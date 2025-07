Kalousek: Na této vládě mi vadí, když nerozhoduje. Na Babišově mi bude vadit, když rozhodovat bude

Pro politika, který to dělá s touhou něco změnit, je odvaha nezbytná. Tomu, kdo tam jde pro osobní benefity, pak naopak překáží, je přesvědčený Miroslav Kalousek, bývalý ministr financí za vlád Mirka Topolánka a Petra Nečase (oba ODS) a spoluzakladatel strany TOP 09. „Takové typy takovou odvahu odkládají v šatně,“ doplňuje pro Český rozhlas Plus dlouholetý politik. Praha 23:15 8. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Poukazuje ale na to, že rozlišit odvážné kroky od zbrklých není vždy jednoduché. „Je mezi nimi křehká hranice,“ říká Kalousek. „Odvahy jsem nelitoval nikdy, zbrklých kroků několikrát ano. Někdy se to nepozná, zbrklý krok může vypadat odvážně.“

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Miroslav Kalousek, bývalý ministr financí, zakladatel TOP 09, je hostem pořadu Osobnost Plus

Přesto ale špatné rozhodnutí považuje za lepší než žádné. „Dnešní politici často zapomínají a radši nerozhodují vůbec. Myslí si, že se to dá vysedět. Nedá. Pak samozřejmě riskují, že to rozhodnutí bude špatné, a to se prostě stává, manažerům i politikům“ vysvětluje.

To vyčítá i současné dosluhující vládě: „Tam, kde vláda rozhodla, třeba ve vztahu k Ukrajině, ve svých zahraničně politických pozicích, má v drtivé většině mojí podporu. Moji kritiku má tam, kde nerozhodovala a myslela si, že to vysedí.“

Vláda počítá pro příští rok se schodkem 280 miliard. ANO ho chce přepracovat, pokud vyhraje volby Číst článek

Bude nutné krotit schodek rozpočtu

„Nemám křišťálovou kouli, ale myslím, že u případné vlády Andreje Babiše (ANO) to bude mnohem víc naopak,“ obává se Kalousek politiky po říjnových sněmovních volbách. „Budu mít problém s těmi rozhodnutími, které budu pokládat za problematická pro budoucnost České republiky, než s tím, že se rozhodovat nebudeme.“

Příští vláda bude muset řešit narůstající zadlužení Česka. „Pokud budeme chtít zabránit nárůstu schodku, tak v roce 2026 bude muset jakákoliv vláda udělat poměrně razantní opatření – o něco tvrdší, než byl konsolidační balíček v roce 2023,“ upozorňuje.

„Na politické scéně nevidím sílu, která je na něco takového připravená. Takže se děsím toho, že nárůst deficitu bude v každém případě, u někoho možná větší, u někoho menší. Ale zatím jsem neviděl jediný politický program, který by řekl, že ho zkrotí,“ říká také exministr.

Šance na změnu

Namísto konkrétních programů zatím vídá spíše billboardy. „‚Zkrotili jsme rozpočet.‘ No, nezkrotili. Když vláda prezentovala v roce 2023 svůj konsolidační balíček, to nebylo před volbami, to bylo už rok po invazi Ruska na Ukrajinu,“ vzpomíná Kalousek.

„Prezentovala pro mě velmi uspokojivou projekci, která se mi líbila a tleskal jsem jí. A podle ní by deficit na rok 2026 měl být pod 100 miliard. Jenže on nebude pod 100 miliard, on bude 280 miliard. Takže nezkrotili nic. Když se neudělají nezbytná opatření, tak bude deficit narůstat.“

Průzkum: Mírný nárůst ANO, Spolu a Pirátů. Stačilo! je těsně mimo Sněmovnu, ukazuje STEM Číst článek

Nový rozpočet Evropské unie, který určí směřování bloku na dalších sedm let, podle exministra musí pojmout několik nových priorit, především obranu. Na ušetření peněz by se méně soustředil třeba na dekarbonizaci.

„Něco si odepřu, abych mohl něco, co je pro mě důležitější, zaplatit. Tady to zatím nevypadá, že si chce někdo něco odepřít, ale spíše že jenom přibudou další priority,“ myslí si zkušený politik.

„Na ně si budeme buď půjčovat, nebo v případě evropského rozpočtu na ně budou státy více odvádět, ale na to si budou zase půjčovat. Je to trochu trend, který mě trochu znervózňuje,“ dodává.

Čím se podle něj odlišuje hrdost od ješitnosti? Poslechněte si celý rozhovor, audio je nahoře v článku.