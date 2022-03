Předzvěst invaze? ‚Kadyrovovi muži si přijeli pro koně, byla to psychologická válka,‘ říká majitel české stáje

Pro koně čečenského vůdce Ramzana Kadyrova přijeli měsíc před začátkem ruské invaze na Ukrajinu dva muži a chtěli je vyvézt z Česka.

Rostislav Kopecký, majitel stáje v Krabčicích na Litoměřicku, má za to, že je plánovali převézt přes Polsko do Běloruska. Mimo dosah sankcí, které na Kadyrova před osmi lety uvalila Evropská unie. „Jejich jednání bylo nátlakové. Vynucovali si, abychom koně vydali, že to je jejich majetek,“ popsal Kopecký Radiožurnálu.

Koně jim nakonec nevydal, incident ale nahlásil na ministerstvo financí. Jeho mluvčí Anna Vasko případ nekomentovala, pouze napsala, že úřad by musel být o převozu informován. Exkluzivně Praha/Krabčice 5:00 9. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vladimir Putin a Ramzan Kadyrov na snímku z roku 2018 | Zdroj: Reuters

Před areálem Darhorse v Krabčicích na Litoměřicku zastavila letos 27. ledna dodávka s přívěsem na koně. Bylo to necelý měsíc před ruskou invazí na Ukrajinu.

Z auta vystoupili dva muži, kteří od pohledu budili respekt. Mluvili rusky a prohlásili, že si přijeli vyzvednout koně, kteří patří čečenskému vládci Ramzanu Kadyrovovi. S hřebci Zazou a Mikhailem Glinkou ale Kadyrov od roku 2014 nesmí nijak nakládat kvůli unijním sankcím. Přesto pro ně poslal své muže.

Sankce proti Kadyrovovi „V souladu s nařízením EU č. 269/2014 platí od 25. 7. 2014 povinnost zmrazit veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje čečenského prezidenta Ramzana Achmatoviče Kadyrova,“ uvedla pro Radiožurnál mluvčí ministerstva financí Anna Vasko. „V České republice v té době dislokovaný majetek R. A. Kadyrova byl tedy zmrazen a jakékoliv nakládání s ním je omezeno. V tomto konkrétním případě nebyly dohledány žádné finanční prostředky, ale pouze ‚stáj Ramzan Kadyrov‘, která byla na jméno sankcionovaného R. A. Kadyrova registrována u Jockey Club Česká republika, a to od roku 2012. Aktuálně jsou na základě výše uvedeného sankčního opatření v České republice ‚zmrazeny‘ celkem 4 koně, jejichž vlastníkem je R. A. Kadyrov. Dva z nich jsou dnes již bývalí dostihoví koně, dva jsou plemenní,“ dodala.

„Jejich jednání bylo nátlakové. Vynucovali si, abychom koně vydali, že to je jejich majetek,“ popisuje pro Radiožurnál majitel stáje Rostislav Kopecký. Koně vydat odmítl, místo toho stáje i celý areál pro jistotu zamkl.

Dvojici tím ale úplně neodradil. V dodávce zaparkované u brány areálu strávili muži pět dní, než nakonec s nepořízenou odjeli. „Byla to menší psychologická válka,“ říká Kopecký.

„Celá ta záležitost na nás nepůsobila vůbec dobře. S kolegy jsme byli v té době přesvědčeni, že se něco chystá, něco poměrně vážného.“ Rusko nakonec zaútočilo na Ukrajinu 24. února 2022.

Incident ve stájích potvrdily Radiožurnálu i dva vysoce postavené zdroje z ministerstva financí. Oficiálně se ale úřad k případu nevyjádřil. Jeho mluvčí Anna Vasko pouze obecně napsala, že Finanční analytický úřad, který má Kadyrovův zmrazený majetek na starosti, je „se subjekty pravidelně v kontaktu“.

„Úřad je velmi dobře informován o okolnostech, které by mohly znamenat jakoukoliv změnu. Pokud je to nezbytné, přijímá úřad příslušná opatření,“ uvedla bez dalších podrobností.

Dvojice rusky mluvících mužů přijela do stájí oficiálně s tím, že mají za úkol Kadyrovovy chovné koně odvézt do polských hřebčínů. „Argumentovali, že je povezou do Polska a že v rámci Evropské unie mohou se zmrazeným majetkem pohybovat,“ nastiňuje Kopecký.

