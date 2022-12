Trenér koní čečenského vůdce Kadyrova opustil Česko a vrátil se do Ruska. Zůstala po něm firma v dluzích

Dostihový trenér Arslangirej Šavujev, který se v Česku staral o koně čečenského vůdce Ramzana Kadyrova, se vrátil po vypuknutí války na Ukrajině do Ruska. Zůstala po něm firma s dluhem 200 tisíc.



Jak vyplývá z insolvenčního návrhu, tak firma dluží mzdu Šavujevovu zeti nebo třeba zdravotní pojišťovně.



Na čtveřici koní, které měl Šavujev téměř deset let na starost, jsou od roku 2014 uvaleny protiruské sankce.



Radiožurnál už dříve upozornil, že Kadyrov se těsně před ruskou invazí na Ukrajinu pokusil koně z Česka neúspěšně vyvézt. Údajně mu v tom měl pomáhat právě i Šavujev, ten už to ale před časem odmítal. Krabčice 6:00 19. prosince 2022

Na jednu stranu čečenský vůdce Ramzan Kadyrov řadu let vystupuje jako milovník koní, který do nákupu a výcviku kvalitních zvířat investuje milionové částky. Na druhou stranu je Kadyrov blízký spojenec ruského prezidenta Vladimira Putina a jeho jednotky se po boku ruských vojáků účastní agrese vůči Ukrajině. Kadyrov se kvůli úzkým vztahům s Kremlem dostal už v roce 2014 na evropské sankční seznamy.

To se následně projevilo i na tom, že mu české úřady zablokovaly koně, které od roku 2012 cvičil ruský trenér Arslangirej Šavujev se stáji v Krabčicích na Litoměřicku. O zvířata se staral i po uvalení sankcí v roce 2014. A to až do letoška.

Jak nyní zjistil Radiožurnál, Šavujev v průběhu roku Česko opustil. Vyplývá to z insolvenčního návrhu na firmu Elbrus CZ. „Statutární zástupce dlužníka se po vypuknutí války na Ukrajině vrátil do Ruska, aniž by byl jmenován statutární zástupce jiný. Do Ruska se též vrátili všichni společníci vyjma navrhovatele…“ stojí v insolvenčním návrhu.

Nemá majetek, jen dluhy

Insolvenční návrh na firmu podal Šavujevův zeť Konstantin Kobzarev, který pro Elbrus CZ v Krabčicích pracoval jako jezdec a ošetřovatel. Právě on se svou ženou Innou jsou posledními zástupci firmy, kteří zůstali v Česku. Společně ale vlastní jen čtvrtinový podíl ve firmě a nemohou tak ani svolat valnou hromadu a nastalou situaci řešit.

Insolvenční návrh pak Kobzarev podle dokumentu podal proto, že mu společnost dluží mzdu od února do října, celkem 78 tisíc korun. Další dluhy má pak podle dokumentu firma vůči České průmyslové zdravotní pojišťovně a České správě sociálního zabezpečení. Celkem zatím všechny dluhy činí téměř 200 tisíc korun, suma ale může ještě stoupat, pokud se s pohledávkami přihlásí další věřitelé.

„Navrhovateli je známo, že dlužník nevlastní žádný majetek a veškerá provozní činnost skončila s vypuknutím války na Ukrajině,“ poznamenává zároveň Kobzarev v návrhu. Jako jediné řešení tak vidí zjištění úpadku firmy a prohlášení konkurzu.

Radiožurnál se pokusil s Kobzarevem spojit prostřednictvím advokáta, který ho v insolvenčním řízení zastupuje, ani po urgencích ale na zaslané dotazy nereagovali.

Předzvěst války?

Už dříve Radiožurnál upozornil, že Šavuje hrál roli během incidentu, který se odehrál letos v lednu, tedy krátce před ruskou invazí na Ukrajinu. Šavujev měl tehdy přijít za Rostislavem Kopeckým, majitelem areálu v Krabčicích, ve kterém byli koně ustájeni, a říct mu, že zvířata poputují do Polska. „Chtěl, aby tito koně za každou cenu odjeli. Jeho názor to prý není, ale je to stanovisko lidí, kteří jsou v Moskvě a kolem pana Kadyrova. On s tím podle jeho slov nemůže nic dělat a je povinen to respektovat a naplnit,“ popisoval Kopecký.

