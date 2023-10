Jurečka: Jsme připraveni vrátit přesčasy lékařů před novelu zákoníku práce. Umožníme i službu 24 hodin

Od října můžou lékaři legálně sloužit až 832 hodin přesčasů ročně. Přesně dvakrát tolik než ostatní profese. Důvodem je výjimka ze zákoníku práce. Lékaři ale požadují méně přesčasů a lepší ohodnocení. V pátek o tom jednají s vládou. „My jsme připraveni umožnit 24hodinové služby. A teď záleží z hlediska finančního pohoršení nebo statu quo, jaká bude kombinace z těch 24 hodin směny a přesčasu,“ říká ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Praha 10:06 20. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Marian Jurečka | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jakou změnu v novele zákoníků práce lékařům nabídnete?

My jsme připraveni po jednání s Evropskou komisí udělat změnu zákoníku práce, která by byla platná od 1. ledna příštího roku. Ta by vrátila zpět ten stav, aby mimořádné přesčasy pro lékaře byly zrušeny v zákoníku práce.

Snažím se, abychom dokázali najít stav, kdy umožníme fungování zdravotnických zařízení, aby ti, kteří jednotlivé dny plánují, nemuseli obcházet zákon, což se tu dlouhé roky dělo, zdůrazňuje ministr Marina Jurečka z KDU-ČSL

A zároveň abychom umožnili fungování zdravotnických zařízení, jsme se dohodli s Evropskou komisí, že bychom umožnili, aby tady byla možnost sloužit celkem 24 hodin ve službě. To by byla kombinace jak delšího směnného provozu, tak případných přesčasů. A o této variantě bychom v pátek měli jednat.

Chcete tedy vrátit objem přesčasů pro lékaře zpět na 416 hodin ročně, tak jak to platilo ještě před měsícem. Jak to, že to teď jde, když ještě na začátku září jste tvrdili, že bez navýšení dobrovolných přesčasů nebude možné všude zajistit zdravotnickou péči?

Takto jsem to měl i já opakovaně z terénu potvrzeno. V posledních dnech se na mě obraceli ředitelé, řekněme, menších zdravotnických zařízení, kteří tvrdili, že toto je jedna z cest, která jim umožní, jak legálně, v rámci zákona a bez jeho obcházení zabezpečit fungování zdravotnického zařízení.

Zvedla se ale proti tomu taková vlna odporu mezi lékařskou veřejností, že jsme se nakonec rozhodli od této možnosti ustoupit.

Byť, znovu opakuji, byla to možnost, která by byla dobrovolná a pod specifickým režimem kontrolního orgánu inspektorátu práce. Protože tyto mimořádné přesčasy podléhaly specifickému režimu evidence, tak abychom přesně věděli, kdo tyto přesčasy slouží, a mohli jsme si to opravdu velmi rychle a adresně zkontrolovat.

Pokud se ale v lékařské veřejnosti dospělo většinově k tomu, že tato forma dobrovolných přesčasů přesto není v zákoníku práce žádaná, rozhodli jsme se po širší debatě, že tuto formu vezmeme zpátky. A umožníme, a to opravdu nebylo na začátku září ještě jasné, že jsme schopni dojednat tu možnost až 24hodinové služby v kombinaci směry a přesčasů. Takže umožníme tuto formu, po které ta poptávka byla.

Nebylo možné tohle řešit dřív? Říkáte, že v Evropské komisi jste vyjednali výjimku, aby byly 24hodinové směny v nemocnici legální. Ale proč až teď? Proč jste o tom nejednali už během přípravy zákoníku práce? Všemu by se předešlo.

Protože když jsme podávali tuto novelu zákoníku práce, tak to vůbec v meziresortním připomínkovém řízení nebylo vzneseno jako požadavek.

Vlastně až na jednání zdravotního výboru v průběhu prázdnin tohoto roku začal naopak operativní požadavek před druhým čtením: pojďte pomoci vyřešit tu situaci.

A toto bylo jedno z řešení, které se v minulosti v České republice aplikovalo. Zároveň, to připomínám, toto řešení aplikují všechny naše sousední státy a naprostá většina států Evropské unie. Ve svém zákoníku práce mají možnost dobrovolných, mimořádných přesčasů pro lékaře.

Nicméně toto bylo odbornou veřejností odmítnuto. Proto hledáme jiné řešení.

Nicméně chci podotknout ještě jednu věc. Že máme problémy v této oblasti, to se v České republice ví prakticky celých 30 let. A nikdo z našich předchůdců tuto situaci adekvátně neřešil.

Předseda Sekce mladých lékařů České lékařské společnosti Jan Přáda říká, že váš návrh novely zákoníku práce by sice 24hodinové změny legalizoval, ale lékaři by si finančně pohoršili. „Zároveň by to vypadalo, že za ně můžou mít menší finanční hodnocení než doposud, protože by to nebylo ve formě přesčasů, ale bylo ve formě normální pracovní doby,“ upozornil. Jak to vyřešit? Co navrhujete?

Je to záležitost toho daného zařízení a toho, jak bude vypadat finální dohoda. My jsme připraveni umožnit tuto formu služby. A teď záleží z hlediska finančního pohoršení nebo zachování nějakého statu quo, jaká bude kombinace z těch 24 hodin směny a přesčasu.

Nicméně chci znovu říci, za mne jako za ministra práce a sociálních věcí to téma v otázce odměňování potom už není v mé působnosti. To řeší resort zdravotnictví a v platové nebo mzdové sféře také ti, kteří jsou zřizovatelé a představitelé těch zařízení.

Já se snažím, abychom dokázali najít stav, kdy v zákoníku práce umožníme fungování zdravotnických zařízení tak, aby ti, kteří plánovali jednotlivé dny, nemuseli dělat nějaké kličky v zákoně a obcházet zákon. To se, řekněme si to na rovinu, dlouhé roky dělo.