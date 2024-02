K obnovení provozu jsem skeptický. Jsme připraveni pomáhat, říká Jurečka k hutím Liberty Ostrava

Před hutním podnikem Liberty Ostrava začal v poledne odborový protestní mítink za zachování výroby oceli. Většina z více než 6000 zaměstnanců Liberty Ostrava i Tamehu je už dva měsíce doma. Vedení Liberty návrat zaměstnanců týden co týden oddaluje. Skeptický k jejich návratu do práce je i ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka, který v rozhovoru pro Radiožurnál uvedl, že majitel s vládou nekomunikuje. Rozhovor Praha 15:50 22. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dopady na zaměstnance se týkají přibližně 6 700 lidí z Liberty a Tamehu, ale také zaměstnanců z dodavatelských firem | Zdroj: Profimedia

Pane ministře, věříte, že po dvou měsících odkladů společnosti Liberty, v dohledné době obnoví provoz?

Upřímně, k tomu jsem velmi skeptický. Spíše to nepředpokládám, protože tak jak se k celé té problematice staví pan majitel Gupta, který už několik měsíců ukazuje, že mu na výrobě ani na firmě nezáleží, protože za poslední minimálně dva roky vyvedl přes emisní povolenky i jinými formami nemalé finanční prostředky do jiné části své skupiny.

Podnik dostal do této situace. Když byl minulý týden v České republice, tak přesto, že jsme opakovaně říkali jeho kolegům z firmy, že máme zájem jako vláda s ním jednat, setkat se s ním a hledat smysluplné řešení, tak nikoho z členů vlády nekontaktoval, aby s námi o těchto věcech jednal. Těžko se hledá způsob pomoci, když majitel takovéto firmy žádnou komunikaci nechce a nespolupracuje se státem a naší vládou.

Premiér Petr Fiala ve středu řekl, že vláda pracuje na různých scénářích dalšího vývoje ostravských hutí. Dodal ale, že to je soukromá firma a možnosti státu a vlády k zásahu jsou limitované. Jaké tedy máte možnosti? Na co a jak se připravujete?

Já jsem v posledních letech osobně několikrát navštívil Liberty Ostrava, například když jsem byl ministrem životního prostředí, tak jsme tehdy jednali o všech možných podporách, jakým způsobem výrobu modernizovat, podpořit tyto kroky, přes peníze z evropských fondů a podobně.

My jako vláda jsme jasně řekli, že jsme připraveni, že když tady bude, ať už od současného majitele reálná záruka, nějaká pravděpodobnost rozumného rozvoje firmu stabilizovat, nebo když přijde nový majitel a bude chtít firmu stabilizovat, tak jsme připraveni jako vláda všemi možnými prostředky, které můžeme mít, pomoci.

Ať už jsou to investiční peníze na modernizaci takovýchto provozů, energetické úspory, hledání cest rekvalifikace zaměstnanců a podobně. To všechno jsme schopni podpořit, máme na to finanční zdroje, ale musí s námi probíhat komunikace.

Vláda je připravena pomoci případnému novému vlastníkovi nebo kdyby současný změnil svůj přístup a předložil realistický plán záchrany rozvoje této firmy nebo v případě, pokud nastane krizový scénář, tak jsme připraveni pomoci těmto lidem, kteří by práci ztratili, abychom zabezpečili je, jejich rodiny z pohledu příjmu a výpadku toho příjmu.

K tomu máme i zákon, který s tímto počítá, a zároveň bychom byli připraveni velmi intenzivně hledat těmto lidem práci, ať už v Moravskoslezském kraji, nebo v nejbližších sousedních krajích, kde je na pracovním trhu poptávka po lidech. Na to jsme také připraveni.

Dnes jsem jednal s panem generálním ředitelem Úřadu práce, který je také v Moravskoslezském kraji. On a jeho tým se tou situací intenzivně zabývá, abychom byli připraveni podat pomocnou ruku. Abychom byli připraveni v případě černého scénáře pomoci to lidem zvládnout.

Dopady by byly samozřejmě nejenom na zaměstnance Liberty Ostrava a Tamehu, ale také na zaměstnance dodavatelských firem a společností, které jsou na ně napojeny. Máte představu, o kolik celkem by mohlo jít lidí? Kolik případně byste mohli tímto směrem uvolnit peněz?

Není to málo lidí, jde o zhruba více než 6400 lidí přímo v Liberty, zhruba přes 300 lidí v Tamehu. Samozřejmě jsme si vědomi toho, že nemalá část firem je navázána dodavatelsky na tyto subjekty, nemalá část firem také řeší problémy spojené s výpadkem dodávek pro jejich provozy.

Firmy jsou napojeny na infrastrukturu v areálu hutí, takže počet poškozených lidí případně může být v příštích měsících, pokud by se naplnil černý scénář, ještě větší.

My máme zákonem nastavené mantinely, jakým způsobem můžeme lidem pomoci, v případě toho, že majitel nevyplatí nárokovou mzdu a zároveň jsme připraveni pomáhat zaměstnavatelům, kteří by případně nabídli nová pracovní místa pro zaměstnance z hlediska podpory, vybudování pracovních míst a tak dále.

Stát je připraven na to uvolnit peníze, máme k tomu nástroje, podle rozsahu, o kolik lidí by se jednalo, tak jsou to samozřejmě částky, které mohou jít do desítek milionů korun, případně i více. Ale znovu říkám, bavíme se o černém scénáři. Já věřím, že je tu stále šance, aby ten černý scénář nenastal, ale také jsem realista, a proto říkám, že jsem do určité míry skeptický.