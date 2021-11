Vláda se chová jako opozice a vítěz voleb zas neříká dost jasně, co bude dělat, kritizuje Kalousek

Piráti ve vnitrostranickém referendu jasnou většinou odsouhlasili vstup do vlády pod vedením Petra Fialy (ODS). Podle Miroslava Kalouska (TOP 09) by se vláda bez čtyř pirátských poslanců obešla, ne už ale bez jejich voličů: „Je dobře, když budou mít pocit, že je to i jejich vláda a že ošetřuje i jejich zájmy. Problémy budou velké a společenská podpora by měla být co největší,“ míní v Interview Plus někdejší ministr financí a dlouholetý poslanec. Interview Plus Praha 18:39 16. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Miroslav Kalousek na volebním štábu SPOLU. | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Nad některými jejich vyjádřeními jsme mohli kroutit hlavou, považovat je za nedospělá, ale to je minulost. Budoucnost je v programovém prohlášení vlády a ve společném fungování pěti stran,“ zdůraznil Kalousek.

Má podle svých slov pochopení pro frustraci Pirátů z volebního výsledku, jejich voličů je prý totiž objektivně mnohem více, než odpovídá počtu mandátů.

Místopředsedkyně Pirátské strany Olga Richterová prohlásila, že proti některým kandidátům ostatních stran na ministry se asi budou muset Piráti vymezit.

„Já si nemyslím, že jsou v pozici, kdy mohou někomu kádrovat jakákoliv jména. A nemyslím si, že v koaličních vládách je dobré to dělat,“ poznamenal k tomu Kalousek. Podle něj už bylo na čase, aby Piráti konečně převzali vládní odpovědnost, protože nemá smysl být věčně protestní stranou.

Vítězům chybí energie

Kalousek kritizuje současnou vládu Andreje Babiše (ANO) za to, že se po volbách začala chovat, jako by už byla v opozici.

„To je nefér, řekl bych dokonce až nechutné, protože má všechny pravomoci. Nese stoprocentní odpovědnost a má vládnout, rozhodovat a řešit nejpalčivější problémy, nyní především v souvislosti s koronavirovou krizí. To se neděje.“

Někdejší předseda TOP 09 ale lituje toho, že se vítěz voleb, který od voličů získal silný mandát, jakoby vytratil z veřejného prostoru.

„Vím, že to teď nemůže dělat. Ale přinejmenším by už měli říkat, co by dělali, kdyby tam už seděli,“ upozorňuje. „Vítěz voleb to musí vědět. A i kdyby to náhodou nevěděl, tak to musí umět předstírat,“ uvedl Kalousek pro Plus a dodal, že vítězná koalice pod vedením Petra Fialy jako kdyby ztratila elán.

Pokud prý totiž chce dosáhnout změny a například se vypořádat s dopady covidu, musí mít její stanoviska politickou odvahu.

Sám Kalousek je příznivcem povinného očkování proti koronaviru, novou vládu do něj ale netlačí. „Stačilo by mi, že je zde taková odvaha, aby postupovali stejně jako Rakušané,“ uvádí s odkazem na zavedení lockdownu pro neočkované a další opatření u našich jižních sousedů.

