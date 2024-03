Je to pár dnů, co Obvodní soud pro Prahu 7 poslal do vazby šéfa českého tenisu, prezidenta Českého tenisového svazu, Iva Kaderku. Proč?

Důvodem je obava, že Kaderka by mohl mařit vyšetřování a případně nějak ovlivňovat svědky v případu. Je to vazba koluzní a uděluje se maximálně na tří měsíce. Nelze ji prodloužit s jedinou výjimkou, a to kdyby se Kaderka i z vazby pokoušel mařit vyšetřování a ovlivňovat svědky, případně i další spoluobviněné. Pak by soud mohl na návrh státního zástupce nechat vazbu prodloužit.

Stíhaný prezident ČTS Ivo Kaderka přichází k soudu | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ivo Kaderka vinu odmítá, popírá ji a podal stížnost proti vazbě. Za zneužívání sportovních dotací bylo spolu s ním obviněno několik dalších lidí a firem. O koho přesně jde a taky vinu odmítají?

Jde o ekonomickou ředitelku Českého tenisového svazu Hanu Bajerovou, generálního sekretáře svazu Jakuba Fastra, blízkého spolupracovníka Iva Kaderky Vojtěcha Flégla, který je majitelem několika firem, které jsou taky obviněny. Posledním obviněným je Daniel Vacek, což je bývalý tenisový reprezentant, parťák ze čtyřhry Vojtěcha Flégla a podnikatel. Přes jeho firmu Sofos, respektive firmu, kterou vlastní jeho manželka, peníze také šly.

Přiznání od nikoho z nich zatím nepřišlo?

Pokud vím, tak ne.

Máš pocit, že se skutečně bavíme o největší kauze rozdělování a zneužívání sportovních dotací za poslední roky? Je tam obvinění policie...

Za poslední roky je to určitě jedna z největších sportovních kauz, která se týká rozdělování sportovních dotací.

Záhada jednoho spolku

Celý případ jsi rozkryl ty. Už jsme o něm ve Vinohradské 12 mluvili, ale je na čase to probrat detailněji. Nikdy jsem se tě totiž nezeptal, jak to celé začalo.

Celý případ začal někdy v létě 2022, když jsem se dostal k informacím z vyúčtování několika státních dotací několika sportovních svazů. Zaujala mě jedna, která se týkala Českého tenisového svazu, který dostal za rok 2021 od Národní sportovní agentury přes 141 milionů korun na podporu celého tenisu v České republice ve třech oblastech: organizace, talentovaná mládež a reprezentace. Ve vyúčtování je vždycky napsáno, komu svaz přiděluje veřejné peníze, to znamená spolkům, firmám, tenisovým klubům nebo vůbec sportovním organizacím. Stojí tam kolik peněz a zhruba na co. Vyúčtování jsem si vytiskl, rozložil si ho doma po podlaze, zakryl jsem tím tedy celou podlahu, a pročítal jsem jednotlivé položky. Hned na první pohled mě zaujal spolek Orel jednota Praha-Balkán, o kterém jsem do té doby neměl tušení, že vůbec existuje. Ale byl napsaný na jednom řádku, na druhém, třetím, čtvrtém, tak jsem vzal fixu a zvýrazňoval jsem si každou položku, která se týkala tohoto spolku.

Zní to trošku orientálně, ale jde o tenisové kurty u Jarova na Praze za Žižkovem, když jedeš odsud z Vinohrad. Je tam tedy tenisový klub nebo spolek, má tam kurty a dostával dost dotací.

V součtu dostal za celý rok 2021 přes 41 milionů, což bylo mimořádné číslo. Takové sumě se za ten rok nikdo jiný nepřiblížil, ani velké tenisové kluby. Jmenovaný spolek dostával peníze na pořádání tenisových turnajů. Ve vyúčtování vždycky bylo napsáno, na který turnaj, kolik peněz a na co konkrétně, to znamená třeba na ubytování, dopravu, fyzioterapeutické služby, stravu nebo online přenosy ze zápasů. V součtu to dělalo 41 milionů korun.

Což byla v roce 2021 zhruba třetina všech dotací, že?

Třetina všech peněz, které Český tenisový svaz dostal od státu na podporu tenisu. Tedy skoro třetinu všech peněz dal tomuto spolku.

Procházel jsi tedy papíry, vyúčtování a podtrhával sis, kde všude je Orel jednota Praha-Balkán...

Tento spolek byl skoro na každém druhém řádku. Jak jsem řekl, do té doby jsem ho vůbec neznal, neznal jsem ani jeho starostu, kterým je Vojtěch Flégl, a ani o jeho jménu jsem nikdy neslyšel. Podle obchodního rejstříku jsem zjistil, že je starostou a že i ve vedení spolku má své příbuzné a známé. Sedí tam jeho manželka, dcera, jsou tam i zaměstnanci jeho firem, například paní, která má trvalé bydliště v bytě v Čáslavi, který vlastní Fléglova manželka. Spolek tedy absolutně ovládal. Šlo o to, proč právě tento spolek.

