Výborný: Jurečka není rasista. Fotografie byla nešťastně zvolená, ale text je naprosto pravdivý

V médiích a na sociálních sítích v posledních dnech a týdnech rezonuje fotografie, kterou zveřejnil Marian Jurečka, ministr práce a sociálních věcí a šéf lidovců. Na ní byl Rom s plechovkou piva v ruce, kterou Jurečka doprovodil textem: „Konec zneužívání dávek!". „Nepopírám, že ta fotografie byla nešťastně zvolená. Říkal jsem to i panu předsedovi. Každý děláme chyby," říká ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Praha 0:10 9. srpna 2023

Výborný ale razantně odmítá Jurečku podezírat z rasismu, se kterým prý rozhodně nemůže být spojován.

„Když se podíváte na kroky pana Jurečky, tak on opakovaně s romskou komunitou komunikuje, mnohokrát jim pomohl.“

Poslechněte si celé Interview Plus Jana Bumby. Hostem je Marek Výborný, ministr zemědělství z KDU-ČSL

Je tak podle něj třeba odhlédnout od použité fotky a zaměřit se na obsah textu, který doprovázela. „Od prvního do posledního písmene a tečky je naprosto pravdivý. My chceme zabránit tomu, aby systém sociálních dávek, který je velmi štědrý a je to dobře, byl zneužíván,“ dodává.

Nejsem ministr, který by určoval ceny rohlíků

Zemědělci v současné době sledují vývoj cen na burzách se stejnou pozorností jako předpověď počasí. Obilí na trzích zlevňuje. Agrární komora přitom varuje, že až letos se naplno v hospodaření farmářů projeví drahá hnojiva a osiva z loňského roku.

„Ceny obilí klesly z extrémně vysokých cen loňského roku, které byly neúměrně vysoké. To, že klesly, je logické a dlouhodobě správné,“ zdůrazňuje Výborný.

Při současných cenách podle něj nehrozí nedostatek potravinářské pšenice, a pokud se nestane nic mimořádného, neměla by růst ani cena pečiva.

„Nejsem ministr, který by určoval ceny rohlíků nebo chleba. Ale klesající inflace má vliv i na cenovou hladinu v oblasti potravin a doufám, že bude schváleno snížení DPH na potraviny o tři procentní body. To by se částečně mělo projevit na ceně,“ uvádí.

Svůj podíl na růstu cen potravin v loňském roce podle něj mají zemědělci, zpracovatelé i obchodníci. „Nemůžeme obviňovat prvovýrobce ani obchodní řetězce, že by nějak extrémně a nepřiměřeně vydělávali,“ dodává Výborný s tím, že je nadále třeba hlídat marže.

Dosavadní průběh letošní sklizně podle něj naznačuje, že výnosy obilovin kromě žita jsou oproti už tak velmi dobrému loňskému roku nadprůměrné.

„Zapršelo a to má pozitivní vliv i na další komodity. Třeba u brambor jsme bojovali se suchem, setrvalé deště určitě pomůžou i ovocnářství,“ dodává s tím, že déletrvající deště mohou sice zhoršit kvalitu pšenice, ale nemělo by jít o nic dramatického.

Škrty v dotacích

Loňský rok byl pro zemědělce mimořádný, zemědělským podnikům vzrostl zisk o více než 140 procent celkem na zhruba 20 miliard korun.

„Jedna strana je zisk, druhá náklady. Hnojiva zemědělec vždy nakupuje na rok dopředu a loňské ceny byly výrazně vyšší. Zemědělci s tím musí počítat. I díky dobré úrodě a možná až nepřiměřeně vysokým výkupním cenám na tom ale nejsou špatně,“ konstatuje ministr.

Součástí vládního konsolidačního balíčku jsou i škrty v dotacích. Ty by se podle Výborného v oblasti zemědělství mohly dotknout nejen provozních dotací.

„Máme zde společnosti, které loni skončily ve výrazném zisku i díky podpoře státu a kompenzacím za ceny energií. Myslím, že není důvod různými investičními dotacemi podporovat firmy, které si bez problémů mohou vzít úvěr. Na druhou stranu jsme se ale zavázali k nějakým parametrům společné zemědělské politiky a ty chci dodržet,“ doplňuje.

