Kaderka nás měl za nepřátele a lháře. Kdo s námi mluvil, ten na to doplatil, popisuje reportér Janoušek

Šéf českého tenisového svazu Ivo Kaderka je ve vazbě, ale výkonnému výboru svazu se neulevilo. Bude totiž muset najít víc než jen 30 milionů korun, které má vrátit Národní sportovní agentuře za neoprávněné čerpání dotací. „Vedení svazu už teď ví, že to bude mnohem víc. Mluví se o částce mezi 120 až 150 miliony korun,“ přibližuje investigativní reportér Českého rozhlasu Artur Janoušek. Interview Plus Praha 20:33 24. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Stíhaný prezident ČTS Ivo Kaderka přichází k soudu | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ve svazové pokladně se našlo jen 2,7 milionu korun, což stačí na pokrytí běžných výdajů na dva měsíce. Svaz navíc přišel o generálního partnera skupinu Agel miliardáře Tomáše Chrenka, která kvůli kauze přerušila spolupráci.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si Interview Plus Šárky Fenykové. Hostem je Artur Janoušek, investigativní reportér Českého rozhlasu

„Nejpreferovanější variantou, jak získat peníze, které ve svazu nejsou, je najít marketingové partnery. Svaz doufá, že se mu na valné hromadě podaří zlepšit pošramocenou prestiž. A s novými stanovami i šéfem najít někoho, kdo se s ním bude ochoten spojit,“ uvádí novinář.

V kauze jde mimo jiné o to, že peníze od státu posílal Český tenisový svaz přes spolek Orel jednota Praha - Balkán, který ovládá tenisový funkcionář a Kaderkův spolupracovník Vojtěch Flégl.

Investigativci se na spolek zaměřili proto, že v roce 2021 přes něj na podporu českého tenisu šlo 40 milionů korun, tedy asi třetina všech peněz.

„Spolek dostával peníze na pořádání turnajů a na jednotlivé služby si najímal firmy, které opět patřily Fléglovi nebo jeho manželce. A nechával si proplatit peníze i za služby, které ve skutečnosti neodvedl,“ vysvětluje Janoušek.

Podezřelé na věci bylo například to, že firma SMART DEAL za každý turnaj účtovala vždy 121 tisíc korun, ať už se konal v Praze, v České Lípě nebo v Ostravě. Z vyúčtování turnaje Macha Lake Open například vyplynulo, že svaz na něj poslal 1,8 milionu korun, ale ve skutečnosti na něj šel jen milion.

Úhlavní nepřítel

Vedení svazu i Vojtěch Flégl odmítli na otázky novinářů odpovídat, ti se proto obrátili i na všechny kluby, kde se turnaje odehrávaly. Na otázku, proč si vybraly zrovna tento spolek, ale žádný z nich neodpověděl. Později vyšlo najevo, že se řídily Fléglovým pokynem s Janouškem nekomunikovat.

Dopad tenisové kauzy: politici požadují důkladnější kontroly přidělování státních miliard do sportu Číst článek

Jediný, kdo nařízení porušil, byl organizátor Macha Lake Open Ronald Wawrečka. „Nakonec na to doplatil, turnaj mu pro rok 2023 sebrali a poslali ho do Říčan, i když už měl nasmlouvané partnery, dotace a stálo ho to pak dost peněz. Po zatčení Kaderky a obvinění dalších lidí mu ale turnaj zase vrátili,“ uvádí.

Kaderka prý novináře vnímal jako své úhlavní nepřátele a jménem výkonného výboru vycházely na oficiálním webu svazu reakce, že Janoušek je lhář.

„Ptal jsem se těch lidí, jak je možné, že to nevěděli. Říkali, že když jsme něco vydali, Kaderka uspořádal poradu a tři hodiny vyprávěl, jaký jsem lhář. Na zeď promítal největší úspěchy českého tenisu, aby zdůraznil, že se někdo snaží poškodit tak úspěšný sport,“ popisuje.

Janoušek dodává, že Kaderka dokáže být velmi přesvědčivý a lidé mu věřili, někteří možná z pohodlnosti. „On to všechno řídil, měl veškeré pravomoci. Měl pod sebou svazové finance i ve stanovách bylo napsáno, že prezidentem svazu je Ivo Kaderka,“ konstatuje s tím, že svaz by měl nově vést předseda se dvěma místopředsedy.

Jak na kauzu reaguje Národní sportovní agentura? Poslechněte si celý rozhovor v audiozáznamu Interview Plus výše.