V jakou chvíli ti začalo vrtat hlavou, proč je všude Orel jednota?

Hned, když jsem se na ty papíry podíval, tak jsem si říkal, proč právě Orel? Proč ne někdo jiný? Poslal jsem otázky na vedení Českého tenisového svazu, proč právě tomuto spolku poslali tolik peněz, poslal jsem to i Vojtěchu Fléglovi, ale nedostal jsem žádnou odpověď a až po několika urgencích mi svaz i Flégl odpověděli podobně, tedy že mi neřeknou nic, protože se svými cílenými dotazy snažím poškodit Český tenisový svaz, jeho představitele a vůbec celý český tenis. Něco takového bylo v jejich odpovědích. Obeslal jsem i všechny tenisové kluby, ve kterých se dotyčné turnaje odehrály, byly to kluby z asi patnácti měst, abych se dozvěděl, proč jejich turnaje finančně zajišťoval právě Orel. Nikdo mi neodpověděl a později jsem zjistil proč. Vojtěch Flégl mezitím obeslal všechny významné tenisové funkcionáře v celé České republice se SMS zprávou: telefonní číslo Janoušek nebrat. Jediný, kdo se pokynu vzepřel, byl pořadatel tenisového turnaje v České Lípě Macha Lake Ronald Wawrečka, který se mnou mluvil, zvedl telefon, promluvil o tom, jak to vzniklo, jak turnaj pořádá, že peníze opravdu dostal jako podporu na pořádání turnaje. Za to ho stihl trest. Další turnaj v roce 2023 už nepořádal, přestože měl nasmlouvané firmy, které se budou o turnaj starat, které ho budou pořádat, přestože už měl schválené dotace od kraje, od města. Český tenisový svaz mu turnaj nepřidělil a poslal ho jinam. Ronald Wawrečka vychází z toho, že to byl trest za to, že si dovolil se mnou mluvit.

Kdy ti bylo jasné, že Orel jednota dostává peníze z nějakého důvodu?

Nevěděl jsem, proč je dostává. Pátral jsem, sám jsem netušil, proč zrovna on. Potom jsem i objížděl města, v kterých se turnaje hrály, ale ani tam mi tenisoví funkcionáři osobně nevysvětlili, proč se tam angažoval Orel. Pamatuju si na jednu návštěvu, bylo to v Jablonci, kdy mi Miloslav Hajátko z ČLTK Bižuterie Jablonec nad Nisou na otázku, proč organizoval nebo finančně zajišťoval jejich turnaj právě Orel, a turnaje byly za rok 2021 tři, mi odpověděl: co je vám do toho, to je naše věc, vy akorát zjišťujete totální nesmysly, hledáte nějaký problém, všímejte si jiných sportů. Podobnou odpověď jsem dostával i jinde. Následovaly desítky schůzek, stovky hodin práce. Scházel jsem se s lidmi různě, konspirativně, někde v zákulisí tenisových klubů. Od některých jsem se dozvěděl třeba jenom jedno slovo, které pro mě bylo zajímavé, nebo mi jen poradili, za kým dalším zajít. Nebo jsem se nedozvěděl nic, ale aspoň jsem si škrtl, že tohle jsem zkusil a nikam to nevedlo. Postupně jsem dostával informace, že peníze u Orla nezůstávaly, že spolek je posílal dál firmám, které se měly v rámci pořádání turnajů starat o jednotlivé služby. A že mezi těmito firmami jsou i firmy Vojtěcha Flégla nebo jeho manželky. To byla zajímavá informace, ale ještě zajímavější bylo to, že tyto firmy, jak jsme se později dozvěděli, si účtovaly a nechaly proplácet i peníze za služby, které ve skutečnosti vůbec neodvedly a odvedl je někdo jiný.

Takže obrázek, který sis složil, je takový, že Ivo Kaderka jako šéf českého tenisu, který v uvozovkách dostane přidělené státní dotace, je pak posílá spolku Orel jednota Praha-Balkán, který za ně má pořádat nějaké věci, ty jsou ale prodražené a peníze se navíc dostanou k Vojtěchu Fléglovi, což je blízký člověk právě pana Kaderky?

Ano, to je zhruba mechanismus toho podvodu.



Když jsi konfrontoval pana Kaderku, co na to říkal? Chápu, že ti spolu s Fléglem už dříve odepsali, že to komentovat nebudou, ale já od tebe vím, že jste se nenechali odbýt.

Věděl, nad čem pracuju, už delší dobu, protože si nemůžeme dovolit vydat něco, kde bychom člověku, o kterém píšeme, nedali možnost, aby se k tomu vyjádřil. Poslali jsme mu asi 20 otázek, které se detailně ptaly na věci, o kterých si teď mluvil, které rozkrývaly celý mechanismus toho podvodu. Kaderka moc dobře věděl, co víme, ještě než jsme o tom vydali článek.

To bylo loni na jaře?

Vydávali jsme ho loni v květnu. Už předtím začaly Kaderkovy útoky nebo přípravy na ně. Vím, že když v dubnu 2023 Kaderka letěl s ženským tenisovým týmem na zápas turnaje Billie Jean King Cup do Turecka, byl to zápas s Ukrajinou, tak v letadle řešil mě. Řešil to, že jdu po jejich vyúčtování a financích, a všem v letadle říkal, že v okamžiku, kdy Národní sportovní agentura prověří jejich finance a řekne, že jsou v pořádku, tak že okamžitě zahájí útok, uspořádá tiskovku, na které Janouška očerní a zničí ho. Přestože Kaderka se do té doby odmítal s námi vůbec sejít nebo nám odpovídat na dotazy, těsně před vydáním článku najednou souhlasil s rozhovorem. Ale pak jsme zjistili, že to byla jenom záminka, že mě chtěl vylákat do sídla Českého tenisového svazu na Štvanici, kde na mě v konferenční místnosti namířil kamery.

„Máme tady postavené dvě profesionální kamery, a to ze dvou důvodů. První z nich je důvod transparentnosti, důvod objektivity a zamezení jakýchkoli případných dezinformací o průběhu dnešního jednání. (...) Vědomě jste publikoval lživé, dehonestační a cílené informace, které měly za úkol poškodit dobré jméno Českého tenisového svazu (...) Všechno, co jsme potřebovali vědět, víme. Publikujte, co chcete, my se budeme bránit cestou práva. (...) Dokud nebude vyšetřeno všechno, co obsahuje podané trestní oznámení, nebudeme s vámi nikterak komunikovati.“ Ivo Kaderka, prezident Českého tenisového svazu (Čro, archiv Artura Janouška, květen 2023)

Byli tam jeho nejbližší spolupracovníci z vedení Českého tenisového svazu a nějací právníci. Místo rozhovoru 20 minut Kaderka mluvil o tom, že jsem lhář, že jsem si všechno vymyslel, že na mě podá trestní oznámení, žalobu, že bude chtít po Českém rozhlasu náhradu škody ve výši několika desítek milionů eur za poškození dobrého jména, protože už věděl, co chystáme. Na konci svého monologu řekl, že mi nebude odpovídat na nic a nebude mi odpovídat ani nikdo z vedení tenisového svazu, nikdo z výkonného výboru. V tu chvíli už jsme neměli, na co čekat, a druhý den jsme článek vydali.

Co přišlo potom? Protože tím to nekončilo...

Tím útoky teprve začaly. Český tenisový svaz opravdu podal trestní oznámení, ale nikdy nezpochybňoval obsah článků a reportáží. Stěžoval si, a trestní oznámení také podal na to, že jsem se k informacím z vyúčtování dostal nelegálně. Já ale vím, že to bylo legálně, naprosto zákonnou cestou. Poslal stížnosti na vedení Českého rozhlasu, na radu, poslal předžalobní výzvy, vyhrožoval žalobou, o které nevím, jestli je podaná. Vydával na webu Českého tenisového svazu vyjádření, ve kterých opět psal o tom, že jsem lhář, že jsem si všechno vymyslel a že jsem členem organizované zločinecké skupiny, jejímž cílem je poškodit Český tenisový svaz, jeho představitele, ale také celý český tenis. To znamená snad i hráče, tak mi to alespoň přišlo. Postupně jsme se dozvídali informace ze zákulisí a co se děje uvnitř Českého tenisového svazu, například ze sportovního prostředí jsem se dozvěděl, že se mi chystá podstrčit nějakou nepravdivou informaci, abych ji vydal, a tím mě potom nějak zdiskreditoval. Dozvěděl jsem se, že se někde ve sportovním prostředí mluví i o tom, že na mě nasadí nějaké detektivy, kteří mě budou sledovat také s cílem mě zdiskreditovat. Žádného sledování jsem si nevšiml. Je možné, že to byla jen informace, která mě měla postrašit, ale ve skutečnosti nikdo žádné detektivy nenajal.

Investigativní reportéři to nemají jednoduché. Vzpomínám si totiž na to, že Ivo Kaderka potom na podzim svolal v jeho očích poměrně zásadní tiskovou konferenci. Vůbec nešetřil velkými slovy a v podstatě tě obviňoval, že jsi „součástí organizované skupiny, která podnikla nebývalý útok na Český tenisový svaz, konkrétní osoby, s cílem je zničit a kriminalizovat“. Měl jsi prý „zneužít infrastrukturu veřejnoprávního média“, abys publikoval vědomé lži a abys Český tenisový svaz zničil.

Když jsme do toho šli, tak jsme počítali s tím, že nějaké takové reakce přijdou, ale nejvíc mi bylo smutno právě z této tiskovky. On poslal do České tiskové kanceláře pozvánku na tiskovku, která se odehrála v salonku pražského hotelu Hilton, a název tiskovky měl být něco ve smyslu odhalení zločinecké skupiny, jejímž členem je redaktor veřejnoprávního rozhlasu. ČTK tuto pozvánku i s tímto názvem vydala a novináři tam přišli. Vydávali potom články a reportáže o tom, že Kaderka o mně tvrdí, že jsem lhář a zločinec. Vyšlo to na TN.cz, na televizi Nova, idnes.cz, sport.cz, v České televizi. Na Nově, respektive na TN.cz vyšel titulek „Kaderka pálí ostrými“. Jediná Česká televize mě požádala o komentář nebo vyjádření. Řekl jsem, že se k tomu vyjadřovat nebudu, že vedení Českého rozhlasu chystá oficiální stanovisko, které vydá přes Českou tiskovou kancelář, a toto stanovisko Česká televize zařadila do své reportáže. Ale z ostatních novinářů nikdo nezavolal, nikoho nezajímalo, co si o tom myslím já nebo rozhlas, a ani oficiální vyjádření rozhlasu někteří do svých článků nedali. Z takového přístupu mi bylo smutno.

Chápu, ale přitom to byla tvoje práce a to, co jsme ve vysílání Českého rozhlasu, na stránkách iRozhlas.cz a ve Vinohradské 12 publikovali, co významnou měrou pomohlo i policistům v jejich práci.

Ano. Co jsme věděli, tak policie ze začátku neměla moc informací k případu, čerpala nebo vycházela ze zjištění, která se povedla nám, z článků a reportáží. Teď už víme, že pak nasadila odposlechy, monitorovala skupinu, sledovala finanční toky, takže policii se podařilo nashromáždit dostatek informací a důkazů pro to, aby mohla dotyčné lidi obvinit. Policie odvedla skvělou práci, ale začátek nebo popis toho, proč ti lidé byli obviněni, vychází z mechanizmu podvodu, který jsme popsali už loni v květnu.

Naděje na změnu?

To bylo zákulisí investigativní práce, o které se v posledních dnech hodně mluví, protože Ivo Kaderka je ve vazbě a je obviněný ze zneužívání sportovních dotací. Spolu s ním bylo obviněno několik dalších lidí a firem. Určitě se tomu budeme ještě v budoucnu věnovat. Teď mě ale zajímá, co Kaderkovi hrozí a jak to bude dál s Českým tenisovým svazem, který převzal Jan Stočes. Změní se něco?

Kaderkovi hrozí za dotační podvod vězení až na 10 let. Co se změní? Myslím, že se nezmění nic, protože Kaderka ovládl Český tenisový svaz tak, že někteří lidé, kteří jsou obvinění, v tom jeli s ním a řada lidí se ho bojí. Obvolávali jsme některé tenisové funkcionáře a ti řekli, že k tomu nemají informace, že to nechtějí ani komentovat. Co víme, tak řada lidí se bojí, že až se Kaderka vrátí z vazby, mohl by se jim mstít, pokud by teď vyvolali jednání o jeho odvolání. Takže v čele tenisového svazu jako prezident zůstává člověk, který je vazebně stíhaný. Aktuální svazové záležitosti přebírá Jan Stočes, který je ale velmi navázán na pana Kaderku.

Je mu blízký stejně jako třeba Vojtěch Flégl?

Možná podobně. Vojtěch Flégl mu byl určitě bližší, ale když šel Kaderka loni v červnu do Senátu, aby si politikům z podvýboru pro sport stěžoval na reportéra veřejnoprávního rozhlasu, tak vedle něho seděl Jan Stočes. Když mě tehdy vylákal na schůzku v sídle Českého tenisového svazu a 20 minut mě tam obviňoval ze lží, vedle seděl Jan Stočes. Má k němu velmi blízko. Nepředpokládám, že tím, že Jan Stočes teď převezeme agendu, by došlo k nějakým výrazným změnám ve vedení Českého tenisového svazu a k nějaké očistě.

V podcastu byly kromě zvuků z Českého rozhlasu využity tyto zdroje: webové stránky TV Nova, CNN Prima News a youtubový kanál VistaSport TV.