Jurečka: Společnost stárne rychleji, než se čekalo. Odsouvání důchodového věku je nutné

Česká společnost stárne rychleji, než se původně očekávalo. Vyplývá to z pětileté zprávy o vývoji důchodového systému, kterou se ministerstvo práce chystá předložit do konce dubna. V pořadu České televize Otázky Václava Moravce (OVM) to v neděli řekl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Podle něj je reforma penzí nutná. Praha 16:42 14. dubna 2024

K udržitelnosti má podle Mariana Jurečky (KDU-ČSL) přispět odsouvání důchodového věku. Opozice či odbory ho odmítají. Šéfka poslanců ANO Alena Schillerová v pořadu Otázky Václava Moravce řekla, že hnutí zvyšování penzijní věkové hranice nepodpoří.

Zprávu o vývoji doby dožití a důchodového systému připravuje ministerstvo práce každých pět let. Podle nynějších pravidel by podle výsledků pak vláda měla případně důchodový věk upravit tak, aby byl člověk v penzi čtvrtinu života. Poslední dokument v roce 2019 projednával někdejší kabinet ANO a ČSSD s podporou komunistů premiéra Andreje Babiše (ANO).

Zpráva tehdy uváděla, že pro zachování podmínky čtvrtiny života v penzi by měl věk dál růst od počátku 30. let, a to o rok za desetiletí. Babišův kabinet rozhodnutí odsunul na rok 2024 na další vládu.

Jurečka řekl, že by jeho úřad zprávu rád předložil do konce konce dubna. Jako podklad pro další jednání o reformě si ji už dřív vyžádalo ANO.

„Materiál říká, že společnost stárne a tempo prodlužování života se ještě zrychluje. Z pohledu důchodového systému je o to naléhavější reformu udělat... Stárneme ještě rychleji, než se očekávalo,“ řekl Jurečka

„Z hlediska nutnosti důchodovou reformu udělat tam není žádná informace, která by říkala: ‚Můžete něco rozvolnit, odložit‘. Naopak – ten materiál jasně říká ‚musíte to udělat, není jiná alternativa‘,“ dodal.

Systém důchodového pojištění skončil loni v zatím nejvyšším schodku 72,8 miliardy korun. Podle dřívějších propočtů by se propad v příštích desetiletích mohl dostat na pět procent HDP, tedy v dnešních hodnotách asi na 350 miliard korun.

Ke zmírnění deficitů má přispět odsouvání nástupu do penze. Podle vládního záměru by se měl důchodový věk každý rok stanovit podle doby dožití lidem, kterým bude 50 let. Zvedal by se nejvýš o dva měsíce za rok.

Námitky opozice

Po březnové schůzce zástupců koalice a opozice na Hradě prezident Petr Pavel oznámil, že je shoda na potřebě v budoucnu věk zvedat. Po pár dnech ANO uvedlo, že s tím nesouhlasí.

„Jsem hodně rozpačitý. Měl jsem posledně dobrý pocit, že by se mohla rodit nějaká shoda. Překvapilo mě, co nastalo po návratu Andreje Babiše z dovolené,“ řekl Jurečka. Dodal, že je připraven dál jednat o způsobu navyšování věku.

Další schůzka na Hradě má být 22. dubna. „My s prodloužením odchodu nesouhlasíme, s tímto tam půjdeme. Není podstatné, jestli se někdo vrátil od moře... Jednoznačně za nás debatu ukončuji – my budeme proti prodloužení věku odchodu do důchodu,“ řekla v neděli Schillerová.

Podle ní je systém udržitelný, pokud ekonomika ročně poroste o dvě procenta.

Proti jsou i odbory. Podle předáka Josefa Středuly je potřeba financovat penze i z daní a měla by se provést daňová reforma.