nutné udělat a jsou potřebné a správné tak, aby na ně každý dosáhl, nikdo nebyl vyloučen a postaven bokem jen proto, že má nižší příjmy.

V zákulisí programové konference se řešilo také to, jestli do evropských voleb půjdete v koalici Spolu. Celostátní výbor KDU-ČSL vám v tomto týdnu dal mandát pokračovat v jednáních, uzavřít dohodu s ODS a TOP 09 o společné kandidatuře. Dá se to brát jako nějaký bianko šek anebo to, co bude dohodnuto, ještě projde detailnímu zkoumání v širším vedení KDU-ČSL? A je možné, že to, k čemu dospějete, nakonec širší vedení odmítne?

Je to stejný postup, jako byl před třemi roky, když jsme zformovali koalici Spolu poprvé pro sněmovní volby.

V tento okamžik je mandát velmi silný a říká: pokračujte v jednáních, doveďte je do finále a předložte předsednictvu na příští celostátní konferenci, která bude začátkem prosince, konkrétní koaliční smlouvu a konkrétní finální program ke schválení.

Stejně jsme postupovali tehdy a tehdy to také vedlo k úspěšnému konci, respektive začátku, fungování koalice Spolu. A předpokládám, že i teď k tomu směřujeme.

Předpokládám, že v řádu příštích dnů i v ostatních stranách padnou rozhodnutí a potom uděláme kroky tak, abychom představili základ koaliční spolupráce pro evropské volby a představili parametry programu.

Myslím si, že koalice Spolu ve volbách je tou silou, která evropské volby může vyhrát a může kultivovat Evropu.

Máme sílu na evropské úrovni, máme k tomu silné partnery a můžeme řešit věci, u kterých samozřejmě víme, že máme určité výhrady a že je potřeba, aby se Evropa dokázala vypořádat s výzvami, které tady jsou, lépe než doposud.