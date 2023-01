Jurečka: Energetická krize významně zvýšila nároky. Změna programového prohlášení je nyní nezbytná

Vláda se v následujících měsících chystá revidovat programové prohlášení. Podle premiéra Petra Fialy je to vzhledem k válce na Ukrajině nezbytné. V rozhovoru pro ČTK řekl, že některé závazky nemusejí být v současnosti splnitelné a situace naopak vyžaduje přidání jiných. Změny by se týkaly například věty o nezvyšování daňového zatížení, která je jedním z prvků současného programu. Opozici tento postup vadí a chystá kvůli tomu hlasování o nedůvěře. Téma dne Praha 22:06 12. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Marián Jurečka | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Změna věty o daňovém zatížení je podle vlády nyní nezbytná. „Tato věta byla dána do programového prohlášení vlády před celou energetickou krizí, která opravdu nese významné nároky na pomoc firmám, veřejnému sektoru i domácnostem,” komentuje vicepremiér a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Jedním z daňových opatření by mělo být sjednocení snížené sazby. Premiér si od opatření slibuje zpřehlednění daňového prostředí a větší stabilitu. „Je to debata, která je pro mě a KDU-ČSL velmi důležitá v tom, abychom se nedotkli negativně zranitelných skupin obyvatel.”

Ministr Jurečka se záměrem systém zjednodušit souhlasí, na konkrétní podobě však zatím ve vládnoucí koalici nepanuje shoda. „Jsem pro to, abychom systém zpřehlednili, ale rozhodně jsem neřekl, že budu souhlasit s tím, že se snížená sazba změní na nějakou jinou a vyšší hodnotu,” dodává. „Ta debata bude velmi náročná.”

Zdražení základních položek změnou daní tak podle něj ani v současné situaci nepřichází v úvahu. „V této velmi složité situaci je potřeba na prvním místě hledat veškeré možné úspory na straně výdajů státního rozpočtu. Na druhou stranu minimálně na dočasnou dobu budeme muset tuto větu pozměnit,” rozvádí Jurečka.

Opozice chce nové hlasování o důvěře

Revize by se naopak neměla týkat změn ministrů ani výměn úřadů mezi jednotlivými stranami vládní koalice. Ministr Jurečka také plánuje představit důchodovou reformu. Systém by měl být schopen garantovat opatření dlouhodobě, měl by se tak vyvarovat obecných a zjednodušených návrhů. Plánované změny nicméně vadí opozici.

„Když už sáhnu do takového dokumentu, tak by to mělo být spojeno s dalšími procesy, vyslovení důvěry vládě, nějaká personální změna, protože to znamená nové výzvy,” komentuje člen sněmovního rozpočtového a hospodářského výboru a poslanec za hnutí ANO Patrik Nacher. Změny jsou podle něj tak rozsáhlé, že by si opětovné hlasování o důvěře zasloužily.

„V momentě, kdy by se sáhlo do základního dokumentu a nakonec by byly změny drobné, vládě bych to v té chvíli nedoporučoval. Podle mě to znamená být na půli cesty, tedy něco změnit, ale vlastně se vymlouvat, že ta změna není zas tak výrazná, aby se měnilo něco jiného,” dodává Nacher.

Dlouhodobé řešení je nezbytné

Politici by se však podle ekonomického analytika serveru Aktuálně.cz Davida Klimeše měli více soustředit na dlouhodobé problémy s rozpočtem. „Něco změnila válka na Ukrajině a energetická krize. Něco ovšem už mohlo být v tom původním dokumentu, že ty schodky jsou permanentní a je třeba s tím něco dělat,” poukazuje na nedostatky dosavadního prohlášení.

Současný stav tak podle něj vyžaduje jednotnější opatření. „Vedle ořezávání eráru a snižování výdajů je potřeba zaměřit se, spíš než na vyšší výběr DPH, i na to, že máme ve srovnání s EU velmi nízký výběr daně z příjmu fyzických osob,” uvažuje Klimeš. „Je možné se také podívat na daň z příjmu právnických osob.”

Experti by se tedy podle Klimeše neměli zaměřovat na dílčí části, například uvažované sjednocení dvou snížených sazeb. „Prakticky vždy v krizích to končí tak, že je nakonec DPH navýšeno, aby měl stát nové prostředky,” doplňuje. Odborníci by tak podle něj měli prozkoumat všechny daně komplexně.

Smysluplné úspory a vyvážené finance jsou však podle ministra Jurečky na prvním místě. „Musíme ty věci vnímat v kontextu toho, že chceme směřovat k vyrovnaným rozpočtům v budoucnu. Nechceme tady zanechat obří dluh pro naše děti a budoucí generace,” uzavírá Jurečka.

V celém pořadu Téma dne se také dozvíte, jaké jsou detaily plánované důchodové reformy či jaké problémy představuje současná dvojitá snížená sazba DPH nebo jakým systémem vláda o změnách diskutuje. Pořadem, který si můžete poslechnout vlevo výše, provází Lukáš Matoška.