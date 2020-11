Kalousek si dal pivo v zavřené restauraci. ‚Nesrovnávejte mě s Prymulou, já jsem nepařil,‘ brání se

V uplynulých dnech opakovaně kritizoval exministra zdravotnictví Romana Prymulu za to, že v uzavřené restauraci schůzkoval s Jaroslavem Faltýnkem (ANO). Teď musí bývalý místopředseda TOP 09 Miroslav Kalousek sám vysvětlovat obdobnou šlamastyku. Reportéři Radiožurnálu jej – náhodou – zastihli v restauraci Hlučná Samota na Vinohradech. Čtyřicet minut strávil za zavřenými dveřmi podniku. Praha 12:00 4. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Reportéři Radiožurnálu Miroslava Kalouska v úterý přistihli, jak vchází do restaurace Hlučná Samota na pražských Vinohradech. | Zdroj: Český rozhlas

„Byli si dát do nosu a puberťácké výmluvy nedůvěru jenom zvyšují. Papaláši, kteří si myslí, že pro ně pravidla neplatí,“ tweetoval poslanec Miroslav Kalousek v den, kdy deník Blesk zveřejnil fotografie dnes už exministra Romana Prymuly před restaurací Rio's na Vyšehradě.

Zákaz pití alkoholu Podle krizového zákona vláda s účinností ode dne 28. října 2020 od 00.00 zakazuje pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech. Ministerstvo zdravotnictví zakázalo alkohol na veřejnosti kvůli tomu, aby se u restaurací neshlukovali lidé a nákaza se dále nešířila.

A i v dalších dnech zásoboval sociální sítě Prymulovou kritikou: „Navzdory těmhle hloupým a pokryteckým žvástům vás všechny moc prosím: Dodržujme disciplinovaně všechna opatření a doporučení. Chovejme se k sobě ohleduplně. Neděláme to ani pro vládu, ani pro zločince v jejím čele. Děláme to pro sebe a pro své blízké.“

Reportéři Radiožurnálu však Miroslava Kalouska v úterý přistihli, jak vchází do restaurace Hlučná Samota na pražských Vinohradech. Ta má otevřeno jen výdejní okénko, oficiálně musí být vnitřní prostory všech stravovacích zařízeních (s výjimkou těch, které neslouží pro veřejnost) podle vládních krizových opatření uzavřeny. Kalousek, mimo jiné předseda poslaneckého klubu TOP 09, přesto uvnitř strávil 40 minut.

„S panem Kalouskem se znám, nabídl jsem mu, že mu na mě naleju jedno pivko. Beru to jako chybu, nemělo by se to stávat,“ reagoval ve středu dopoledne jednatel restaurace Daniel Jelínek. Samotný Kalousek v rozhovoru v první chvíli žádné pochybení nepřipouštěl, až později řekl, že „zhřešil“.

Chtěla jsem se zeptat: vy jste byl ve tři hodiny odpoledne v restauraci Hlučná Samota. Co jste tam dělal?

Ve tři odpoledne jsem si byl pro jídlo v restauraci Hlučná Samota, ano.

Vy jste tam byl asi tři čtvrtě hodiny a uvnitř.

No, to je možný. Nicméně jsem si tam šel pro jídlo.

To výdejní okénku je venku. Tak se ptám, proč jste nebyl venku a byl jste uvnitř? Seděl jste u stolu?

Šel jsem dovnitř.

A není to trochu problém? Protože vy jste přeci kritizoval Prymulu...

Já v tom nevidím problém. Já jsem byl uvnitř té restaurace v době, kdy bylo otevřené výdejní okénko pro jídlo.

Konzumoval jste něco vevnitř? U toho stolu, jak jste seděl u okna.

U toho stolu, když jsem byl u okna a čekal jsem na to jídlo, jsem vypil jedno pivo.

A jídlo jste si odnesl s sebou?

Ano.

Není to, z vašeho pohledu, problematické? Protože je zákaz vstupu do restaurací. Vy jste byl vevnitř, ne před výdejním okénkem.

Nemyslím si, že jsem něco porušil.

Víte, na co se ptám, pane poslanče? Já se ptám na to, že jste kritizoval Prymulu ohledně toho, že byl v restauraci...

Já jsem kritizoval pana Prymulu za to, že v době, kdy byla uzavřená výdejní okénka, pařil v restauraci. Nic takového já jsem neudělal.

Jenže vy jste vlastně říkal – tady přímo cituji z vašeho twitterového účtu: „Zůstaňte doma, prosím, dodržujte všechna opatření bez ohledu na špatnou vládu. Děláte to pro sebe, ne pro vládu.“ A potom sám jdete do restaurace, kde si dáte pivo.

Já jsem nešel do restaurace, já jsem si šel pro jídlo. V době, kdy bylo otevřené výdejní okénko.

A není náhodou i zákaz prodeje alkoholu?

Ne.

Restaurace nemohou podávat alkohol, abyste ho konzumoval na veřejnosti. Pivo je alkohol.

Dobře, tak v tom případě dostanu pokutu. Ve tři odpoledne, v době, kdy byla otevřena výdejní okénka, jsem si došel pro jídlo. To jídlo jsem si přinesl, zkonzumoval. Máte-li s tím jakýkoliv problém… Chcete mě potrestat?

Já se vás na to jen ptám.

Já nejsem ministr zdravotnictví. Já nevím, kdo vás upozornil. Prostě jsem si byl pro jídlo, bylo to dobrý mimochodem, mohu doporučit každému, aby si ho tam také kupoval. A v žádném případě… Máte fotografii?

