Co přinese příští rok justici? Snazší oddlužení, více peněz vězňům a lidem v exekuci a nový trestný čin

Předkládání falešných nebo pozměněných důkazů bude už brzy trestným činem maření spravedlnosti. Víc lidí by mělo dosáhnout na takzvaný osobní bankrot. Zadluženým v exekuci možná zůstane z platu víc peněž, stejně jako vězňům. To jsou některé z očekávaných novinek v justici, které přinese příští rok. Praha 11:50 29. prosince 2018

Podmínky oddlužení se příští rok nejspíše zmírní. Do takzvaného osobního bankrotu by nově mohli vstoupit i ti, kteří nejsou schopni uhradit za pět let alespoň 30 procent svých dluhů.

Soud by pak v jejich případě na konci oddlužení rozhodl, jestli se dostatečně snažili. Právě soudní přezkum ale vadil senátorům, a tak před Vánoci novelu vrátili zpátky poslancům a ti o ní budou muset hlasovat znovu.

Snazší oddlužení

Horní komora taky navrhla snížit minimální částku, kterou bude muset dlužník platit. Ze zhruba dvou tisíc korun by to byla jen asi tisícovka.

„Tak, jak to ze sněmovny přišlo, tak aby vůbec mohl někdo vstoupit do oddlužení, musel by mít v ideálním případě alespoň 9500 čistého příjem. My jsme navrhli, aby se tato hranice o 1089 korun snížila, což výrazně zvýší okruh lidí z nižších příjmových skupin, kteří vůbec do oddlužení budou moct vstoupit,“ vysvětlil senátor Jiří Dienstbier (ČSSD).

Nově by existovala taky tříletá varianta oddlužení, během které musí lidé splatit věřitelům nejméně 60 % svých dluhů. Snazší oddlužení by mohli mít taky senioři. Podle senátora Miloše Vystrčila z ODS je ale v současné době v Česku málo insolvenčních správců, kteří by případy řešili.

„Pokud by ten zákon skutečně začal fungovat, tak by do toho pětiletého oddlužení mohlo vstoupit řekněme až 100 tisíc klientů a my dneska máme 483 insolvenčních správců,“ sdělil Vystrčil.

Senátní verzi novinky kritizuje Česká asociace věřitelů. Podle ní by přijetím zákona věřitelé ztratili jakoukoli jistotu, že dosáhnou sebemenšího uspokojení svých práv.

Větší podíl ze mzdy pro lidi v exekuci

Příští rok by taky mohlo zůstat lidem v oddlužení ze mzdy až o 3100 korun víc než teď. V případě exekuce by to bylo dokonce až 6200. Plánuje to ministerstvo spravedlnosti. Smyslem novinky je podle šéfa resortu Jana Kněžínka za hnutí ANO motivovat lidi k lepším výdělkům a k odchodu z šedé ekonomiky.

„Nařízení v zásadě vychází z toho, že čím vyšší bude příjem dlužníka, tím větší částka mu bude moci zůstat. Jde o to, aby ten dlužník byl motivován vydělávat více, nebýt u minimální mzdy, protože nakonec z toho budou těžit všichni,“ uvedl Kněžínek. Nařízení by ale nejdřív musela schválit vláda.

Přilepšit by si v příštím roce mohli taky vězni. Ministerstvo jim chce stejně jako letos navýšit odměnu za práci.

Vězňům se zvýší odměna

U nejpočetnější kategorie odsouzených bez kvalifikace by vzrostla o 1200 korun na téměř 6700. Podle náměstka generálního ředitele Vězeňské služby Simona Michailidise to může přispět ke snížení recidivy.

„Zvýšená odměna znamená také možnost lepšího rozúčtování těch odměn a vlastně rychlejšího splácení buďto pohledávek nebo výživného, nebo případně způsobených škod a tak podobně. To zvýšení není nic velkého, ani nic co by mohlo odradit případné zájemce o zaměstnávání vězňů ze soukromých subjektů,“ vysvětlil Michailidis.

Stát zároveň chce, aby z čistého výdělku vězňů odcházel vyšší podíl na výživné pro jejich děti. Místo 30 procent by to bylo 33 procent. Počet vězňů se už delší dobu snižuje, ale věznice zatím stále zůstávají přeplněné. Vězeňská služba proto i v roce 2019 plánuje navýšení kapacit některých zařízení.

Od února přibude v trestním zákoníků nový trestný čin maření spravedlnosti, za který bude hrozit až deset let vězení. Míří na předkládání falešných nebo pozměněných důkazů a také na navádění ke křivému obvinění i výpovědi.

Podle kritiků z řad sněmovní opozice novinka nadměrně posiluje postavení státních zástupců a naopak oslabuje obhajobu. Novinka rozšiřuje taky postih takzvaných zahraničních teroristických bojovníků nebo kyberterorismu.