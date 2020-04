Ministerstva se neshodnou, zda mohou kadeřníci pracovat mimo salony. ‚Kocourkov,‘ říká šéf asociace

Kadeřníci nemohou pracovat ani mimo své provozovny. V pondělí to po jednání vlády řekli ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) a jeho náměstek Roman Prymula. Takovou možnost přitom kadeřníkům dává na jednom ze svých webových portálů ministerstvo průmyslu a obchodu v sekci otázek na nejčastější dotazy veřejnosti. „Chybí jednotnost, stavím se k tomu ale tak, že to zakázané je,“ řekl pro iROZHLAS.cz předseda Asociace kadeřníků Václav Pražák. Praha 13:44 21. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Chybí jednotnost, stavím se k tomu ale tak, že to zakázané je,“ řekl pro iROZHLAS.cz předseda Asociace kadeřníků Václav Pražák (ilustrační foto). | Foto: Fotobanka Freeimages

„Kadeřnické a vizážistické služby, pedikúra, manikúra, masérské, rekondiční a regenerační služby – lze poskytovat pouze individuálně mimo provozovnu,“ píše se na webu BusinessInfo.cz, který spravuje ministerstvo průmyslu a obchodu.

Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) ale taková výjimka neexistuje. „Obecně je zakázáno poskytovat tuto službu,” řekl v pondělí na tiskové konferenci Vojtěch a dodal, že při stříhání a jiných úpravách vlasů jsou lidé v blízkém kontaktu.

Podobně se pak při stejné příležitosti vyjádřil i Roman Prymula. „Určitě to dovoleno není. Je to činnost, při které může docházet k přenosu,” řekl ministrův náměstek s tím, že je jedno, zda stříhání probíhá v provozovně nebo u někoho doma.

‚Tak trochu Kocourkov‘

„Někdo přesto stále říká, že to možné je. Chybí jednotnost a je to tak trochu Kocourkov,“ řekl pro iROZHLAS.cz předseda Asociace kadeřníků Václav Pražák. Osobně se staví na stranu ministra zdravotnictví a stříhání mimo provozovny dlouhodobě nedoporučuje.

„Vždycky to šlo proti doporučením epidemiologů. Teď to konečně potvrdili ministr zdravotnictví Vojtěch a pan Prymula, které beru jako hlavní autority v tomto ohledu. Stavím se k tomu tak, že je to zakázané,“ řekl k možnosti stříhat klienty mimo kadeřnické salony.

Pražák ale zároveň dodává, že čím déle budou salony uzavřené, tím více budou kadeřnici nuceni přistupovat i k takovým krokům a potenciálně porušovat nařízení. „Jasně řekli, že to je zakázané, ale nedokážu říct, jestli to budou všichni dodržovat. Budou hledat cestu, jak si alespoň trochu vydělat,“ dodal.

Předseda kadeřnické asociace by tak uvítal dřívější otevření provozoven. Kadeřníci budou moci podle aktuálního vládního plánu na uvolnění aktuálních opatření proti koronavirové epidemii otevřít mezi vůbec posledními - až 25. května.

„V salonech jsme schopni mnohem lépe pohlídat hygienické podmínky a jsem přesvědčený, že za přísných podmínek bychom mohli fungovat už mnohem dříve,“ řekl Pražák s tím, že za hranicemi jsou salony v provozu.

‚Volají denně‘

Podle Pražáka zůstává přesto většina kadeřníků a kadeřnic doma a řemeslo neprovozuje vůbec. Mezi klienty je ale povědomí o tom, že je údajně možné pracovat mimo salony rozšířené.

„Na e-mail mi píšou klienti, které jsem třeba nikdy neviděla, jestli by to bylo možné, protože slyšeli, že kadeřnice chodí stříhat k lidem domů. Odmítám to. Netroufla bych si k někomu jet domů a stříhat ho,“ popsala pro iROZHLAS.cz Eva Víšková, která má kadeřnictví v pražských Vinohradech.

Potvrzuje tak Pražákova slova. Kromě e-mailů jí zákazníci také volají. Povětšinou, jak řekla, nejde o stálé klienty. Podobnou zkušenost sdílí i kolegové, se kterými je v kontaktu. „Co vím od ostatních kadeřníků, tak všem volají klienti, jestli stříhají a jestli by nepřišli k nim domů. Takových 90 procent lidí, z toho co vidím třeba na diskuzích, se s tím setkalo,“ řekla.

Četnost dotazů se podle Víškové v poslední době množí i kvůli tomu, že vláda avizovala otevření salonů ke konci května. „Denně volají, jestli by se tedy nemohli alespoň objednat. Ale musím všechny odmítnout. Zatím netušíme, za jakých podmínek budeme moci pracovat,“ dodala.

V souvislosti s uzavřenými salony se do popředí zájmu, zejména na sociálních sítích, dostala také ministryně financí Alena Schillerová. Ta na svém instagramovém účtu zveřejnila fotografii, na které má viditelně světlejší vlasy než před pár dny.

Ministryně ale odmítá, že by měla vlasy upravené profesionálem. Obarvila si je podle svých slov sama. „Děkuji za komplimenty směrem k mému účesu. Vážím si jich o to více, protože si vlasy upravuji jako všichni ostatní už několik týdnů docela sama. Patřím ke generaci, která je na svépomoc v osobní vizáži zvyklá,“ uvedla pro Deník N.