Areál stáje Darhorse v Krabčicích | Foto: Jakub Mikel

Podle něj ale bylo takové jednání velmi zvláštní, protože se stáji Darhorse žádný z polských hřebčínů v předstihu neozval. „Za normálních okolností by s námi konzultovali celou řadu věcí. Je to dlouhodobý proces a nelze to řešit takto nárazově,“ vysvětluje Kopecký.

Právě tyto nesrovnalosti jeho i zaměstnance stáje přiměly k obezřetnosti a názoru, že historka nezvaných hostů nemusí být úplně pravdivá. „Z naší strany je to spekulace, ale umíme si představit různé scénáře,“ míní majitel stájí.

Je možné, že koně by skutečně prvně zamířili do Polska. To je ale oblíbenou trasou pro ruské chovatelé koní, kteří následně pokračují přes Bělorusko dál na východ. „Kdyby se podařilo tyto koně deklarovat jako jiné koně s povolením k exportu, tak by se přes Bělorusko do jiné země dostat mohli,“ popisuje Kopecký variantu, jak mohli muži zkusit obejít sankční opatření a dostat zvířata mimo Evropskou unii zpět k majiteli.

Přímluva trenéra Šavujeva

O tom, že by hřebci měli zamířit do Polska, Kopecký neslyšel poprvé až od dvojice mužů, která mu stála před bránou areálu. O tři dny dříve za ním přišel Arslangirej Šavujev – trenér, který má v Krabčicích Kadyrovovy koně na starost – a oznámil mu, že by se zvířata měla přesunout do Polska. „Chtěl, aby tito koně za každou cenu odjeli. Jeho názor to prý není, ale je to stanovisko lidí, kteří jsou v Moskvě a kolem pana Kadyrova. On s tím podle jeho slov nemůže nic dělat a je povinen to respektovat a naplnit,“ přibližuje rozhovor Kopecký.

Na co se vztahují sankce vůči Putinovi? Rozsah jeho majetku je nejasný, hodnota zůstává záhadou Číst článek

„To byla pro nás nová informace. Neměli jsme do té doby žádný signál, že by se koňmi mělo manipulovat,“ zmiňuje Kopecký. Pro jistotu se proto obrátil na ministerstvo financí, které má dohled nad koňmi na starost. „Tam mi bylo sděleno, že také nemají informace o přesunu a že by měli zůstat tady.“

Když pak přijeli muži s dodávkou, byl to právě Šavujev, který Kopeckému tvrdil, že jsou to lidé od Kadyrova a že mají právo zvířata odvézt. „Byl odhodlaný podepsat i papíry, že to tak je,“ líčí Kopecký.

Šavujev pro Radiožurnál popřel, že by k podobné události došlo. Tvrdil, že jediný kůň určený k převozu byl Dux Schollar. Ten sice v minulosti patřil Kadyrovovi, ale těsně před uvalením sankcí jej čečenský vůdce vyvezl mimo unii a prodal.

Oficiálně tak hřebec patří Saidu Shaptukayevovi. Toho ruská média označují za člověka, který Kadyrovovi radí právě v oblasti koní. Na Shaptukayeva se nicméně evropské sankce nevztahují, a Dux Schollar tak může cestovat po světě. Ale ani jeho vývoz Kopecký nepřipustil s tím, že má na něj do konce sezony platnou smlouvu.

Zřejmě nejcennější z Kadyrových koní – letos čtrnáctiletý plemenný hřebec Dux Scholar. Na svém kontě má řadu vítězství na českých dráhách i zahraniční úspěchy | Foto: Pavla Pechmanová

Torzo prezidentské stáje

Šavujev trénoval Kadyrovovy koně mezi lety 2012 a 2019. Za tu dobu se jim pod jeho dohledem podařilo zvítězit ve 29 dostizích a získat na výhrách více než 12,2 milionu korun. Koně měli úspěchy v Česku, dobrá umístění ale pravidelně vozili i z prestižních zahraničních závodů.

V roce 2014 uvalila Evropská unie na Kadyrova sankce, což fungování stáje zkomplikovalo. V oficiálních prohlášeních tehdy čečenský prezident zmražení svých majetků – konkrétně závodních koní – otevřeně kritizoval.

„Jak lze vést jednání o lidských právech na Západě, pokud tam nejhrubějším způsobem porušují práva koní, těch nejmírumilovnějších, nejlepších a nejlaskavějších zvířat na světě? Kdyby o tom uslyšel Bukefalos (kůň makedonského vojevůdce Alexandra Velikého – pozn. red.), i po tisíciletích by se údivem pětkrát obrátil v hrobě,“ uvedl Kadyrov podle agentury Interfax.

