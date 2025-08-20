K záměru větrného parku v Ralsku na Českolipsku úředníci evidují zatím 160 připomínek

Zatím největší větrný park v Česku u Hrádku nad Nisou by mohl získat konkurenci. Společnost ČEZ PV & Wind plánuje postavit 16 větrných elektráren v Ralsku na Českolipsku. Co do výkonu by mělo jít o největší projekt větrných elektráren v Česku. Záměr má ale řadu odpůrců.

Ralsko Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Větrná elektrárna

Větrná elektrárna | Foto: Daniel Zach | Zdroj: Český rozhlas

V Ralsku na Českolipsku by měl stát jeden z největších areálů větrných elektráren v Česku. Alespoň takový je plán společnosti ČEZ PV & Wind, která záměr připravuje. Projekt 16 větrných stožárů ale budí velké rozpaky mezi veřejností, a také v dotčených obcích.

Přehrát

00:00 / 00:00

Podrobnosti zjišťovala redaktorka Jana Pavlíčková

Větrné elektrárny by měly vyrůst na území Náhlova, Svébořic a Ralska, tedy v bývalém vojenském prostoru. Mělo by jít o 16 elektráren, přičemž výška stožárů má být až 166 metrů a průměr rotoru zhruba 163 metrů. To znamená, že jejich celková výška by šla k 250 metrům. Celkový výkon by měl být 115 megawattů. Co do výkonu by tak šlo o největší větrný park v Česku.

Podobné projekty větrných elektráren se často setkávají s odporem veřejnosti. Je tomu tak i v tomto případě, kdy jde o neobydlenou oblast, protože kvůli vojenskému prostoru tam byla většina obcí zničena. Na druhou stranu se tam díky tomu zachovala v nedotčené podobě příroda.

Právě přírodní bohatství by teď podle odpůrců bylo výstavbou elektráren narušeno. Proti záměru vznikla petice, kterou k 20. srpnu 2025 podepsalo přes dva tisíce lidí, další připomínky eviduje i Krajský úřad Libereckého kraje.

1:38

Větrné elektrárny jako obnovitelný zdroj energie i podpora obecních rozpočtů. Vznikají akcelerační zóny

Číst článek

„Počet doručených vyjádření je zhruba 160, přičemž krajský úřad nyní připomínky čte, vyhodnocuje a musí učinit závěr a vydat tzv. závěr zjišťovacího řízení zhruba do září 2025!, uvedl mluvčí úřadu Filip Trdla.

Nesouhlas vyjádřil například Geopark Ralsko, proti je i Národní památkový ústav v Liberci. Podle jeho ředitele Miloše Krčmáře zničí větrné stožáry a doprovodná infrastruktura cenné archeologické lokality po zaniklých obcích v oblasti Ralska.

Zásadní nesouhlas vyjádřilo také město Osečná. Podle tamního starosty Jiřího Hauzera ze SOCDEM by se stožáry ocitly v bezprostřední blízkosti Osečné a sousedních Lázní Kunratic. Větrné elektrárny by podle zastupitelů narušily krajinný ráz a tím i konkurenceschopnost lázní.

Krajský úřad se teď musí všemi připomínkami probrat a pak rozhodnout, jestli bude na záměr nutná takzvaná velká EIA, tedy posouzení vlivu na životní prostředí. S ohledem na velikost projektu je zřejmé, že EIA bude nutná. Nicméně její zpracování běžně trvá až dva roky, teprve pak bude jasné, zda je ten záměr vhodný pro tuto lokalitu.

Jana Pavlíčková Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy z domova

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme