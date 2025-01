Kalousek novou stranu nezaloží. Velký potenciál má ale podle něj vznikající partaj podnikatele Březiny

Někdejší dlouholetý poslanec, ministr financí a spoluzakladatel TOP 09 Miroslav Kalousek se nechce vracet do politiky a nehodlá zakládat novou politickou stranu. Rozhodl se tak z vážných osobních důvodů, řekl Rádiu Impuls. Prostor pro nový subjekt na české politické scéně nicméně podle něj existuje, konkrétně zmínil vznikající stranu kolem podnikatele a neúspěšného prezidentského kandidáta Tomáše Březiny. Praha 16:37 15. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pokud opravdu stranu založí, tak si myslím, že to může být velmi zajímavá nabídka pro voliče, řekl Kalousek o Březinovi (archivní foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Kalousek na podzim opustil vládní TOP 09, kterou spoluzakládal a poté vedl, kvůli odlišným názorům současného vedení strany. Delší dobu se v médiích objevovaly úvahy, že by mohl před nadcházejícími sněmovními volbami založit nové pravicové uskupení. Kalousek tuto variantu odmítl.

„Já nic nezakládám, mám poměrně vážné osobní důvody, abych se do politiky nevracel. Nicméně myslím si, že pokud tahle strana vznikne, sbírají-li podpisy, tak to mají asi v úmyslu, tak má velký potenciál,“ řekl Impulsu Kalousek.

Má jít o stranu kolem podnikatele ve stavebnictví Tomáše Březiny, který chtěl v roce 2023 kandidovat na prezidenta. Jeho přihlášku ale ministerstvo vnitra kvůli nedostatku podpisů pod kandidaturou odmítlo registrovat. „Lidé jeho typu z hospodářské sféry České republice chybí,“ míní Kalousek.

Na konci minulého roku v rozhovoru pro Blesk prohlásil, že nikdy netvrdil, že politickou stranu založí. „Ale vždy jsem říkal, že s největší pravděpodobností vznikne, protože je tady poptávka po opuštěných tématech,“ řekl s tím, že Březinu zná, vídá se s ním a rád si s ním povídá o politice.

„Pokud opravdu stranu založí, tak si myslím, že to může být velmi zajímavá nabídka pro voliče, protože je to člověk, za kterým je obdivuhodné podnikatelské dílo, které završil tím, že svoji firmu prodal. Takže by si do politiky nešel polepšit. Šel by tam odevzdat své znalosti a zkušenosti,“ uvedl Kalousek.

Březina podle dřívějších informací serveru Seznam Zprávy zakládá Konzervativní občanskou stranu (KOS), pro její registraci začal sbírat podpisy. Více svoje další politické angažmá podnikatel komentovat nechtěl. „Ano, podpisy sbírám. To je všechno, co k tomu řeknu,“ řekl minulý měsíc Seznam Zprávám.

Politická kariéra

Zakladatel a bývalý majitel výrobce betonových dlažeb Best byl v letech 1996 až 1998 poslancem, nejprve za ODS, později za Unii svobody. V roce 2013 se pokusil o návrat do politiky a stal se lídrem středočeské kandidátky ANO, nakonec ji ale opustil s tím, že hnutí není dostatečně pravicové.

Do roku 1990 pracoval jako projektant, mistr, stavbyvedoucí nebo referent v různých pražských podnicích. Poté založil společnost Best, ze které vybudoval největšího českého výrobce betonových stavebních prvků pro venkovní a zahradní architekturu. V roce 2021 firmu prodal skupině Dek.

Čtyřiašedesátiletý Kalousek patří k nejvýraznějším, ale také nejkontroverznějším polistopadovým politikům. Počátky jeho politické kariéry jsou svázané s KDU-ČSL, kterou v letech 2003 až 2006 vedl.

Kvůli vnitřním neshodám stranu v roce 2009 po 25 letech opustil, s Karlem Schwarzenbergem založil TOP 09 a později se stal jejím předsedou. Byl ministrem financí ve vládě Mirka Topolánka a Petra Nečase (oba ODS).

V roce 2021 složil po více než 20 letech ve Sněmovně mandát poslance a stáhl se z aktivní politiky. Vysvětlil to uvolněním prostoru pro vznikající koalici Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09). Loni na podzim z TOP 09 vystoupil.