Mám.

No výborně.

Já vám klidně řeknu, jak to vzniklo. Kolem té restaurace šel zrovna náš kolega, který nafotil ten snímek. To nás zarazilo a já jsem si řekla, že se vás na to zeptám. Protože mi to nedává úplně smysl, že na jednu stranu kritizujete pana Prymulu…

Ale já přece pro boha živýho… Chápete – někdo byl po uzavírací hodině v hospodě a já jsem si byl ve tři hodiny pro jídlo.

A byl jste vevnitř a byl jste na pivu. A pokud já vím, tak platí zákaz konzumace alkoholu na veřejnosti.

Fajn, v takovém případě jsem zhřešil.

Dobře, ale nepřipadá vám to absurdní, že vy na jednu stranu kritizujete vládu za to, jak se chová – vy sám na twitteru píšete, že všichni mají být zodpovědní, dodržovat pravidla – a sám jdete do restaurace?

Šel jsem si pro jídlo, nešel jsem tam po uzavírací hodině. Chápete ten rozdíl, že jsem nepařil o půlnoci? Že jsem si ve tři hodiny, v době otevřených okének, šel pro jídlo a než mi to jídlo dali, tak jsem vypil jedno pivo?

Já to chápu. Tak dobře, nebudeme to srovnávat s panem Prymulou. Ale i kdybychom to nesrovnávali – šel jste do restaurace, která je zavřená a konzumoval jste tam alkohol.

Nešel jsem do restaurace, která byla zavřená. Šel jsem do restaurace, která měla otevřené výdejní okénko.

Ano, a všichni občané čekají před tím výdejním okénkem. A vy jste šel dovnitř.

Potřeboval jsem si dojít na toaletu. A než jsem se stačil vyčůrat, tak jsem stačil vypít jedno pivo. Pak jsem si odnesl to jídlo. Udejte mě na hygienu prosím.

Dobře, „dodržujete všechna opatření bez ohledu na špatnou vládu, děláte to pro sebe, ne pro vládu.“

Ano, dodržoval jsem všechna opatření, bez ohledu na špatnou vládu.

Takže v tom problém nevidíte? Takto zpětně?

Ne. Ne, ani v nejmenším. Protože po osmé hodině večer, když jsou uzavřena výdejní okénka, bych se nikdy nevydal chlastat do žádné restaurace.

Později Miroslav Kalousek zavolal sám redaktorce s doplněním svého vyjádření.

Já jsem vám jenom chtěl říct, že pokud jste měla pocit, že než jsem dostal to jídlo, takže jsem konzumoval to jedno pivo v restauraci... No tak to není pravda.

Ale vždyť vy jste mi to řekl…

No, to mi pak došlo, že to byl naprostý omyl. Já jsem ho konzumoval v kapitule. A doufám, že za to dostanu Řád Bílého lva.

Pane poslanče, ale to není poprvé, co vy tam takhle sedíte s tím pivem. Vy tam chodíte pravidelně – asi pro to jídlo.

Paní redaktorko, to je naprostý nesmy… A kolik máte fotek?

Já se vás ptám. Vy tam sedíte pravidelně?

Paní redaktorko, prosím, abyste mě citovala, že na to jídlo jsem nečekal v restauraci, že na to jídlo jsem čekal v kapitule a očekávám, že budu ohodnocen Řádem Bílého lva.

Dobře. A kolikrát jste tam takhle byl, pane poslanče?

Já si tam pro to jídlo chodím pravidelně.

A pravidelně tam u toho i konzumujete pivo? I přes zákaz?

Ne, to víte, že ne. Já, pokud někde něco konzumuji, tak v kapitule a trpělivě čekám, že za to budu oceněn Řádem Bílého lva.

Víte na co narážím? Jestli se na vás vztahují jiná pravidla, než ta, která platí pro všechny?

Už jste mě někdy viděla – nemohla, protože jsem nic takového nikdy neudělal – v zavřené hospodě? Ne.

Minimálně dneska.

Ne, to není pravda, já si chodím pro jídlo.

Ale ta hospoda je zavřená, okénko je venku.

Já tam jídlo nekonzumuji, nebojte se.

Mně nejde o to, že tam jídlo nekonzumujete. Mně jde o to, že tam jdete do restaurace a dáte si pivo.

Já si tam vždycky počkám na jídlo, které si odnesu domů.

A dneska to je náhoda, že jste zrovna měl ten alkohol, který je zakázaný?

Ne, to není. Vždycky, než mi donesou to jídlo, tak si to pivo dám. Ale to si nedávám v té restauraci. To si dávám v kapitule, abych dostal Řád Bílého lva od pana prezidenta, snad se ho dočkám. Citujte mě, prosím.

Přesné znění krizového opatření ohledně stravovacích zařízeních S účinností ode dne 28. října 2020 od 00:00 hod. do konce nouzového stavu, respektive s účinností od 00:00 hod. dne 31. října 2020 vláda zakazuje přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb (např. restaurace, hospody a bary), s výjimkou v provozovnách, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, ve vězeňských zařízeních), a provozovnách v ubytovacích zařízeních za podmínky, že poskytují stravování pouze ubytovaným osobám, a to pouze v čase mezi 06:00 hod. a 20:00 hod.; tento zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou) s tím, že prodej zákazníkům v místě provozovny (např. výdejové okénko) je zakázán v čase mezi 20:00 hod. a 06:00 hod.