Na Vsetínsku někdo podřezal desítky stromů v aleji, za jejíž záchranu podepisovali lidé petici

V Zašové na Vsetínsku neznámý pachatel podřezal desítky stromů v aleji, kolem které probíhaly spory v obci i okolí. Poškozené stromy jsou totiž součástí aleje, která měla být vykácena při stavbě protipovodňových opatření za 55 milionů korun. Proti tomu ale v petici protestovalo několik tisíc lidí z celé republiky. Kácení stromů pozastavila Česká inspekce životního prostředí, případem se zabývá policie. Zašová (Vsetínsko) 17:33 19. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Některé stromy byly naříznuté tak, že se budou muset stejně pokácet | Foto: Michal Berg | Zdroj: Strana zelených

Téměř třicet vzrostlých stromů v Zašové na Vsetínsku ve čtvrtek poškodil neznámý pachatel motorovou pilou. „Oznámili jsme to jako spáchání trestního činu,“ řekl pro server iROZHLAS.cz starosta obce Jiljí Kubrický (za KDU-ČSL). Podle starosty nemají ponětí, kdo by stromy poškodil.

Případem se tak začala zabývá policie a Česká inspekce životního prostředí.

„Policisté z Rožnova pod Radhoštěm přijali ve čtvrtek oznámení o pořezání celkem asi 26 stromů v obci Zašová s tím, že další dva stromy jsou pokácené. K poškození došlo během jednoho dne od středy odpoledne do čtvrtka dopoledne. Policisté zjišťují veškeré informace a okolnosti, které s oznámením souvisejí,“ upřesnila policejní mluvčí Monika Kozumplíková.

Michal Berg

@MichalBerg V Zašové na Vsetínsku někdo brutálně podřezal několik desítek stromů v aleji. Obec je chtěla pokácet, inspekce životního prostředí povolení pozastavila a dnes se mělo konat další jednání o situaci. Někdo to vzal do svých rukou a zmrzačil přesně ty stromy, které se měly kácet. 1/ 31 141

Petice proti kácení aleje

Alej je již několik měsíců součástí sporu, kvůli stavbě protipovodňového opatření. Stromy totiž měly být v rámci projektu pokácené. Podle online petice, kterou podepsalo na 9 tisíc lidí, se ale stromy neměly kácet kvůli protipovodňovému opatření, ale kvůli vyasfaltování polní cesty.

Obec v reakci na petici na svých stránkách uvedla, že se „jedná se o stavbu, jejímž účelem je především odvést i zadržet vodu v krajině tak, aby nedocházelo ke škodám v intravilánu obce. Nejedná se o rozšíření cesty, pouze o její rekonstrukci v rámci stavby protipovodňového opatření.“

Podle starosty Zašové to navíc není ani stavba obce. „Nerealizuje to obec. Je to stavba Státního pozemkového úřadu, která se provádí v rámci schválených pozemkových úprav. Není to naše obecní stavba.“

OBRAZEM: Tisíciletý španělský dub čarodějnic je evropským stromem roku. Česká jabloň sedmá Číst článek

Kubrický se ohradil i proti zmiňované petici. Podle něj se nezakládá na pravdě. „Podepisovali to lidé ze všech koutů země. Kdybych neznal ty širší souvislosti, tak se taky podepíšu pod petici, ve které se mluví o tom, že se stromy kácí kvůli rozšíření cesty. Ale toto není pravda,“ sdělil serveru iROZHLAS.cz.

„My máme více jak 3000 občanů a podepsalo to pouhých 100. V naší obci se proti tomu nějaké nevole nezvedla. Samozřejmě jsou i lidé, kteří jsou proti, ale myslím si, že většinově souhlasí. Je to rozhodnutí vedení obce. Oficiální stížnost na obec nepřišla,“ dodal starosta.

Podle vsetínského zastupitele za Zelené Tomáše Husy je ale za nařezáním a pokácením stromů jasný úmysl. „Ten kdo ty stromy poškodil, jednal v naprostém souladu se zájmy investora a realizátora akce,“ vyjádřil se ke kauze na webu Zelených, kteří o události informovali.

K činu navíc došlo těsně před natáčením reportáže Českou televizí. „Právě dnes se měla kauzu natáčet i Česká televize do pořadu Černé ovce, za účasti obce a pozemkového úřadu. Stromy tak úmyslně zničil někdo, kdo byl s celou situací dobře seznámen,“ myslí si Husa.