Kalousek: Všem se sníží životní standard. Pomoci se ale dá jen těm, kterým hrozí skutečná chudoba

Rostoucí ceny energií, zboží i služeb začínají pociťovat mnohé české domácnosti. Podle exministra financí Miroslava Kalouska (TOP 09) se značná část lidí i kvůli dopadům války na Ukrajině ocitne v bezvýchodné finanční situaci. „Zchudneme všichni. Toto je nevyhnutelné, dokonce i kdyby nebyla válka. Pomoci se dá jen těm, kteří upadnou do opravdové chudoby,“ říká v Interview Plus. Praha 0:10 9. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Miroslav Kalousek | Zdroj: Profimedia

U všech ostatních podle Kalouska dojde ke snížení životního standardu, které ovšem nelze kompenzovat.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Miroslav Kalousek, bývalý ministr financí z TOP 09, je hostem Interview Plus Jana Bumby

„Protože není z čeho. Ta vláda nemá jiné peníze než peníze nás všech,“ upozorňuje s tím, že ani mimořádná situace nesmí být pro vládu výmluvou, aby přestala dodržovat finanční disciplínu.

Premiér Petr Fiala (ODS) už připustil, že schodek letošního rozpočtu se nemusí vejít do schválených 280 miliard. Podle Kalouska se skutečně mohou objevit nezbytné výdaje, které bude třeba vynaložit, zároveň ale kritizuje vládu za populistická gesta, jakým je například snížení spotřební daně z pohonných hmot o 1,5 Kč.

„Koruna a 50 haléřů je rozptyl na pumpách v jednom kraji. Navíc není jistota, že se to promítne do ceny, zatímco pro státní rozpočet to znamená ztrátu jedné miliardy korun měsíčně, což nejsou malé peníze,“ upozorňuje.

„Koruna a 50 haléřů je rozptyl na pumpách v jednom kraji. Navíc není jistota, že se to promítne do ceny.“ Miroslav Kalousek

Kalousek připomíná, že vláda ve shodě s experty deklarovala, že nepůjde cestou plošných opatření.

„A po měsíci této vysvětlovací kampaně, kdy už to vysvětlili úplně všem a všude, tak udělali plošné opatření, a ještě docela nesmyslné,“ dodává s tím, že větší smysl by dávalo stanovení maximální marže.

Naděje v uprchlících?

Díky inflaci bude mít vláda letos vyšší příjmy, než předpokládala, a podle Kalouska by je měla využít k pokrytí mimořádných výdajů souvisejících s valorizací důchodů, na obranu a surovinovou bezpečnost nebo na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny.

Kalousek odhaduje, že na 100 tisíc z nich bude muset stát vynaložit zhruba 10 miliard korun. Není přitom jasné, kolik Ukrajinců do Česka nakonec přijde, pro tuzemskou ekonomiku prý ale v budoucnu mohou být přínosem.

„Významná část ukrajinských dětí tedy zůstane, něco se naučí, začne pracovat a budou mi jednou platit důchod. A já jim za to poděkuji.“ Miroslav Kalousek

Český pracovní trh totiž potřebuje několik stovek tisíc zahraničních pracovních sil různé kvalifikace.

Většinu uprchlíků dnes tvoří děti a ženy, které se o ně musejí starat, což může přinést problémy například s kapacitou školek, ale z dlouhodobého hlediska je pravděpodobné, že se zde část z nich usadí, protože se nebude mít kam vrátit.

„Je velká pravděpodobnost, že významná část těch dětí tedy zůstane, něco se naučí, začne pracovat a budou mi jednou platit důchod. A já jim za to poděkuji. Takže je to určitě šance pro českou ekonomiku, ale zase bych si to vzhledem k té struktuře tolik neidealizoval,“ dodává.

Dokonalá bouře

Kalousek se neobává, že by další vývoj cen a zpomalení ekonomiky mohl přinést objektivní důvody pro vznik sociálních nepokojů. Vláda prý totiž má dostatek prostředků, aby pomohla lidem, kteří jsou ohrožení skutečnou chudobou.

Stejně tak věří, že se frustrace části společnosti neobrátí proti uprchlíkům, byť každé takové situace využívají populisté, obchodníci se strachem nebo i zpravodajské služby.

Česko se prý ocitlo v dokonalé bouři. Podle exministra financí ji způsobila postcovidová poptávka, která vyhnala nahoru ceny, uvolněná měnová a rozpočtová politika a loňská energetická krize, který prý byla přípravou Vladimira Putina na válku. Není vyloučeno, že nás v příštím roce čeká stagflace, tedy ekonomická stagnace kombinovaná s vysokou inflací.

„Zcela jistě nás čekají dva, možná tři těžké roky. Ale zcela jistě to překonáme a zase začneme bohatnout. Je důležité v těžkých měsících, které nás čekají, nezpanikařit, zachovat si odvahu a lidskost a zase se z té jámy začneme šplhat ven,“ uzavírá.

Jak Miroslav Kalousek hodnotí kroky České národní banky? Poslechněte si záznam celého rozhovoru v Interview Plus.