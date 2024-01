Jurečka udělal chybu, když mlžil. Kdyby se za večírek hned omluvil, neřešilo by se to, míní Dolejší

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka svoji rezignaci na post ve vládě předsednictvu KDU-ČSL nenavrhne. Nemyslí si ani, že by s tím přišli koaliční partneři. O tom, že je připraven kvůli účasti na večírku v době střelby na Univerzitě Karlově nabídnout rezignaci mluvil v neděli v České televizi. „Udělal spoustu chyb. Kdyby se včas omluvil, dnes by se to neřešilo,“ řekl Radiožurnálu politický komentátor Seznam Zpráv Václav Dolejší. Rozhovor Praha 18:27 8. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Komentátor Dolejší si myslí, že Jurečka ve vládě neskončí | Foto: Karolína Němcová | Zdroj: Český rozhlas

Marian Jurečka se opakovaně omluvil za nesprávné vyhodnocení situace i za následnou komunikaci. Tedy že večírek na svém ministerstvu 21. prosince nerozpustil, ale naopak se tam ještě vrátil z večerního mimořádného zasedání vlády. Tvrdil také, že by večírek rozpustil dřív, kdyby už o tragických událostech věděl. Je nebo není to důvod k odchodu z vlády?

Myslím si, že není. Marian Jurečka udělal spoustu chyb. Kdyby to včas vysvětlil a jasně se omluvil, tak by se to neřešilo. Jenže on nejprve mlčel, pak mlčel a opakovaně říkal nepravdy. Tím si zavařil.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor s politickým komentátorem Václavem Dolejším

V čem je tedy podle vás ten hlavní problém? Že ministr večírek neukončil, nebo ve způsobu jak o něm mluvil?

Jednak nedokázal včas vyhodnotit vážnost situace. Přeci jenom zemřela při tragédii naprosto bezprecedentní spousta mladých lidí. To, že ministr nedokáže vyhodnotit naléhavost situace, je podle mě jedno selhání. Druhé je to klukovské mlčení a mlžení.

Za svým předsedou stojí většina regionálních představitelů KDU-ČSL, které oslovila ČTK. Podpořila ho i místopředsedkyně strany, senátorka Šárka Jelínková. Měl by podle vás Jurečka dát sám vedení lidovců svoji rezignaci ke zvážení?

Měl, navíc v situaci kdy udělala tolik chyb a omlouvá se za ně teprve teď. On opravdu v jednu chvíli nezachoval prozíravě ani citlivě. Tímto by to mohl zachránit a ukázat, že si chybu uvědomuje.

V každém případě se tedy nedá čekat, že by Jurečka jako ministr skončil. Je to tak?

Myslím, že ne. V pondělí jsem byl na setkání s vedením KDU-ČSL a bylo vidět, že za ním všichni stojí. V neděli se za něho postavil i premiér Petr Fiala. Je to předseda koaliční strany, vicepremiér a dokonce předseda strany, která je v koalici s premiérovou ODS, takže to se čekat nedá. Jedině že by to udělali sami lidovci, a ti se k tomu nechystají.

Lidovci svolali celostátní výbor. Jurečka jim ale nenavrhne hlasování o své rezignaci kvůli večírku Číst článek

Marian Jurečka, kdybych to měl říct lidově, má dlouhodobě vlastnost, že z různých večírků a setkání neumí odcházet domů včas. Není to zřejmě poprvé, co se mu to stalo. Druhá věc je, že patří mezi nejpracovitější ministry ve vládě. Nejenom, že dělá reformu penzí, ale i digitalizuje sociální dávky nebo je zjednodušuje. Má více výsledků ve srovnání s jinými ministry.

Jak moc celá tato aféra škodí vládě jako takové?

Je to něco, co lidé vnímají hodně citlivě. Nevím ale, jak to posuzovat jako celek. Naproti máte ministra vnitra Víta Rakušana, který naopak při tragédii na filosofické fakultě postupoval velmi dobře a byl téměř od začátku na místě. Vyzýval policisty k transparentnosti, podrobně informoval veřejnost, a ihned vyzýval k pietě. Tu ale jiný vicepremiér a jeho kolega nedodržel.

Rozhovor si můžete poslechnout také v audiu, je v úvodu článku.