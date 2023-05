‚Když jim dáte vlasy dokupy, pookřejí.‘ V olomoucké charitě nabízí lidem bez domova i kadeřnictví

Lucie Pacáková je zaměstnaná jako sociální pracovnice olomoucké charity. Příležitostně se ale vrací ke svému dřívějšímu zaměstnání kadeřnice. Stříhání, holení a barvení vlasů nabízí v jedné z kanceláří charity lidem bez domova. Olomouc 19:16 2. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pracovnice olomoucké charity stříhá, holí, ale taky barví vlasy lidem bez domova | Foto: Barbora Weinekötter | Zdroj: Český rozhlas

„Boky můžete do ztracena,“ popisuje v kadeřnickém křesle Vojtěch účes, který si přeje. „Nechci mít jednobarevnou hlavu, chci dvoubarevnou,“ přeje si Bára, která žije v olomouckém Domově sv. Kosmy a Damiána pro lidi se sníženou soběstačností.

S hřebenem v ruce je poslouchá sociální pracovnice olomoucké charity Lucie Pacáková.

Není to ale v kadeřnictví, nýbrž v jedné z kanceláří charity. Za Lucií Pacákovou mohou kvůli ostříhání nebo třeba barvení vlasů zamířit lidé bez domova, kteří jsou charitními klienty.

Na nápad přivedlo Lucii Pacákovou její dřívější povolání, pracovala v barbershopu v Anglii. I tam mohli chodit lidé bez domova.

„Když jim ty vlasy dáte do kupy, najednou vidíte, jak pookřejí, jak se jim rozsvítí oči.“ Lucie Pacáková

„Když je člověk na ulici, tak první, co ho zajímá, je mít kde spát a mít se kde najíst. Ale zároveň většina těch lidí opravdu nezapomíná na to, že vzhled je důležitý. A pak když jim ty vlasy dáte do kupy, najednou vidíte, jak pookřejí, jak se jim rozsvítí oči,“ popisuje Pacáková.

Podle Pacákové navíc není pro lidi bez domova snadné najít místo, kde se můžou stříhat. A navíc si to nemůžou dovolit finančně. „Většina salónů nevezme člověka z ulice, bojí se, že má vši nebo zapáchá,“ říká Pacáková.

Zájemci o ostříhání nebo třeba holení si musí v charitním kadeřnictví místo předem zamluvit, termíny Lucie Pacáková vypisuje nepravidelně, podle zájmu.