To ale majitel areálu kvůli ostražitosti nechtěl povolit. O tři dny později ale podle vyprávění Kopeckého přijeli do Krabčic dva rusky mluvící muži a požadovali vydání Kadyrovových koní. „Jejich jednání bylo nátlakové. Vynucovali si, abychom koně vydali, že to je jejich majetek,“ popsal Kopecký s tím, že to byl přitom právě Šavujev, který mu tvrdil, že jsou to lidé od Kadyrova a že mají právo zvířata odvézt.

Dvojice mužů, stejně jako před tím Šavujev podle Kopeckého tvrdila, že koně mají odcestovat do Polska. Jenže Kopeckému se to nezdálo a odmítl je vydat. Dvojici tím ale úplně neodradil. V dodávce zaparkované u brány areálu strávili muži pět dní, než nakonec s nepořízenou odjeli. „Byla to menší psychologická válka,“ vzpomínal Kopecký.

Šavujev tehdy pro Radiožurnál popřel, že by k podobné události došlo. Tvrdil, že jediný kůň určený k převozu byl Dux Schollar. Ten sice v minulosti patřil Kadyrovovi, ale těsně před uvalením sankcí jej čečenský vůdce vyvezl mimo unii a prodal, a tudíž se něj sankce nevztahují.

Šavujev zároveň tvrdil, že s Kadyrovem už nepracuje, jelikož mu přestal platit a naznačoval, že se chce vrátit do Ruska. Z původní pětice Kadyrovových koní byla navíc tou dobou už jen čtveřice. To potvrdila i mluvčí ministerstva financí Michaela Lagronová. „Ano, můžeme potvrdit, že z původně ‚zmrazených‘ pěti koní jsou čtyři na živu. Jeden bohužel pošel.​​​​​​​ Podle aktuálních informací Radiožurnálu část koní z Krabčic odjela k jiným chovatelům různě po republice.

Kdo je Ramzan Kadyrov? Otcem Ramzana Kadyrova byl bývalý nejvyšší duchovní představitel Čečenska (muftí) Achmat Kadyrov, který po druhé rusko-čečenské válce nastoupil do čela své země. Nejprve byl Kremlem jmenován správcem Čečenska, později byl zvolen prezidentem, ale v roce 2004 zahynul při atentátu radikálů.

Otevřela se tak cesta pro Ramzana Kadyrova, který přitom se svým otcem stál v první rusko-čečenské válce na straně rebelů. Jediné, co mu tehdy stálo v cestě, byl věk – nesplňoval totiž ústavou dané minimum třiceti let. Získal ale vlivný post prvního vicepremiéra a patrona všech ozbrojených sil v zemi. Pravomoci premiéra dočasně převzal Kadyrov mladší už na podzim 2005 poté, co se tehdejší předseda čečenské vlády Sergej Abramov v době vrcholící předvolební kampaně v Čečensku vážně zranil při dopravní nehodě. Oficiálně byl pak Kadyrov premiérem jmenován v roce 2006.

Prezidentem byl Ramzan Kadyrov zvolen čečenským parlamentem na návrh ruského prezidenta Vladimira Putina v březnu 2007 a od té doby Čečensku vládne. Od roku 2011 se totiž jeho úřad oficiálně jmenuje Hlava Čečenské republiky, volí se každých pět let a není omezen počet mandátů.

Moskva mu udělila řadu vyznamenání. Obdržel například Řád cti, nejvyšší ruské vyznamenání Hrdina ruské federace, Řád statečnosti, Řád zásluhy o vlast. Kromě toho získal dvě medaile od Ruskem anektovaného Krymu z let 2014–15. V červenci 2020 ho ruský prezident povýšil na generálmajora.

On sám se označuje za Putinova pěšáka. Posílá své bojovníky do konfliktů po bok těch ruských, včetně současného konfliktu na Ukrajině. Třeba podle šéfa ukrajinské bezpečnostní rady Oleksije Danilova měli Kadyrovci zlikvidovat prezidenta Volodymyra Zelenského, ukrajinské bezpečnostní složky tomu prý ale zabránily. Sám Kadyrov následně přiznal, že na Ukrajině dva Kadyrovci padli a šest jich bylo zraněno.