Čečenský prezident Ramzan Kadyrov na Světovém poháru v Dubaji v roce 2012 | Foto: Ammar Abd Rabbo | Zdroj: Reuters

Čečenský prezident nakonec stáhl zvířata z různých koutů Evropy do Česka. Celkem tu měl pět koní. Co se s nimi stalo?

„Dashing home umřel. Zůstali tu dva valaši – Aldar a Aldzarb. Za ty mi Kadyrov neplatil, tak jsem je dal holkám na procházky. A pak jsou tu dva plemenní hřebci, o které se stará stáj Darhorse,“ tvrdí Šavujev, který podle svých slov už pro Kadyrova nepracuje. „Neplatil mi,“ dodává trenér, který je v Česku považován za špičku v oboru.

Ruska žijící v Česku: Sankce nejhůře dopadají na chudší lidi a to jsou v Rusku skoro všichni Číst článek

Hodnota koní je podle experta na chov anglických plnokrevníků Tomáše Jandy výrazně nižší než před lety. „V případě závodních koní, kteří už skončili kariéru, je ta hodnota kolem pár desítek tisíc,“ popisuje Janda.

Plemenní hřebci, které Kadyrov nakupoval za několik milionů eur, také ztratili na ceně. „Jejich cena se aktuálně pohybuje v nižších desítkách tisíc eur,“ přibližuje odborník.

Ani koně s takovou hodnotou se ale nakonec dvojici rusky mluvících mužů z Krabčic odvézt nepodařilo. Jediné, s čím odjeli, byla dodávka na koně v barvách Kadyrovovy stáje: červeno-zeleno-bílé. V areálu stála několik let nevyužitá.

Kopecký zároveň vyzval Šavujeva, aby z areálu co nejdříve odešel. „Do dneška se tak nestalo. Není schopen nalézt další místo, kam by se mohl přemístit,“ tvrdí Kopecký.

Kdo je Ramzan Kadyrov? Otcem Ramzana Kadyrova byl bývalý nejvyšší duchovní představitel Čečenska (muftí) Achmat Kadyrov, který po druhé rusko-čečenské válce nastoupil do čela své země. Nejprve byl Kremlem jmenován správcem Čečenska, později byl zvolen prezidentem, ale v roce 2004 zahynul při atentátu radikálů.

Otevřela se tak cesta pro Ramzana Kadyrova, který přitom se svým otcem stál v první rusko-čečenské válce na straně rebelů. Jediné, co mu tehdy stálo v cestě, byl věk – nesplňoval totiž ústavou dané minimum třiceti let. Získal ale vlivný post prvního vicepremiéra a patrona všech ozbrojených sil v zemi. Pravomoci premiéra dočasně převzal Kadyrov mladší už na podzim 2005 poté, co se tehdejší předseda čečenské vlády Sergej Abramov v době vrcholící předvolební kampaně v Čečensku vážně zranil při dopravní nehodě. Oficiálně byl pak Kadyrov premiérem jmenován v roce 2006.

Prezidentem byl Ramzan Kadyrov zvolen čečenským parlamentem na návrh ruského prezidenta Vladimira Putina v březnu 2007 a od té doby Čečensku vládne. Od roku 2011 se totiž jeho úřad oficiálně jmenuje Hlava Čečenské republiky, volí se každých pět let a není omezen počet mandátů.

Moskva mu udělila řadu vyznamenání. Obdržel například Řád cti, nejvyšší ruské vyznamenání Hrdina ruské federace, Řád statečnosti, Řád zásluhy o vlast. Kromě toho získal dvě medaile od Ruskem anektovaného Krymu z let 2014–15. V červenci 2020 ho ruský prezident povýšil na generálmajora.

On sám se označuje za Putinova pěšáka. Posílá své bojovníky do konfliktů po bok těch ruských, včetně současného konfliktu na Ukrajině. Třeba podle šéfa ukrajinské bezpečnostní rady Oleksije Danilova měli Kadyrovci zlikvidovat prezidenta Volodymyra Zelenského, ukrajinské bezpečnostní složky tomu prý ale zabránily. Sám Kadyrov následně přiznal, že na Ukrajině dva Kadyrovci padli a šest jich bylo zraněno.